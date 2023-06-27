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Чемпионат Европы
27 июня 2023, 23:59 | Обновлено 28 июня 2023, 00:11
3490
3

Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?

Соперником сине-желтой команды станет победитель группы D

27 июня 2023, 23:59 | Обновлено 28 июня 2023, 00:11
3490
3
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
УЕФА

Во вторник, 27 июня, состоялся матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Украины U-21 (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украина заняла 2-ге место в групповом раунде, после Испании. Обе команды набрали по 7 очков, но у испанцев лучше разница мячей.

Соперником сине-желтой команды станет победитель группы D. Скорее всего, это будет команда Франции. У Италии и Швейцарии шансы выиграть группу есть, но меньше чем у французов.

Євро-2023 U-21. 3-й тур, 27 июня

  • 19:00. Нидерланды U-21 – Грузия U-21 – 1:1
  • 19:00. Португалия U-21 – Бельгия U-21 – 2:1
  • 21:45. Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2
  • 21:45. Хорватия U-21 – Румыния U-21 – 0:0

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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luceorius
 У групі D цікава ситуація, там три команди можуть набрати і по три очки і по шість. В першому випадку без Франції, в другому - без Норвегії. Французам для першого місця потрібне лише очко, італійцям навіть для другого  - тільки перемога. Шанси вийти у чвертьфінал швейцарців і осбливо норвежців виглядають проблематичними. До речі, Холанд міг би і допомогти своїй збірній. Он Родріго, Тоналі та інші грають і нічого. Як би там не було, у нашої збірної на добу більше часу на підготовку, а це не дрібниця. Удачі !  
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+2
Олег Мандрівник
Группа А это вообще феерично
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+2
Макс Максов
Скоріш за все Франція... Але якщо з іспанцями грали на рівних, то нема кого боятися!
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+1
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