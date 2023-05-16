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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Денисов – директор по маркетингу ФК Полесье
Украина. Первая лига
16 мая 2023, 17:37 |
817
4

ОФИЦИАЛЬНО. Денисов – директор по маркетингу ФК Полесье

Клуб из Житомира готовится к выходу в УПЛ

16 мая 2023, 17:37 |
817
4
ОФИЦИАЛЬНО. Денисов – директор по маркетингу ФК Полесье
ФК Полесье. Александр Денисов

Клуб Первой лиги «Полесье» официально сообщил о начале сотрудничества с бывшим директором телеканалов «Футбол» Александром Денисовым. Он займет должность директора клуба по маркетингу, медиа и спонсорству.

«Я считаю, что житомирское «Полесье» имеет все шансы в ближайшие годы стать одним из лидеров украинского футбола. Я вижу, каких вершин хочет достигать клуб вместе с президентом и уверен, что мой опыт поможет воплотить амбициозные планы клуба в жизнь», – заявил Денисов.

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Источник: Александр Денисов будет работать в Полесье
Александр Денисов Полесье Житомир
Источник ФК Полесье
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Комментарии 4
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SportsMan
В смысле, Шахтёру можно сразу записывать 6 очков за матчи с Полесьем?
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+1
Viktor Sabadash
Буткевич атб трішки грошенят насипав #хвахівцю
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0
Перець
Вотето поворот 
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0
Octopus
Денисов, обсирающий Ахметова, это был бы номер! Но вообще непонятно, зачем в клуб брать придворных шутов олигархов. У него ж против Шахтера даже после смерти татарина язык не повернется ничего сказать.
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0
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