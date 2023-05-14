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  4. Надежда Киченок не смогла пробиться в парный четвертьфинал в Риме
WTA
14 мая 2023, 21:36 |
215
0

Надежда Киченок не смогла пробиться в парный четвертьфинал в Риме

Украинская теннисистка завершила борьбу во втором раунде

14 мая 2023, 21:36 |
215
0
Надежда Киченок не смогла пробиться в парный четвертьфинал в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Во втором круге соревнований украинка вместе с Кимберли Циммерманн (Бельгия) проиграла тандему Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс (Чехия / США).

Рим. Второй круг
Надежда Киченок / Кимберли Циммерманн – Мария Боузкова / Бетани Маттек-Сэндс – 4:6, 2:6

Боузкова и Маттек-Сэндс в следующем раунде сразятся с победительницами матча Людмила Киченок / Алена Остапенко – Магда Линетт / Маркета Вондроушова.

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Надежда Киченок Бетани Маттек-Сэндс WTA Рим Мария Боузкова Кимберли Циммерманн
Источник Sport.ua
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