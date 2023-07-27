Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии
С 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии проходит чемпионат мира 2023 по футболу среди женщин.
Принимают матчи 10 стадионов в 9 городах. 32 участника, которые квалифицировались через континентальные отборы, волей жереба были разделены на 8 групп, в каждом квартете традиционно по четыре сборные.
Групповой этап
В 1/8 финала женского чемпионата мира 2023 пройдут победители групп и команды, занявшие вторые места. Две худшие команды каждого из квартетов после группового этапа завершат выступление на турнире.
Группа A
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|+2 (2 - 0)
|4
|2
|Новая Зеландия
|2
|1
|0
|1
|0 (1 - 1)
|3
|3
|Филиппины
|2
|1
|0
|1
|-1 (1 - 2)
|3
|4
|Норвегия
|2
|0
|1
|1
|-1 (0 - 1)
|1
20.07 - 14:00 - Новая Зеландия – Норвегия – 1:0
21.07 - 12:00 - Филиппины – Швейцария – 0:2
25.07 - 12:30 - Новая Зеландия – Филиппины – 0:1
25.07 - 15:00 - Швейцария – Норвегия – 0:0
30.07 - 14:00 - Швейцария – Новая Зеландия
30.07 - 14:00 - Норвегия – Филиппины
Группа B
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Канада
|2
|1
|1
|0
|+1 (2 - 1)
|4
|2
|Австралия
|1
|1
|0
|0
|+1 (1 - 0)
|3
|3
|Нигерия
|1
|0
|1
|0
|0 (0 - 0)
|1
|4
|Ирландия
|2
|0
|0
|2
|-2 (1 - 3)
|0
20.07 - 13:00 - Австралия – Ирландия – 1:0
21.07 - 05:30 - Нигерия – Канада – 0:0
26.07 - 15:00 - Канада – Ирландия – 2:1
27.07 - 13:00 - Австралия – Нигерия
31.07 - 13:00 - Канада – Австралия
31.07 - 13:00 - Ирландия – Нигерия
Группа C
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Испания
|2
|2
|0
|0
|+8 (8 - 0)
|6
|2
|Япония
|2
|2
|0
|0
|+7 (7 - 0)
|6
|3
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|-5 (0 - 5)
|0
|4
|Замбия
|2
|0
|0
|2
|-10 (0 - 10)
|0
21.07 - 10:30 - Испания – Коста-Рика – 3:0
22.07 - 10:00 - Замбия – Япония – 0:5
26.07 - 08:00 - Япония – Коста-Рика – 2:0
26.07 - 10:30 - Испания – Замбия – 5:0
31.07 - 10:00 - Япония – Испания
31.07 - 10:00 - Коста-Рика – Замбия
Группа D
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Дания
|1
|1
|0
|0
|+1 (1 - 0)
|3
|2
|Англия
|1
|1
|0
|0
|+1 (1 - 0)
|3
|3
|Китай
|1
|0
|0
|1
|-1 (0 - 1)
|0
|4
|Гаити
|1
|0
|0
|1
|-1 (0 - 1)
|0
22.07 - 12:30 - Англия – Гаити – 1:0
22.07 - 15:00 - Дания – Китай – 1:0
28.07 - 11:30 - Англия – Дания
28.07 - 13:00 - Китай – Гаити
01.08 - 13:00 - Китай – Англия
01.08 - 14:00 - Гаити – Дания
Группа E
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|США
|1
|1
|0
|0
|+3 (3 - 0)
|3
|2
|Нидерланды
|1
|1
|0
|0
|+1 (1 - 0)
|3
|3
|Португалия
|1
|0
|0
|1
|-1 (0 - 1)
|0
|4
|Вьетнам
|1
|0
|0
|1
|-3 (0 - 3)
|0
22.07 - 04:00 - США – Вьетнам – 3:0
23.07 - 10:30 - Нидерланды – Португалия – 1:0
27.07 - 04:00 - США – Нидерланды
27.07 - 10:30 - Португалия – Вьетнам
01.08 - 10:00 - Португалия – США
01.08 - 10:00 - Вьетнам – Нидерланды
Группа F
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|+4 (4 - 0)
|3
|2
|Франция
|1
|0
|1
|0
|0 (0 - 0)
|1
|3
|Ямайка
|1
|0
|1
|0
|0 (0 - 0)
|1
|4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|-4 (0 - 4)
|0
23.07 - 13:00 - Франция – Ямайка – 0:0
24.07 - 13:00 - Бразилия – Панама – 4:0
29.07 - 13:00 - Франция – Бразилия
29.07 - 15:30 - Панама – Ямайка
02.08 - 13:00 - Панама – Франция
02.08 - 13:00 - Ямайка – Бразилия
Группа G
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|+1 (2 - 1)
|3
|2
|Италия
|1
|1
|0
|0
|+1 (1 - 0)
|3
|3
|ЮАР
|1
|0
|0
|1
|-1 (1 - 2)
|0
|4
|Аргентина
|1
|0
|0
|1
|-1 (0 - 1)
|0
23.07 - 10:00 - Швеция – ЮАР – 2:1
24.07 - 11:00 - Италия – Аргентина – 1:0
28.07 - 03:00 - Аргентина – ЮАР
29.07 - 10:30 - Швеция – Италия
02.08 - 10:00 - Аргентина – Швеция
02.08 - 10:00 - ЮАР – Италия
Группа H
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Германия
|1
|1
|0
|0
|+6 (6 - 0)
|3
|2
|Колумбия
|1
|1
|0
|0
|+2 (2 - 0)
|3
|3
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|-2 (0 - 2)
|0
|4
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|-6 (0 - 6)
|0
24.07 - 13:30 - Германия – Марокко – 6:0
25.07 - 05:00 - Колумбия – Южная Корея – 2:0
30.07 - 07:30 - Южная Корея – Марокко
30.07 - 12:30 - Германия – Колумбия
03.08 - 13:00 - Южная Корея – Германия
03.08 - 13:00 - Марокко – Колумбия
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