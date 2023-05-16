Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24

Уже скоро завершатся национальные чемпионаты в Европе, и уже немного вырисовываются контуры следующего сезона еврокубков.

Стали известны 11 из 32 команд, которые сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24:

Манчестер Сити (Англия)

Арсенал (Англия)

Барселона (Испания)

Реал Мадрид (Испания)

Наполи (Италия)

Бавария (Германия)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Бенфика (Португалия)

Фейеноорд (Нидерланды)

Селтик (Шотландия)

Црвена Звезда (Сербия)

Еще 13 команд попадут напрямую в группу ЛЧ после окончания чемпионатов в следующих странах:

Англия (еще 2 места)

Испания (еще 2 места)

Италия (еще 3 места)

Германия (еще 2 места)

Франция (2 места)

Португалия (еще 1 место)

Австрия (1 место)

Дополнительно 6 команд будут определены в квалификации (4 – через Путь чемпионов, 2 – через Путь представителей лиг). Еще 2 места – для победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы в текущем сезоне.

Чемпион Украины сезона 2022/23 стартует в четвертом квалификационном раунде по Пути чемпионов. При этом победитель УПЛ может попасть прямо в групповой раунд, если не будет использовано место, зарезервированное для победителя ЛЧ 2022/23.

Если «Реал» или «Манчестер Сити» выиграют Лигу чемпионов 2022/23, то чемпион Украины (условно, «Шахтер») сразу попадет в группу ЛЧ, так как «сливочные» и «горожане» уже прошли в групповой раунд. Однако «Реал» и «Ман Сити» играют между собой в полуфинале турнира, и еще одним финалистом будет кто-то из пары «Милан» – «Интер». Сейчас «Интер» занимает 3-е место в Серии А, что дает ему право, как и «Реалу» с «Сити», напрямую попасть в группу в следующей еврокампании. «Милан» пока что располагается на 5-й позиции в таблице Серии А, что дает место в Лиге Европы.

Чемпион Украины (предположим, «Шахтер») может не попасть в группу ЛЧ 23/23 лишь при двух вариантах:

«Интер» выиграет Лигу чемпионов 2022/23 и не попадет в топ-4 Серии А

«Милан» выиграет Лигу чемпионов 2022/23 и не попадет в топ-4 Серии А

Учитывая то, что первый поединок 1/2 финала ЛЧ между миланским клубами завершился со счетом 2:0 в пользу «Интера», то намного выше вероятность, что именно «нерадзурри» выйдут в финал еврокубка. А так как «черно-синие» оторвались от «Милана» на 5 очков в таблице Серии А (осталось играть 3 тура), вряд ли они упустят место в топ-4 Италии. Учитывая все шансы и возможные исходы, чемпион УПЛ с вероятностью выше 90% попадет напрямую в группу Лиги чемпионов 2023/24.

Вице-чемпион Украины стартует в квалификации очень рано, во втором квалификационном раунде по Пути представителей лиг. Серебряному призеру УПЛ нужно будет пройти 3 раунда, чтобы выйти в группу ЛЧ. В прошлом году это не удалось сделать «Динамо», которое одолело «Фенербахче» и «Штурм», но проиграло «Бенфике».

Интересно, что вице-чемпиону Украины (условно, «Днепру-1») не гарантирована группа еврокубка, ведь в случае трех поражений команда вылетит еще до осенней стадии, пройдя по цепочке:

Q2 ЛЧ => Q3 ЛЕ => Q4 ЛК => группа / аут

А вот 3-е место УПЛ в любом случае будет играть в группе еврокубка. Бронзовый призер УПЛ (на данный момент, это место у «Зари») попадет в Q4 Лиги Европы и при поражении отправится в групповой раунд Лиги конференций, а при победе – в группу Лиги Европы.