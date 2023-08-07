Женский ЧМ. Австралия обыграла Данию на пути в 1/4 финала

Сегодня, 7 августа состоялся еще один матч 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу 2023 года, который проходит в Австралии и Новой Зеландии.

Хозяйки турнира, сборная Австралии, обыграли Данию со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал. Там их ждет победитель матча между Францией и Марокко, который состоится завтра, 8 августа.

ЧМ-2023 среди женщин. 1/8 финала

Австралия – Дания – 2:0

Голы: Фурд 29, Расо 70

Также сегодня в четвертьфинал вышла сборная Англии, которая в серии пенальти обыграла Нигерию.