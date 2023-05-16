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WTA
16 мая 2023, 15:36 | Обновлено 16 мая 2023, 15:37
287
0

Киченок и Остапенко уверенно вышли в парный четвертьфинал в Риме

Людмила и Алена переиграли Магду Линетт и Маркету Вондроушову

16 мая 2023, 15:36 | Обновлено 16 мая 2023, 15:37
287
0
Киченок и Остапенко уверенно вышли в парный четвертьфинал в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок (справа)

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит побеждать в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Во втором круге соревнований украинка вместе с Аленой Остапенко из Латвии переиграла тандем Магда Линетт / Маркета Вондроушова (Польша / Чехия).

Рим. Второй круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Магда Линетт / Маркета Вондроушова – 6:3, 6:2

В следующем раунде Киченок и Остапенко встретятся с дуэтом Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс (Чехия / США), который ранее отцепил Надежду Киченок.

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Людмила Киченок WTA Рим Магда Линетт Маркета Вондроушова Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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