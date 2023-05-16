ОФИЦИАЛЬНО. Денисов – директор по маркетингу ФК Полесье

Клуб Первой лиги «Полесье» официально сообщил о начале сотрудничества с бывшим директором телеканалов «Футбол» Александром Денисовым. Он займет должность директора клуба по маркетингу, медиа и спонсорству.

«Я считаю, что житомирское «Полесье» имеет все шансы в ближайшие годы стать одним из лидеров украинского футбола. Я вижу, каких вершин хочет достигать клуб вместе с президентом и уверен, что мой опыт поможет воплотить амбициозные планы клуба в жизнь», – заявил Денисов.