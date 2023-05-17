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Англия
17 мая 2023, 04:40 | Обновлено 17 мая 2023, 05:05
717
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Конкурентов нет. Холанд близок к завоеванию Золотой бутсы. Довбик – 16-й

Норвежский форвард забил за «Манчестер Сити» 36 голов и набрал 72 очка

17 мая 2023, 04:40 | Обновлено 17 мая 2023, 05:05
717
1
Конкурентов нет. Холанд близок к завоеванию Золотой бутсы. Довбик – 16-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В Европе продолжаются национальные чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером в текущем рейтинге ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является норвежец Эрлинг Холанд, который уже забил 36 голов в АПЛ (рекорд лиги за сезон), выступая за «Манчестер Сити» (72 очка). Золотая бутса практически гарантирована Холанду, поскольку за несколько туров до конца сезона ближайшие конкуренты отстают на огромную дистанцию.

Второе место занимает Гарри Кейн из «Тоттенхэма» (27 голов, 54 очка), а третье – Килиан Мбаппе, форвард «ПСЖ» (26 голов, 52 очка).

Украинец Артем Довбик забил 23 мяча за «Днепр-1» (34,5 очка) и занимает в рейтинге лучших бомбардиров Европы 16-е место.

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса, голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2022/23. Положение на 17 мая 2023 года

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Источник Sport.ua
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luceorius
 Якщо сьогодні не заб'є чи МС не вийде у фінал ЛЧ, то Золотою бутсою і обмежиться, на міжнародній арені, звичайно.
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