Женский ЧМ. Австралия обыграла Данию на пути в 1/4 финала
Хозяева пробились в восьмерку сильнейших
Сегодня, 7 августа состоялся еще один матч 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу 2023 года, который проходит в Австралии и Новой Зеландии.
Хозяйки турнира, сборная Австралии, обыграли Данию со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал. Там их ждет победитель матча между Францией и Марокко, который состоится завтра, 8 августа.
ЧМ-2023 среди женщин. 1/8 финала
Австралия – Дания – 2:0
Голы: Фурд 29, Расо 70
Также сегодня в четвертьфинал вышла сборная Англии, которая в серии пенальти обыграла Нигерию.
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