Последний шанс Неймара. Как Луис Энрике может спасти карьеру форварда в ПСЖ

Еще в концовке сезона-2022/23 в прессе начали активно появляться различные слухи о готовящемся летнем уходе Неймара из Пари Сен-Жермен. Бразильский форвард, который с августа 2017 года удерживает негласный титул самого дорогого футболиста планеты (за право подписать Неймара, напомним, парижане выплатили Барселоне 222 миллиона евро), провел очередной достаточно неоднозначный сезон, после которого даже в руководстве клуба, похоже, нет единого мнения насчет того, стоит ли цепляться за продление сотрудничества с игроком, либо же попытаться избавиться от него, попутно значительно разгрузив зарплатную ведомость.

Новости о готовящемся уходе Неймара из ПСЖ гармонично вписываются в ту кадровую политику, которая наметилась в парижском клубе. В частности, столицу Франции уже покинули такие звезды как аргентинец Лионель Месси и испанец Серхио Рамос, да и по будущему Килиана Мбаппе вопросов в настоящий момент гораздо больше, нежели ответов.

Все это свидетельствует о завершении «золотой эры» проекта Пари Сен-Жермен, который был начат несколько лет назад и ключевой задачей которого являлась победа команды в Лиге чемпионов. Учитывая отсутствие в прессе даже слухов о возможном летнем переезде в ПСЖ игроков калибра Эрлинга Холанда или Винисиуса Жуниора, можно предположить, что инвесторы французского гегемона планируют взять небольшую передышку и посмотреть, на что способен коллектив, если в него перестать вбухивать сотни миллионов евро, а просто сосредоточиться на подписании игроков высокого уровня, но без запросов по зарплате планетарного уровня.

С большой долей вероятности, в новом сезоне у Пари Сен-Жермен будет и новый тренер. На место Кристофа Галтье европейская пресса активно сватает экс-коуча Барселоны и сборной Испании Луиса Энрике, и если так произойдет, то нельзя исключать, что Неймар получит свой последний шанс доказать, что в свое время в ПСЖ не зря сделали ставку именно на него, а также, возможно, в начале четвертого десятка все-таки выиграть такой желанный для бразильца Золотой мяч.

По информации авторитетной французской газеты L'Equipe, Пари Сен-Жермен действительно контактирует с Луисом Энрике и стороны даже успели обменяться предварительными требованиями друг к другу на предмет потенциального сотрудничества. Известно, что испанский коуч в свой «райдер» включил обязательное сохранение в составе команды Неймара – футболиста, который прекрасно известен специалисту по совместной работе в Барселоне.

Поговаривают, что Луис Энрике уверен – Неймар является тем футболистом, вокруг которого нужно выстраивать обновленную команду, а талант бразильца может оказаться ключевым фактором для ее успешности. В ряде французских пабликов, посвященных ПСЖ, даже появилась информация, что Луис Энрике якобы лично позвонил Неймару, чтобы убедить бразильца пересмотреть решение об уходе из клуба, а также попросил форварда изменить образ жизни, чтобы игрок смог «оправдать свой последний кредит доверия».

Подобная информация выглядит более чем логичной, учитывая то, насколько успешно работали Луис Энрике и Неймар в Барселоне с 2014 по 2017 годы. За этот период каталонцы дважды выиграли испанскую Ла Лигу, трижды – национальный кубок, а также по разу побеждали в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. При этом, сезон-2014/15, когда Барселона выиграла самый престижный клубный еврокубок, стал для Неймара феноменально успешным: бразилец забил 10 мячей в ЛЧ, установив личный рекорд, а также разделив лавры лучшего снайпера соревнования с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Интересно и то, что при Луисе Энрике Неймар никогда надолго не залеживался в лазарете. Максимальный период отсутствия бразильца в составе составлял 30 дней, но чаще всего форвард был доступен, готов и мотивирован к тому, чтобы выходить в стартовом составе, забивать мячи и отдавать результативные передачи на партнеров. И если последние два качества Неймару удалось сохранить на весьма высоком уровне и после перехода в ПСЖ, то вот проблемы с травмами в последние пару лет стали для него чем-то просто необъяснимым.

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Поэтому-то Луис Энрике, по слухам, и попросил Неймара пересмотреть взгляды на образ жизни и поведение вне поля и тренировочного газона, надеясь, что 31-летний бразилец окажется способным стабильно выходить и помогать команде добиваться поставленных задач.

Важно, что сам Неймар, похоже, с энтузиазмом воспринял слухи о вероятном приходе Луиса Энрике на пост главного тренера Пари Сен-Жермен. Как сообщает все тот же L'Equipe, в последние несколько дней бразилец уведомил боссов парижского клуба о том, что будет готов отказаться от своего желания сменить обстановку в летнее трансферное окно, если только новым наставником французского гранда будет назначен 53-летний испанец.

Стоит учитывать еще и то обстоятельство, что в случае летнего трансфера Килиана Мбаппе из ПСЖ в Реал, о котором опять много и «со вкусом» судачат во Франции и Испании, именно Неймар окажется звездой № 1 в парижской команде. Этот статус бразилец так хотел получить изначально, ради чего и соглашался на уход из Барселоны, но затем несколько затерялся за спиной сперва Мбаппе, а вскоре и прибывшего покорять столицу Франции Лионеля Месси…

Сейчас, когда у Неймара остается не так уж и много времени на профессиональном уровне в качестве футболиста, для форварда как никогда актуален вопрос безоговорочного лидерства в своей команде, в случае успешного хода которой по Лиге чемпионов перед бразильцем может замаячить и перспектива выигрыша Золотого мяча. Именно из-за стремления все-таки побороться за эту награду, уже без реальной конкуренции со стороны покинувших европейский футбол Криштиану Роналду и Лионеля Месси, Неймар не выражает заинтересованности в отъезде в Саудовскую Аравию, где тамошний Аль-Хиляль был готов платить нападающему абсолютно баснословные деньги – по 250 миллионов евро за сезон…

Так что подождем немного, после чего станет ясно – выпадет ли Неймару последний шанс спасти карьеру в ПСЖ, и если да, то насколько успешно бразилец окажется способным им воспользоваться.

Текст: meta.ua/sport