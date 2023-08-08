Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женский ЧМ. Колумбия стал предпоследним участником 1/4 финала
Чемпионат мира
08 августа 2023, 13:27 | Обновлено 08 августа 2023, 13:32
266
0

Женский ЧМ. Колумбия стал предпоследним участником 1/4 финала

Колумбийки оставили за бортом плей-офф сборную Ямайки

08 августа 2023, 13:27 | Обновлено 08 августа 2023, 13:32
266
0
Женский ЧМ. Колумбия стал предпоследним участником 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

На чемпионате мира по футболу среди женщин, который продолжается в Новой Зеландии и Австралии, завершился очередной поединок первого раунда плей-офф – 1/8 финала.

Отношения выяснили между собой сборные Колумбии и Ямайки. Со счетом 1:0 победу одержали колумбийки. Они стали предпоследними участниками четвертьфинального этапа. Последний участник 1/4 финала определится в матче Франция – Марокко, который начнется сегодня, 8 августа, в 14:00 по киевскому времени.

Женский чемпионат мира-2023. 1/8 финала

Колумбия – Ямайка – 1:0

Гол: Усме, 51.

По теме:
Женский ЧМ. Австралия обыграла Данию на пути в 1/4 финала
Женский ЧМ. Англия с трудом прошла Нигерию в 1/8 финала
Женский ЧМ досрочно установил исторический рекорд посещаемости
чемпионат мира по футболу среди женщин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буффон и еще семь топ-футболистов, завершивших карьеру в прошлом сезоне
Футбол | 08 августа 2023, 10:39 0
Буффон и еще семь топ-футболистов, завершивших карьеру в прошлом сезоне
Буффон и еще семь топ-футболистов, завершивших карьеру в прошлом сезоне

Среди легенд, повесивших бутсы на гвоздь, – и наш Андрей Пятов

В рф скончался голкипер мандрыкин, который поддерживал путина
Футбол | 08 августа 2023, 05:23 8
В рф скончался голкипер мандрыкин, который поддерживал путина
В рф скончался голкипер мандрыкин, который поддерживал путина

Экс-вратарь сборной россии умер парализованным в возрасте 41 года

Малиновский узнал соперника. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги чемпионов
Футбол | 07.08.2023, 13:15
Малиновский узнал соперника. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги чемпионов
Малиновский узнал соперника. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги чемпионов
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Футбол | 07.08.2023, 15:19
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Футбол | 07.08.2023, 14:17
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Вытянули дерби Зари и Днепра-1. Жеребьевка квалификации Q4 Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
Отставкопад: кого из тренеров УПЛ могут уволить первым
08.08.2023, 06:30 27
Футбол
Цуренко пробилась в основу престижного турнира в Монреале
Цуренко пробилась в основу престижного турнира в Монреале
06.08.2023, 19:29 13
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Жироны
06.08.2023, 13:41 31
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
08.08.2023, 04:25
Теннис
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
Обидчицы Свитолиной и Костюк вылетели. Кто сыграет в финале в Вашингтоне?
06.08.2023, 09:52 7
Теннис
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
ВИДЕО. Цыганков забил за Жирону в матче против Лацио
06.08.2023, 22:29 7
Футбол
Украина впервые выиграла медаль чемпионата Европы по пляжному волейболу
Украина впервые выиграла медаль чемпионата Европы по пляжному волейболу
06.08.2023, 18:50 6
Волейбол
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
07.08.2023, 06:55 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем