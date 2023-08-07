Чемпионат мира07 августа 2023, 13:42 | Обновлено 07 августа 2023, 13:45
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Женский ЧМ. Англия с трудом прошла Нигерию в 1/8 финала
Спор команд решился лишь в серии пенальти
07 августа 2023, 13:42 | Обновлено 07 августа 2023, 13:45
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На чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, завершился очередной матч 1/8 финала, в котором сильнейшего определили сборные Англии и Нигерии.
Основное и дополнительное время поединка завершились вничью 0:0. Исход противостояния решили послематчевые пенальти. 4:2 – англичанки выиграли в лотереи и прошли в четвертьфинал.
Женский чемпионат мира-2023. 1/8 финала
Англия – Нигерия – 0:0, пен. 4-2
Удалена Джеймс, 87 (Англия).
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Комментарии 1
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Игра мутнейшая. Ещё англичанка тупо наступила шипами на спину сопернице. Зато пенальти можно и пересмотреть. Это не лотерея, а мастерство.
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