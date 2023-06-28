Молодежка упустила победу, Ярмоленко вернулся в Динамо, а Беседин – ушел

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 27 июня.

Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией

Команда Ротаня дважды вела в счете, но могла и много пропустить после привозов защитников

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев

Контракт рассчитан на два года

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина

Игрок получил статус свободного агента

Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?

Соперником сине-желтой команды станет победитель группы D

РОТАНЬ: «Если б нам сказали, что сыграем на равных с Испанией – не поверил»

Украина сыграла вничью с Испанией в третьем туре Евро-2023 U-21

Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев

Арбитр матча Евро-2023 U-21 явно смотрел совсем в другую сторону

За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната

Форвард сборной Украины U-21 пропустит два матча на молодежном Евро-2023

Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам

На Европейских играх в Кракове сине-желтые имеют 34 наград (17–10–7)

Пляжный футбол. Украина выиграла у Италии на старте Европейских игр

Сборная Украины уверенно провела первый матч турнира в Польше

Последний шанс Неймара. Как Луис Энрике может спасти карьеру форварда в ПСЖ

Иначе вариант только один – уезжать из Парижа…