За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната

УЕФА принял решение о дисквалификации форварда сборной Украины U-21 Владислава Ваната, который был удален с поля на 90+2-й минуте в матче 2-го тура группового этапа молодежного Евро-2023 против Румынии за толчок соперника.

Согласно решению дисциплинарных органов, нападающий пропустит два ближайших матча на ЧЕ U-21. Ванат не сыграет против Испании в третьем туре группы В, а также в четвертьфинальном поединке.

24 июня молодежная сборная Украины обыграла румынскую команду со счетом 1:0. Благодаря этой победе украинцы гарантировали место в 1/4 финала турнира. Сегодня, 27 июня, «сине-желтые» встретятся с испанской командой.