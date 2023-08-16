Австралия (ж) – Англия (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 августа в 13:00 матч 1/2 финала женского чемпионата мира
В среду, 16 августа, на чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, состоится полуфинальная встреча между сборными Австралии и Англии.
Игра начнется в 13:00 по киевскому времени.
Сборная Австралии в 1/4 финала в серии послематчевых пенальти обыграла команду Франции – 7:6 (основное и дополнительное время – 0:0), а англичанки выбили из турнирной сетки Колумбию – 2:1.
Матч Австралия – Англия можно смотреть в прямой трансляции на сайте Суспильне Спорт и на местных телеканалах Суспильного.
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