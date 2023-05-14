Надежда Киченок не смогла пробиться в парный четвертьфинал в Риме

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Во втором круге соревнований украинка вместе с Кимберли Циммерманн (Бельгия) проиграла тандему Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс (Чехия / США).

Рим. Второй круг

Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс – 4:6, 2:6

Боузкова и Маттек-Сэндс в следующем раунде сразятся с победительницами матча Людмила Киченок / Алена Остапенко – Магда Линетт / Маркета Вондроушова.