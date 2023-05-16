Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24
Команды Зинченко и Лунина гарантировали участие в главном клубном еврокубковом турнире
Уже скоро завершатся национальные чемпионаты в Европе, и уже немного вырисовываются контуры следующего сезона еврокубков.
Стали известны 11 из 32 команд, которые сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24:
- Манчестер Сити (Англия)
- Арсенал (Англия)
- Барселона (Испания)
- Реал Мадрид (Испания)
- Наполи (Италия)
- Бавария (Германия)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- Бенфика (Португалия)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Селтик (Шотландия)
- Црвена Звезда (Сербия)
Еще 13 команд попадут напрямую в группу ЛЧ после окончания чемпионатов в следующих странах:
- Англия (еще 2 места)
- Испания (еще 2 места)
- Италия (еще 3 места)
- Германия (еще 2 места)
- Франция (2 места)
- Португалия (еще 1 место)
- Австрия (1 место)
Дополнительно 6 команд будут определены в квалификации (4 – через Путь чемпионов, 2 – через Путь представителей лиг). Еще 2 места – для победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы в текущем сезоне.
Чемпион Украины сезона 2022/23 стартует в четвертом квалификационном раунде по Пути чемпионов. При этом победитель УПЛ может попасть прямо в групповой раунд, если не будет использовано место, зарезервированное для победителя ЛЧ 2022/23.
Если «Реал» или «Манчестер Сити» выиграют Лигу чемпионов 2022/23, то чемпион Украины (условно, «Шахтер») сразу попадет в группу ЛЧ, так как «сливочные» и «горожане» уже прошли в групповой раунд. Однако «Реал» и «Ман Сити» играют между собой в полуфинале турнира, и еще одним финалистом будет кто-то из пары «Милан» – «Интер». Сейчас «Интер» занимает 3-е место в Серии А, что дает ему право, как и «Реалу» с «Сити», напрямую попасть в группу в следующей еврокампании. «Милан» пока что располагается на 5-й позиции в таблице Серии А, что дает место в Лиге Европы.
Чемпион Украины (предположим, «Шахтер») может не попасть в группу ЛЧ 23/23 лишь при двух вариантах:
- «Интер» выиграет Лигу чемпионов 2022/23 и не попадет в топ-4 Серии А
- «Милан» выиграет Лигу чемпионов 2022/23 и не попадет в топ-4 Серии А
Учитывая то, что первый поединок 1/2 финала ЛЧ между миланским клубами завершился со счетом 2:0 в пользу «Интера», то намного выше вероятность, что именно «нерадзурри» выйдут в финал еврокубка. А так как «черно-синие» оторвались от «Милана» на 5 очков в таблице Серии А (осталось играть 3 тура), вряд ли они упустят место в топ-4 Италии. Учитывая все шансы и возможные исходы, чемпион УПЛ с вероятностью выше 90% попадет напрямую в группу Лиги чемпионов 2023/24.
Вице-чемпион Украины стартует в квалификации очень рано, во втором квалификационном раунде по Пути представителей лиг. Серебряному призеру УПЛ нужно будет пройти 3 раунда, чтобы выйти в группу ЛЧ. В прошлом году это не удалось сделать «Динамо», которое одолело «Фенербахче» и «Штурм», но проиграло «Бенфике».
Интересно, что вице-чемпиону Украины (условно, «Днепру-1») не гарантирована группа еврокубка, ведь в случае трех поражений команда вылетит еще до осенней стадии, пройдя по цепочке:
Q2 ЛЧ => Q3 ЛЕ => Q4 ЛК => группа / аут
А вот 3-е место УПЛ в любом случае будет играть в группе еврокубка. Бронзовый призер УПЛ (на данный момент, это место у «Зари») попадет в Q4 Лиги Европы и при поражении отправится в групповой раунд Лиги конференций, а при победе – в группу Лиги Европы.
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