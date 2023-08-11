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Чемпионат мира
Япония Ж
11.08.2023 10:30 – FT 1 : 2
Швеция Ж
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Чемпионат мира
11 августа 2023, 12:40 | Обновлено 11 августа 2023, 13:02
1016
0

Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023

Сборная Швеции после победы над командой США одолела Японию

11 августа 2023, 12:40 | Обновлено 11 августа 2023, 13:02
1016
0
Известна первая полуфинальная пара женского ЧМ-2023
Getty Images/Global Images Ukraine

11 августа состоялся матч 1/4 финала женского чемпионата мира по футболу 2023 между сборными Японии и Швеции.

Шведки доказали, что не случайно выбили из соревнований действующих чемпионок, сборную США, и добыли победе над японками, которые на этом турнире еще не проигрывали.

В полуфинале сборная Швеции сыграет против Испании, которая обыграла в дополнительное время Нидерланды. Встреча между командами состоится во вторник, 15 августа.

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023. 1/4 финала. 11 августа

Япония – Швеция – 1:2

Голы: Хаяши, 89 – Илестедт, 32, Ангельдаль, 51 (пенальти)

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Honoka Hayashi (Япония Ж).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Filippa Angeldal (Швеция Ж).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Amanda Ilestedt (Швеция Ж).
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Источник Sport.ua
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