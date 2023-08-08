Женский ЧМ. Колумбия стал предпоследним участником 1/4 финала
Колумбийки оставили за бортом плей-офф сборную Ямайки
На чемпионате мира по футболу среди женщин, который продолжается в Новой Зеландии и Австралии, завершился очередной поединок первого раунда плей-офф – 1/8 финала.
Отношения выяснили между собой сборные Колумбии и Ямайки. Со счетом 1:0 победу одержали колумбийки. Они стали предпоследними участниками четвертьфинального этапа. Последний участник 1/4 финала определится в матче Франция – Марокко, который начнется сегодня, 8 августа, в 14:00 по киевскому времени.
Женский чемпионат мира-2023. 1/8 финала
Колумбия – Ямайка – 1:0
Гол: Усме, 51.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Среди легенд, повесивших бутсы на гвоздь, – и наш Андрей Пятов
Экс-вратарь сборной россии умер парализованным в возрасте 41 года