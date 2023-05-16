Киченок и Остапенко уверенно вышли в парный четвертьфинал в Риме

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит побеждать в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Во втором круге соревнований украинка вместе с Аленой Остапенко из Латвии переиграла тандем Магда Линетт / Маркета Вондроушова (Польша / Чехия).

Рим. Второй круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Магда Линетт / Маркета Вондроушова – 6:3, 6:2

В следующем раунде Киченок и Остапенко встретятся с дуэтом Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс (Чехия / США), который ранее отцепил Надежду Киченок.