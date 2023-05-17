Интер пробился в финал ЛЧ, сенсация от Калининой, наказание для Ваната
Главные новости за 16 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 мая.
1. Предсказуемый финалист. Интер и во втором матче обыграл Милан
«Нерадзурри» вышли в финал Лиги чемпионов
2. ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации
Владислав раскритиковал работу судейской бригады во главе с Катериной Монзуль
3A. Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
Ангелина выиграла у Беатрис Хаддад Майи в трех сетах
3B. Киченок и Остапенко уверенно вышли в парный четвертьфинал в Риме
Людмила и Алена переиграли Магду Линетт и Маркету Вондроушову
4. ОФИЦИАЛЬНО. Денисов – директор по маркетингу ФК Полесье
Клуб из Житомира готовится к выходу в УПЛ
5. Такого еще не было. Сбито все: украинские ПВО уничтожили 6 ракет Кинжал!
Оккупанты из рф ночью 16 мая выпустили по Украине 18 ракет плюс шахеды
6. Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24
Команды Зинченко и Лунина гарантировали участие в главном еврокубковом турнире
7. Конкурентов нет. Холанд близок к завоеванию Золотой бутсы. Довбик – 16-й
Норвежский форвард забил за «Манчестер Сити» 36 голов и набрал 72 очка
8. ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2
«Селая» и «Атлетико» Морелия выдали огненный матч с 4 мячами, 5 красными
9. Александр ЯЦЫК: «В детстве равнялся на Хави и Иньесту»
Молодой хавбек «Динамо» дал большое интервью Sport.ua
10. Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА 2014/15. Где ныне чемпионы-лондонцы?
Капитан синих и автор дубля в ворота горняков в минувшем месяце завершил карьеру
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