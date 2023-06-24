Молодежные турниры24 июня 2023, 20:54 | Обновлено 24 июня 2023, 21:15
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Прямая красная. Ванат удален в матче молодежного Евро-2023
Владислав точно пропустит последний тур
24 июня 2023, 20:54 | Обновлено 24 июня 2023, 21:15
6122
11
На 91-й минуте матча молодежного чемпионата Европы между Румынией и Украиной красную карточку получил украинский форвард Владислав Ванат.
Игрок «Динамо» толкнул соперника и получил прямую красную карточку. При этом Владислав вышел на поле только на 68-й минуте.
Ванат точно пропустит матч последнего тура группового турнира против Испании.
Сборная Украины выиграла со счетом 1:0 благодаря автоголу соперника на 89-й минуте.
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Теннис
Тут на пустому місці підленько супернику дав. Тільки цього разу суддя все бачив і покарав. Тепер дурне пропустить матчі.Не кажучи вже, що побіг собі святкувати автогол суперника і приймати полхвалу, зробивши вигляд, що сам забив. А партнери не бачили, хто там ногу підставив і думали, що то він.
Напевно це в нього характер такий гадкий. Там вже нічого не поробиш. Хіба що навчиться приховувати це.