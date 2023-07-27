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Чемпионат мира
27 июля 2023, 07:38 | Обновлено 27 июля 2023, 07:46
429
0

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты

Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии

27 июля 2023, 07:38 | Обновлено 27 июля 2023, 07:46
429
0
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
FIFA

С 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии проходит чемпионат мира 2023 по футболу среди женщин.

Принимают матчи 10 стадионов в 9 городах. 32 участника, которые квалифицировались через континентальные отборы, волей жереба были разделены на 8 групп, в каждом квартете традиционно по четыре сборные.

Групповой этап

В 1/8 финала женского чемпионата мира 2023 пройдут победители групп и команды, занявшие вторые места. Две худшие команды каждого из квартетов после группового этапа завершат выступление на турнире.

Группа A

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Швейцария 2 1 1 0 +2 (2 - 0) 4
2 Новая Зеландия 2 1 0 1 0 (1 - 1) 3
3 Филиппины 2 1 0 1 -1 (1 - 2) 3
4 Норвегия 2 0 1 1 -1 (0 - 1) 1

20.07 - 14:00 - Новая Зеландия – Норвегия – 1:0

21.07 - 12:00 - Филиппины – Швейцария – 0:2

25.07 - 12:30 - Новая Зеландия – Филиппины – 0:1

25.07 - 15:00 - Швейцария – Норвегия – 0:0

30.07 - 14:00 - Швейцария – Новая Зеландия

30.07 - 14:00 - Норвегия – Филиппины

Группа B

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Канада 2 1 1 0 +1 (2 - 1) 4
2 Австралия 1 1 0 0 +1 (1 - 0) 3
3 Нигерия 1 0 1 0 0 (0 - 0) 1
4 Ирландия 2 0 0 2 -2 (1 - 3) 0

20.07 - 13:00 - Австралия – Ирландия – 1:0

21.07 - 05:30 - Нигерия – Канада – 0:0

26.07 - 15:00 - Канада – Ирландия – 2:1

27.07 - 13:00 - Австралия – Нигерия

31.07 - 13:00 - Канада – Австралия

31.07 - 13:00 - Ирландия – Нигерия

Группа C

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Испания 2 2 0 0 +8 (8 - 0) 6
2 Япония 2 2 0 0 +7 (7 - 0) 6
3 Коста-Рика 2 0 0 2 -5 (0 - 5) 0
4 Замбия 2 0 0 2 -10 (0 - 10) 0

21.07 - 10:30 - Испания – Коста-Рика – 3:0

22.07 - 10:00 - Замбия – Япония – 0:5

26.07 - 08:00 - Япония – Коста-Рика – 2:0

26.07 - 10:30 - Испания – Замбия – 5:0

31.07 - 10:00 - Япония – Испания

31.07 - 10:00 - Коста-Рика – Замбия

Группа D

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Дания 1 1 0 0 +1 (1 - 0) 3
2 Англия 1 1 0 0 +1 (1 - 0) 3
3 Китай 1 0 0 1 -1 (0 - 1) 0
4 Гаити 1 0 0 1 -1 (0 - 1) 0

22.07 - 12:30 - Англия – Гаити – 1:0

22.07 - 15:00 - Дания – Китай – 1:0

28.07 - 11:30 - Англия – Дания

28.07 - 13:00 - Китай – Гаити

01.08 - 13:00 - Китай – Англия

01.08 - 14:00 - Гаити – Дания

Группа E

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 США 1 1 0 0 +3 (3 - 0) 3
2 Нидерланды 1 1 0 0 +1 (1 - 0) 3
3 Португалия 1 0 0 1 -1 (0 - 1) 0
4 Вьетнам 1 0 0 1 -3 (0 - 3) 0

22.07 - 04:00 - США – Вьетнам – 3:0

23.07 - 10:30 - Нидерланды – Португалия – 1:0

27.07 - 04:00 - США – Нидерланды

27.07 - 10:30 - Португалия – Вьетнам

01.08 - 10:00 - Португалия – США

01.08 - 10:00 - Вьетнам – Нидерланды

Группа F

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Бразилия 1 1 0 0 +4 (4 - 0) 3
2 Франция 1 0 1 0 0 (0 - 0) 1
3 Ямайка 1 0 1 0 0 (0 - 0) 1
4 Панама 1 0 0 1 -4 (0 - 4) 0

23.07 - 13:00 - Франция – Ямайка – 0:0

24.07 - 13:00 - Бразилия – Панама – 4:0

29.07 - 13:00 - Франция – Бразилия

29.07 - 15:30 - Панама – Ямайка

02.08 - 13:00 - Панама – Франция

02.08 - 13:00 - Ямайка – Бразилия

Группа G

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Швеция 1 1 0 0 +1 (2 - 1) 3
2 Италия 1 1 0 0 +1 (1 - 0) 3
3 ЮАР 1 0 0 1 -1 (1 - 2) 0
4 Аргентина 1 0 0 1 -1 (0 - 1) 0

23.07 - 10:00 - Швеция – ЮАР – 2:1

24.07 - 11:00 - Италия – Аргентина – 1:0

28.07 - 03:00 - Аргентина – ЮАР

29.07 - 10:30 - Швеция – Италия

02.08 - 10:00 - Аргентина – Швеция

02.08 - 10:00 - ЮАР – Италия

Группа H

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1 Германия 1 1 0 0 +6 (6 - 0) 3
2 Колумбия 1 1 0 0 +2 (2 - 0) 3
3 Южная Корея 1 0 0 1 -2 (0 - 2) 0
4 Марокко 1 0 0 1 -6 (0 - 6) 0

24.07 - 13:30 - Германия – Марокко – 6:0

25.07 - 05:00 - Колумбия – Южная Корея – 2:0

30.07 - 07:30 - Южная Корея – Марокко

30.07 - 12:30 - Германия – Колумбия

03.08 - 13:00 - Южная Корея – Германия

03.08 - 13:00 - Марокко – Колумбия

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