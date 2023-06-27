Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?

Во вторник, 27 июня, состоялся матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Украины U-21 (2:2).

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Украина заняла 2-ге место в групповом раунде, после Испании. Обе команды набрали по 7 очков, но у испанцев лучше разница мячей.

Соперником сине-желтой команды станет победитель группы D. Скорее всего, это будет команда Франции. У Италии и Швейцарии шансы выиграть группу есть, но меньше чем у французов.

Євро-2023 U-21. 3-й тур, 27 июня

19:00. Нидерланды U-21 – Грузия U-21 – 1:1

19:00. Португалия U-21 – Бельгия U-21 – 2:1

21:45. Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2

– 2:2 21:45. Хорватия U-21 – Румыния U-21 – 0:0

Турнирная таблица