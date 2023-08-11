ВИДЕО. Испания вырвала у Нидерландов путевку в полуфинал женского ЧМ-2023

В ночь на 11 августа состоялся матч 1/4 финала женского чемпионата мира по футболу 2023 между сборными Испании и Нидерландов. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в экстратаймах испанки смогли забить 1 гол, который принес им победу.

Счет в матче на 81-й минуте открыла Мариона Калдентей. Испанка реализовала пенальти и вывела свою команду вперед. На 90+1-й минуте встречи Стефани ван дер Грагт отличилась за Нидерланды и перевела поединок в дополнительное время.

На 111-й Сальма Параллуэло забила 2-й гол для испанок, тем самым вырвав путевку для своей страны в полуфинал мундиаля.

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023. 1/4 финала. 11 августа

Испания (Ж) – Нидерланды (Ж) – 2:1 (после д.в.)

Голы: Калдентей, 81, Параллуэло, 111 – Стефани ван дер Грагт, 90+1