ПОНОМАРЕВ: «Когда увидел календарь Руха, подумал о злой шутке»

На старте чемпионата УПЛ львовский «Рух» одержал две победы подряд и только по дополнительным показателям уступает лидеру – киевскому «Динамо».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал, ожидал ли он от своих подопечных такой феерической игры в матчах с «Зарей» и «Ворсклой» – представителями Украины в еврокубках.

– Знаете, когда я увидел календарь матчей «Руха» в отчетном чемпионате, то подумал, что это чья-то злая шутка. В это трудно поверить, но в первых шести турах мы пять раз играем дома. Помнится, в прошлом сезоне «Верес» из-за проблем с домашней ареной просил УПЛ в первом круге большинство домашних матчей проводить в гостях, а уже после зимнего перерыва принимать соперников в Ровно. Мы же ни с кем не обращались.

– В стартовых поединках во Львове вашей команде удалось одержать верх над именитыми «Зарей» и «Ворсклой», хотя соперники и первыми забивали. Что помогло склонить чашу весов на свою сторону?

– В «Русе» сейчас очень сплоченный коллектив, и все горят желанием приносить пользу команде. Во-вторых, возросла конкуренция, на некоторых позициях по три (!) претендента на одно место. Подгонять никого не надо, все хотят прыгнуть повыше головы. Это и помогало в матчах с луганчанами и полтавчанами в ключевые моменты прибавлять в интенсивности и заставить визаву отступить. Конечно, сказывается и то, что продуктивно провели подготовительный период.

– Кто-то из подопечных еще находится в лазарете?

– Только Пидгурский, но есть надежда, что он уже скоро вернется в строй.

– А на французского легионера Плюмана, вернувшегося в августе в «Рух», рассчитываете уже в ближайших поединках?

– Фредди едет с нами на матч в Житомир, а там уже увидим.

– Чем вы можете объяснить пассивность движения на трансферном рынке?

– Философия нашего футбольного клуба – делать ставку на своих воспитанников. Напомним, что «Рух» дважды подряд становился сильнейшим в Украине среди 19-летних игроков. Сейчас прилагаем усилия, чтобы эти ребята и дальше прогрессировали. И если кого-то уже приглашать, то только тех, кто значительно сильнее местных. А в поле зрения наших скаутов такие не попадали.

– На очереди у «Руха» – игра с «Полесьем». Готовитесь в обычном режиме?

– Да. Хотя с «Полесьем» нужно быть настороже. У «Полесья» – амбициозные планы, житомирцы качественно провели селекционную работу. Мы только начали анализировать сильные и слабые стороны подопечных Юрия Калитвинцева, но очевидно, что в субботу в Житомире будет интересно.