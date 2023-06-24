Прямая красная. Ванат удален в матче молодежного Евро-2023

На 91-й минуте матча молодежного чемпионата Европы между Румынией и Украиной красную карточку получил украинский форвард Владислав Ванат.

Игрок «Динамо» толкнул соперника и получил прямую красную карточку. При этом Владислав вышел на поле только на 68-й минуте.

Ванат точно пропустит матч последнего тура группового турнира против Испании.

Сборная Украины выиграла со счетом 1:0 благодаря автоголу соперника на 89-й минуте.