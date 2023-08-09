ОФИЦИАЛЬНО. Легионер из Гваделупы вернулся во львовский Рух

Французький вінгер Фредді Плюман, який є гравцем збірної Гваделупи, приєднався до клубу «Рух» Львів. 28-річний півзахисник захищатиме «жовто-чорні» кольори під 22 номером.

У січні 2022 року вінгер на правах вільного агента перейшов у «Рух». Втім після повномасштабного вторгнення Плюман вирішив продовжити кар'єру в Ізраїлі, де грав за «Нес-Ціона» та «Бней-Сахнін».

Також півзахисник виступав за збірні Франції U-16 та U-18. Загалом у футболці «Ле Бльо» Плюман провів 6 матчів та відзначився двома голами. Проте у 2022 році він отримав виклик у збірну Гваделупи, за яку провів 10 матчів та забив 2 голи.

Свій футбольний шлях Плюман розпочав з академії французького «Лансу», а згодом почав виступати за дорослу команду. Після вдалого дебюту у Франції гравця підписав англійський «Фулгем». Там Плюман провів два повноцінних сезони, але виступав здебільшого за молодіжну команду лондонців.

Влітку 2015 року вінгер повернувся у Францію та протягом трьох сезонів виступав за різні команди з другого та третього дивізіонів країни: «Ред Стар», «Седан» та «Кевийи». Після цього з липня 2018 до серпня 2020 року. Плюман виступав у чемпіонаті Ізраїлю за «Хапоель» Хадера та «Бейтар» Єрусалим. Далі у кар’єрі вінгера були виступи у других дивізіонах Туреччини та Бельгії – за «Самсунспор» та «Вестерло», звідки вінгер вперше й перейшов у «Рух» на правах вільного агента.

Загалом за клубну кар’єру Плюман зіграв у 228 матчах, забив 34 голи та віддав 9 асистів.