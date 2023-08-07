Женский ЧМ. Англия с трудом прошла Нигерию в 1/8 финала

На чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, завершился очередной матч 1/8 финала, в котором сильнейшего определили сборные Англии и Нигерии.

Основное и дополнительное время поединка завершились вничью 0:0. Исход противостояния решили послематчевые пенальти. 4:2 – англичанки выиграли в лотереи и прошли в четвертьфинал.

Женский чемпионат мира-2023. 1/8 финала

Англия – Нигерия – 0:0, пен. 4-2

Удалена Джеймс, 87 (Англия).