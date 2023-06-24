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  4. Прямая красная. Ванат удален в матче молодежного Евро-2023
Молодежные турниры
24 июня 2023, 20:54 | Обновлено 24 июня 2023, 21:15
6122
11

Прямая красная. Ванат удален в матче молодежного Евро-2023

Владислав точно пропустит последний тур

24 июня 2023, 20:54 | Обновлено 24 июня 2023, 21:15
6122
11
Прямая красная. Ванат удален в матче молодежного Евро-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

На 91-й минуте матча молодежного чемпионата Европы между Румынией и Украиной красную карточку получил украинский форвард Владислав Ванат.

Игрок «Динамо» толкнул соперника и получил прямую красную карточку. При этом Владислав вышел на поле только на 68-й минуте.

Ванат точно пропустит матч последнего тура группового турнира против Испании.

Сборная Украины выиграла со счетом 1:0 благодаря автоголу соперника на 89-й минуте.

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Владислав Ванат сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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zhyr
В Динамо підростає новий Гармаш)))
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+13
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anacreon
Ванат якийсь такий "гаденький." Вже не вперше помічаю. У матчі збірної спеціально заїхав у воротаря і травмував. Ще і пішов собі, навіть не вибачившись чи не подивившись.    Тільки дивом суддя не дав заслужену картку.
Тут на пустому місці підленько супернику дав. Тільки цього разу суддя все бачив і покарав. Тепер дурне пропустить матчі.Не кажучи вже, що побіг собі святкувати автогол суперника і приймати полхвалу, зробивши вигляд, що сам забив. А партнери не бачили, хто там ногу підставив і думали, що то він.
Напевно це в нього характер такий гадкий. Там вже нічого не поробиш. Хіба що навчиться приховувати це.
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+2
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Сергей Кравчук
неможно  негарно освитлюваты Ваната 
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+1
123455432
Чесно не дуже зрозумів за що пряма червона
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0
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Теннис
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