Австралия Ж

В среду, 16 августа, на чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, состоится полуфинальная встреча между сборными Австралии и Англии.

Игра начнется в 13:00 по киевскому времени.

Сборная Австралии в 1/4 финала в серии послематчевых пенальти обыграла команду Франции – 7:6 (основное и дополнительное время – 0:0), а англичанки выбили из турнирной сетки Колумбию – 2:1.

Матч Австралия – Англия можно смотреть в прямой трансляции на сайте Суспильне Спорт и на местных телеканалах Суспильного.