Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
Молодежные турниры
27 июня 2023, 22:15 | Обновлено 28 июня 2023, 01:01
7256
9

Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев

Арбитр матча Евро-2023 U-21 явно смотрел совсем в другую сторону

27 июня 2023, 22:15 | Обновлено 28 июня 2023, 01:01
7256
9
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
Суспільне

Во вторник, 27 июня, проходит матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».

Скандальный эпизод случился на 20-й минуте.

Вратарь украинской команды Руслан Нещерет выпустил мяч из рук. Испанец забил гол в пустые ворота, но судья не засчитал взятие ворот.

Напомним, в групповом раунде турнира VAR не используется. Система будет внедрена только на матчах плей-офф. Такое решение было принято после скандального эпизода с незасчитанным взятием ворот в игре 1-го тура между Францией и Италией.

ФОТО. Нещерет выпускает мяч из рук. Испанец в метре позади

По теме:
НАЗАРЕНКО: «Конечно, я не ожидал, что стану лучшим игроком матча»
РОТАНЬ: «Если б нам сказали, что сыграем на равных с Испанией – не поверил»
Назван лучший игрок матча Украины против Испании на молодежном Евро
сборная Украины по футболу U-21 сборная Испании по футболу U-21 Испания - Украина Евро-2023 U-21 Руслан Нещерет скандал курьезы судейство VAR
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
Футбол | 27 июня 2023, 21:15 11
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната

Форвард сборной Украины U-21 пропустит два матча на молодежном Евро-2023

Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Футбол | 27 июня 2023, 11:05 2
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды

В опалу попал Андрей Сахневич

Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
Другие виды | 27.06.2023, 20:23
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
Хорватия и Румыния расписали ничью в последнем матче на Евро-2023 U-21
Футбол | 27.06.2023, 23:36
Хорватия и Румыния расписали ничью в последнем матче на Евро-2023 U-21
Хорватия и Румыния расписали ничью в последнем матче на Евро-2023 U-21
Скандал. Игроки Фенербахче не хотят ехать в россию, а руководство – хочет
Футбол | 27.06.2023, 12:02
Скандал. Игроки Фенербахче не хотят ехать в россию, а руководство – хочет
Скандал. Игроки Фенербахче не хотят ехать в россию, а руководство – хочет
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
HaloGen
наши каким-то чудом от пасов назад в недодачу в 1м тайме отскочили.
Ответить
+11
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
після ляпів захисту Нещерет двічі виручив після виходів один на один. 
арбітр виручив Нещерета після його ляпу.  
цікаві події 
Ответить
+10
DK1961
А ничего, что Нещерет дважды спас после ляпов защитников и выходов один на один?
Ответить
+5
vivas057
Загалом досить непогану гру продемонстрували якби не відверті невимушені помилки біля власних воріт. 
Ответить
+5
Kapitan
Грають, в принципі, нормально, але ці постійні відпасовки назад воротарю просто бісять. Для чого? Пресингують- вибивайте вперед, виносьте м'яч і там чіпляйтесь за нього! В мене вже валідол закінчується...
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
gusev80 .
Думаю що контакт був, принаймні таке враження з реакції гравців під час моменту та одразу після голу. Але щоб сказати точно, потрiбний iнший ракурс.
Ответить
-2
slavarost
Чистий гол, але цей матч нічого не вирішує 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евробаскет-2023 среди женщин: календарь и результаты
Евробаскет-2023 среди женщин: календарь и результаты
26.06.2023, 01:28
Баскетбол
«Утвердили план подрыва». Буданов рассказал о планах россиян на ЗАЭС
«Утвердили план подрыва». Буданов рассказал о планах россиян на ЗАЭС
26.06.2023, 10:28 9
Война
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
27.06.2023, 07:20
Теннис
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
26.06.2023, 12:00 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
27.06.2023, 16:30 126
Футбол
Goal обнародовал новый рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023
Goal обнародовал новый рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023
26.06.2023, 19:06 29
Футбол
Барселона получила нового главного тренера
Барселона получила нового главного тренера
26.06.2023, 18:24
Баскетбол
Почему Месси выбрал Интер Майами
Почему Месси выбрал Интер Майами
26.06.2023, 11:53 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем