Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женский ЧМ. Англия с трудом прошла Нигерию в 1/8 финала
Чемпионат мира
07 августа 2023, 13:42 | Обновлено 07 августа 2023, 13:45
480
1

Женский ЧМ. Англия с трудом прошла Нигерию в 1/8 финала

Спор команд решился лишь в серии пенальти

07 августа 2023, 13:42 | Обновлено 07 августа 2023, 13:45
480
1
Женский ЧМ. Англия с трудом прошла Нигерию в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, завершился очередной матч 1/8 финала, в котором сильнейшего определили сборные Англии и Нигерии.

Основное и дополнительное время поединка завершились вничью 0:0. Исход противостояния решили послематчевые пенальти. 4:2 – англичанки выиграли в лотереи и прошли в четвертьфинал.

Женский чемпионат мира-2023. 1/8 финала

Англия – Нигерия – 0:0, пен. 4-2

Удалена Джеймс, 87 (Англия).

По теме:
Женский ЧМ досрочно установил исторический рекорд посещаемости
Будет новый чемпион! США сенсационно покидают женский ЧМ
Нидерланды обыграли Южную Африку и вышли в четвертьфинал женского ЧМ-2023
чемпионат мира по футболу среди женщин женская сборная Англии по футболу женская сборная Нигерии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Торино изменил свою позицию по Малиновскому
Футбол | 07 августа 2023, 12:50 9
Торино изменил свою позицию по Малиновскому
Торино изменил свою позицию по Малиновскому

Итальянцы пытаются выиграть в цене

Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне
Футбол | 06 августа 2023, 21:53 6
Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне
Стало известно, какой номер получил Довбик в Жироне

В «Днепре-1» на его форме красовалась другая цифра

АРТЕТА: «Вряд ли что-то может быть лучше, чем обыграть лучшую команду мира»
Футбол | 07.08.2023, 10:47
АРТЕТА: «Вряд ли что-то может быть лучше, чем обыграть лучшую команду мира»
АРТЕТА: «Вряд ли что-то может быть лучше, чем обыграть лучшую команду мира»
Тоттенхэм с покером Кейна одолел Шахтер в прощальном матче Пятова
Футбол | 06.08.2023, 18:14
Тоттенхэм с покером Кейна одолел Шахтер в прощальном матче Пятова
Тоттенхэм с покером Кейна одолел Шахтер в прощальном матче Пятова
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
Футбол | 06.08.2023, 22:29
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swed
Игра мутнейшая.  Ещё англичанка тупо наступила шипами на спину сопернице.  Зато пенальти можно и пересмотреть.  Это не лотерея, а мастерство.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
Монфис – аут. Стали известны все полуфиналисты турнира АТР 500 в Вашингтоне
05.08.2023, 10:10
Теннис
Сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу подряд
Сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу подряд
05.08.2023, 20:59
Баскетбол
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
06.08.2023, 09:52 7
Теннис
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
Ничья в пользу Украины. Команды Шевченко и Зинченко забили по два гола
05.08.2023, 22:20 18
Футбол
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
07.08.2023, 06:55 6
Футбол
ФОТО. Шевченко встретился с Ребровым перед Game4Ukraine
ФОТО. Шевченко встретился с Ребровым перед Game4Ukraine
05.08.2023, 18:56 1
Футбол
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
Понадобилась лотерея. Арсенал вырвал у Манчестер Сити Суперкубок Англии
06.08.2023, 20:20 13
Футбол
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
07.08.2023, 06:30 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем