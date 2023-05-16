Украина. Первая лига16 мая 2023, 17:37 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Денисов – директор по маркетингу ФК Полесье
Клуб из Житомира готовится к выходу в УПЛ
16 мая 2023, 17:37 |
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Клуб Первой лиги «Полесье» официально сообщил о начале сотрудничества с бывшим директором телеканалов «Футбол» Александром Денисовым. Он займет должность директора клуба по маркетингу, медиа и спонсорству.
«Я считаю, что житомирское «Полесье» имеет все шансы в ближайшие годы стать одним из лидеров украинского футбола. Я вижу, каких вершин хочет достигать клуб вместе с президентом и уверен, что мой опыт поможет воплотить амбициозные планы клуба в жизнь», – заявил Денисов.
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Комментарии 4
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В смысле, Шахтёру можно сразу записывать 6 очков за матчи с Полесьем?
Буткевич атб трішки грошенят насипав #хвахівцю
Вотето поворот
Денисов, обсирающий Ахметова, это был бы номер! Но вообще непонятно, зачем в клуб брать придворных шутов олигархов. У него ж против Шахтера даже после смерти татарина язык не повернется ничего сказать.
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