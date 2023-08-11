Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
Сборная Швеции после победы над командой США одолела Японию
11 августа состоялся матч 1/4 финала женского чемпионата мира по футболу 2023 между сборными Японии и Швеции.
Шведки доказали, что не случайно выбили из соревнований действующих чемпионок, сборную США, и добыли победе над японками, которые на этом турнире еще не проигрывали.
В полуфинале сборная Швеции сыграет против Испании, которая обыграла в дополнительное время Нидерланды. Встреча между командами состоится во вторник, 15 августа.
Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023. 1/4 финала. 11 августа
Япония – Швеция – 1:2
Голы: Хаяши, 89 – Илестедт, 32, Ангельдаль, 51 (пенальти)
События матча
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