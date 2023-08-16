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Австралия Ж
16.08.2023 13:00 – FT 1 : 3
Англия Ж
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Чемпионат мира
16 августа 2023, 14:59 | Обновлено 16 августа 2023, 15:05
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Сборная Англии вышла в финал женского чемпионата мира

Команда с туманного Альбиона разыграет трофей с Испанией

16 августа 2023, 14:59 | Обновлено 16 августа 2023, 15:05
916
0
Сборная Англии вышла в финал женского чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 16 августа, на чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, состоялся второй полуфинал, в котором встретились сборные Австралии и Англии.

Со счетом 3:1 в матче победили англичанки.

20 августа в Сиднее в финале чемпионата Англии сборная Англии встретится с командой Испании, которая в 1/2 финала убрала со своего турнирного пути команду Швеции – 2:1. А днем ранее в матче за 3-е место сойдутся сборные Австралии и Швеции.

Женский чемпионат мира. 1/2 финала

Австралия – Англия – 1:3

Голы: Керр, 63 – Тун, 36, Хемп, 71, Руссо, 86.

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Источник Sport.ua
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