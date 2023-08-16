Австралия Ж

В среду, 16 августа, на чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, состоялся второй полуфинал, в котором встретились сборные Австралии и Англии.

Со счетом 3:1 в матче победили англичанки.

20 августа в Сиднее в финале чемпионата Англии сборная Англии встретится с командой Испании, которая в 1/2 финала убрала со своего турнирного пути команду Швеции – 2:1. А днем ранее в матче за 3-е место сойдутся сборные Австралии и Швеции.

Женский чемпионат мира. 1/2 финала

Австралия – Англия – 1:3

Голы: Керр, 63 – Тун, 36, Хемп, 71, Руссо, 86.