Надежда Киченок не смогла пробиться в парный четвертьфинал в Риме
Украинская теннисистка завершила борьбу во втором раунде
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).
Во втором круге соревнований украинка вместе с Кимберли Циммерманн (Бельгия) проиграла тандему Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс (Чехия / США).
Рим. Второй круг
Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс – 4:6, 2:6
Боузкова и Маттек-Сэндс в следующем раунде сразятся с победительницами матча Людмила Киченок / Алена Остапенко – Магда Линетт / Маркета Вондроушова.
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