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  4. За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
Чемпионат Европы
27 июня 2023, 21:15 |
5987
9

За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната

Форвард сборной Украины U-21 пропустит два матча на молодежном Евро-2023

27 июня 2023, 21:15 |
5987
9
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
УАФ. Владислав Ванат

УЕФА принял решение о дисквалификации форварда сборной Украины U-21 Владислава Ваната, который был удален с поля на 90+2-й минуте в матче 2-го тура группового этапа молодежного Евро-2023 против Румынии за толчок соперника.

Согласно решению дисциплинарных органов, нападающий пропустит два ближайших матча на ЧЕ U-21. Ванат не сыграет против Испании в третьем туре группы В, а также в четвертьфинальном поединке.

24 июня молодежная сборная Украины обыграла румынскую команду со счетом 1:0. Благодаря этой победе украинцы гарантировали место в 1/4 финала турнира. Сегодня, 27 июня, «сине-желтые» встретятся с испанской командой.

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Владислав Ванат дисквалификация сборная Украины по футболу U-21 сборная Румынии по футболу U-21 Румыния - Украина Евро-2023 U-21 Дисциплинарный комитет УЕФА
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 9
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Xzibit11
Дятел
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+2
Maks23
Довбень..
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+1
fitnes_sports066
Мало провокатору дал. Ну должен отбыть наказание, закон нарушил все равно. Тут по-любому две стороны медали.
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-1
fifa2020
Чо не 10? Завжди 1 давали...
Ответить
-1
Владимир одесский
Послідовник Сидорчука та Гармаша!
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-3
Alex
Все как в лучших манерах запада, ни поблажки украинцам за шаг в сторону , жалости нет только силу признают 
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-8
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