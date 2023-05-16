Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где ныне чемпионы-лондонцы?

Не так давно мы, провожая в историю очередной розыгрыш финала Юношеской лиги УЕФА, в котором нидерландский АЗ со счетом 5:0 вынес в одну калитку хорватский «Хайдук», предложили вам вспомнить героев ключевой баталии турнира восьмилетней давности, в которой сошлись «Шахтер» и «Челси». Тогда в рамках отдельного материала мы вспомнили всех героев «горняков», а также определили, как сложились их карьеры с тех пор…

Логично, что сегодня у нас на очереди игроки «Челси». Перечисляем всех футболистов «синих», которые в 2015-м выходили на поле в рамках финального поединка и принесли победу лондонцам над «Шахтером», попутно, конечно же, анализируя, кому и что с тех пор удалось достичь в профессиональном футболе…

Вратарь – Брэд Коллинз

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С юных лет уроженец Саутгемптона Брэд Коллинз начал заниматься футболом в академии «Челси», где со временем стал считаться весьма перспективным и подающим надежды. В Юношеской лиге УЕФА-2014/15 Коллинз сыграл 7 матчей, в которых пропустил 6 мячей и в 3 случаях оставлял свои ворота «сухими». Однако замахнуться на что-то более значимое в родном клубе Брэду так и не удалось. Он играл за резервную команду, а также на правах аренды выступал за «Форест Грин» и «Бертон», пока летом 2019-го на правах свободного агента не покинул стан «синих» окончательно. С тех пор Коллинз выступает за «Барнсли», который по итогам минувшего сезона вылетел из Чемпионшипа в Лигу 1 – третий по рангу дивизион английского профессионального футбола. Что правда, пусть и на более низком уровне, зато вратарь обрел себя и имеет статус ключевой фигуры для своей команды, сыграв за «Барнсли» уже под 120 поединков в рамках всех турниров. Конечно, восемь лет назад Брэд, поднимая над головой трофей после победы над «Шахтером» наверняка мечтал о чем-то другом в плане будущего, но его карьера сложилась еще достаточно неплохо, на фоне того, что получилось у некоторых его экс-партнеров…

Правый защитник – Ола Айна

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Ола Айна родился в Лондоне и в академию «Челси» попал в 11-летнем возрасте. В своей возрастной группе выделялся и был заметной фигурой, а потому неудивительно, что в сезоне-2014/15 фулбек провел 10 матчей в Юношеской лиге УЕФА, завершившейся для «синих» триумфом. В октябре 2016 года Антонио Конте предоставил Айне возможность дебютировать за «Челси» в поединке АПЛ против «Лестера» (3:0), но после этого Ола провел за первую команду «синих» еще всего лишь 5 поединков. Его отправляли в аренду в «Халл Сити» и «Торино», который сперва заплатил 600 тысяч евро за годичный заем, а после – 9,8 миллионов за полноценный выкуп контракта правого защитника. К тому моменту Айна решил сменить футбольное гражданство и после множества матчей за юношеские сборные Англии на международном уровне начал играть за национальную команду Нигерии. Ныне 26-летний Ола является игроком ротации в середняке Серии А «Торино», однако его контракт с «быками» истекает уже 30 июня, и как дальше будет развиваться карьера флангового защитника пока непонятно…

Центральный защитник – Андреас Кристенсен

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Датчанин Андреас Кристенсен, который в академию «Челси» перешел из родного для него «Брондбю», оказался одним из немногих игроков в рядах обеих команд в том матче, которому удалось реализовать свой потенциал и возможности на практически максимальном уровне. Летом 2015-го «синие» отпустили Андреаса в двухлетнюю аренду в «Боруссию» из Менхенгладбаха, где центрбек неожиданно расцвел, и заслужил не только возвращение в «Челси», но и статус одного из важных игроков первой лондонской команды на несколько следующих лет. Но вот в июле 2022-го Кристенсену захотелось сменить обстановку: он не стал продлевать контракт с «синими», а на правах свободного агента переехал в «Барселону», где имеет стабильную практику и, очевидно, в дебютном же сезоне станет чемпионом Ла Лиги. К слову, в поединке против «Шахтера» в 2015-м именно Андреас стал автором автогола в рядах «Челси», позволив украинской команде отыграться на 37-й минуте…

Центральный защитник – Джейк Кларк-Солтер

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Тогдашним партнером Кристенсена по центру обороны «Челси» U-19 являлся ныне далеко не такой хорошо известный, как датчанин, футболист по имени Джейк Кларк-Солтер. Он, как и многие из того состава «синих», являлся многолетним воспитанником академии лондонского клуба, за первую команду которого сыграл только 2 матча (35 минут). Впрочем, долгие годы в «Челси» предпочитали держать Кларка-Солтера на контракте, что позволило защитнику с 2016 по 2022 годы побывать на правах аренды сразу в пяти различных командах («Бристоль Роверс», «Сандерленд», «Витесс», «Бирмингем», «Ковентри»). Окончательно попрощался с «Челси» Кларк-Солтер лишь летом минувшего года, когда на правах свободного агента подписал полноценный 4-летний контракт с клубом Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс». В рядах этой команды Джейк достаточно регулярно появляется на поле, хотя называть его ключевой фигурой для обороны «рейнджеров» было бы изрядным преувеличением.

Левый защитник – Джей Дасилва

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Невысокий фланговый защитник Джей Дасилва родился в Лутоне, где и начинал играть в футбол, прежде чем оказался в академии «Челси». После сезона-2014/15 фулбек как раз подписал первый профессиональный контракт с лондонским клубом, продолжив выступать за молодежный и резервный состав. Однако пробиться в первую команду у Джея шансов не было, и в начале 2017-го защитник на правах аренды отбыл в «Чарльтон», где провел следующие полтора года. Несмотря на стабильную игровую практику, Дасилва не произвел на руководство и тренерский штаб «Челси» впечатление игрока, который мог бы быть полезен на высшем уровне. В августе 2018-го «синие» отправили фулбека в аренду в «Бристоль Сити», а спустя год продали этому клубу за 2,4 миллиона евро. За эти пять лет Дасилва отыграл за «зарянок» практически 150 поединков во всех турнирах, неизменно помогая команде решать задачу по сохранению прописки в Чемпионшипе – такие уж скромные задачи решает ныне финалист Кубка Англии-1908/09.

Центральный полузащитник – Чарли Колкетт

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Чарли Колкетт начинал заниматься футболом в «Чарльтоне», но в 11 лет перешел в академию «Челси». Там хавбек достаточно быстро стал одной из значимых фигур в своей возрастной категории, и в Юношеской лиге УЕФА-2014/15 отличился сразу 5 голами и 3 ассистами в 10 матчах, хотя «Шахтеру» в финале не забивал, и результативные передачи на партнеров не отдавал. Увы, но хотя бы дебютировать в первой команде «Челси» Колкетту так и не дали возможности. Зато в течение трех лет его буквально затаскали по арендам – «Бристоль Роверс», «Суиндон», «Витесс», «Шрусбери»… В январе 2019-го по Чарли пришел конкретный запрос на выкуп контракта от «Эстерсунда» за 272 тысячи евро. Он был принят, и следующие три года английский хавбек провел в Швеции, в том числе и сыграв в групповой стадии Лиги Европы. Но затем Колкетт вернулся в Англию, однако далеко не на топ-уровень: подписал контракт со скромным «Челтенхемом», а летом минувшего года перешел в «Кру Александру», выступающую в Лиге 2…

Центральный полузащитник – Рубен Лофтус-Чик

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27-летний уроженец Лондона и воспитанник академии «Челси» Рубен Лофтус-Чик является единственным игроком, выходившим на поле в рядах «синих» в том финале Юношеской лиги УЕФА против «Шахтера», который все еще остается футболистом столичной команды. Еще в январе 2015-го Жозе Моуриньо дал возможность Лофтусу-Чику дебютировать в АПЛ за первую команду, хотя прогнозируемо стать ключевой фигурой для «синих» на таком уровне молодому хавбеку с ходу не удалось. На пользу Рубену пошли две аренды в «Кристал Пэлас» и «Фулхэме», после возвращения из которых хавбек стал достаточно важной фигурой в первой команде «Челси».

Центральный полузащитник – Чарли Мусонда

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Мусонду «Челси» перетянул к себе за 2,5 миллиона евро из академии «Андерлехта». Молодой атакующий хавбек подавал огромные надежды, и за ним тогда охотились едва ли не все топ-клубы европейского футбола, но повезло, как тогда казалось, именно «синим». И пускай в Юношеской лиге УЕФА-2014/15 Чарли оказался достаточно важной фигурой для итогового успеха «Челси» (3 гола и 2 ассиста в 7 матчах), но вот в дальнейшем реализовать свой потенциал бельгиец в столице Англии так и не сумел. Сыграв 7 матчей (1 гол, 2 ассиста) за первую команду «синих», а также пройдя через три аренды (в «Бетисе», «Селтике» и «Витессе»), Мусонда летом минувшего года окончательно покинул клуб. Его на правах свободного агента подписал скромный «Леванте» из испанской Сегунды, где хавбек абсолютно не впечатляет и куда чаще продолжает пребывать в лазарете (в «Челси» из-за перманентных проблем с коленом Мусонда, собственно, и был списан), чем в стартовом составе и в хорошей игровой форме.

Правый полузащитник – Айзая Браун

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Пройдя через академии «Лестера» и «Вест Бромвича», Айзая Браун летом 2013-го оказался в «Челси». На тот момент хавбек уже успел в возрасте 16 лет 3 месяцев и 27 дней дебютировать за «дроздов» в АПЛ, что привлекло к нему внимание со стороны более богатых клубов. «Синие» сперва поторговались с «Вест Бромвичем», но не сумев достичь компромисса, подписали с футболистом профессиональный контракт, оставив вопрос выяснения суммы отступных для последующих судебных разбирательств. В «Челси» U-19, в том числе в финале Юношеской лиги УЕФА против «Шахтера», Браун был капитаном команды, и отличился двумя забитыми мячами в воротах «горняков», став, пожалуй, главной звездой того поединка. Но вот после этого дела у вингера в стане «синих» так и не пошли. Его погоняли по арендам («Витесс», «Ротерхэм», «Хаддерсфилд», «Брайтон», «Лидс», «Лутон», «Шеффилд Уэнсдей»), но каждая из них лишь проясняла одно – никакого будущего в первой команде «Челси» у Брауна нет. В итоге футболист, который в 16 с небольшим сыграл свой первый поединок в АПЛ провел в этом турнире в будущем еще только 14 поединков, а за «синих» отыграл 11 минут в матче против все того же «Вест Бромвича», который еще и завершился сенсационным погромом лондонцев – 0:3. Летом 2021-го Браун свободным агентом перешел в «Престон», который покинул уже через год… Как и в ситуации с Мусондой, преградой на пути к блестящей карьере для Брауна стали частые травмы. В конечном итоге, именно хронические проблемы со здоровьем вынудили хавбека в апреле нынешнего года в возрасте 26 лет попрощаться с профессиональным футболом, объявив о завершении карьеры…

Левый полузащитник – Жереми Бога

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Ивуарийский вингер, рожденный в Марселе, начинал заниматься футболом во Франции, но в 11 лет вместе с родителями перебрался в Лондон, что и помогло ему оказаться в академии «Челси». Бога провел против «Шахтера» в финале Юношеской лиги УЕФА-2014/15 71 минуту, но этого ему хватило, чтобы отличиться двумя ассистами на партнеров. Однако сделать карьеру в «Челси» Жереми так и не посчастливилось: он сыграл только 18 минут в одном поединке АПЛ при Антонио Конте за первую команду… «Синие» отдавали африканца в аренду в «Ренн», «Гранаду» и «Бирмингем», а летом 2018-го приняли предложение на 10 миллионов евро от «Сассуоло» о полноценном исходящем трансфере вингера. Собственно говоря, после того для многих отечественных болельщиков карьера Бога является в той или иной степени известной – по крайней мере, сразу после назначения экс-коуча «Сассуоло» Роберто Де Дзерби в «Шахтер» в итальянской прессе несколько месяцев ходила информация о готовящемся трансфере Жереми в стан «горняков». Но та сделка так и не состоялась, потому что клубы так и не согласовали цену футболиста. Зато в январе минувшего года о переходе Бога договорилась «Аталанта», которая сперва арендовала, а затем и выкупила ивуарийца за 22 миллиона евро. Ныне 26-летний африканец выступает под руководством Джан Пьеро Гасперини, хотя называть его ключевой фигурой для «Аталанты» вряд ли можно, ведь в Бергамо он, скорее, резервист или игрок ротации, нежели полноценный футболист стартового состава.

Нападающий – Доминик Соланке

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Доминик Соланке стал лучшим бомбардиром сезона-2014/15 в Юношеской лиге УЕФА, а также признан лучшим игроком того розыгрыша турнира. Этот центрфорвард действительно наводил ужас на защитные построения практически всех соперников «Челси» U-19, и не стал исключением для «Шахтера», оформив в решающем матче против украинцев два очка по системе «гол+пас» (сперва ассистировал Брауну, а затем сам забил с паса Бога). Казалось бы, у Соланке впереди отличная карьера в «Челси», но за первую команду клуба он провел лишь 17 минут в групповой стадии Лиги чемпионов-2014/15 против «Марибора» (6:0). В августе 2015-го лондонцы отправили Доминика в аренду в клуб-сателлит «Витесс», а по возвращении оттуда форвард провел в «Челси» еще год, прежде чем свободным агентом уйти в «Ливерпуль». Именно у Юргена Клоппа Соланке получил шанс дебютировать в АПЛ, но его результативность не поражала (1 гол в 27 матчах за «красных»), и в январе 2019-го мерсисайдцы продали Доминика за 21,2 миллион евро в «Борнмут». С тех пор Соланке является ключевой фигурой для атаки «вишен», с которыми сперва вылетел из Премьер-лиги, а затем вернулся в элитарный дивизион, в том числе наколотив 29 голов в Чемпионшипе-2021/22.

На замену выходили:

Центральный полузащитник – Кейси Палмер

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Этот хавбек появился на поле на 71-й минуте вместо Жереми Бога, и ничем особенным запомнится не успел, как впоследствии и в самом «Челси». За первую команду «синих» Палмеру дебютировать так и не дали. Его пропустили через привычную для «академиков» арендную вереницу («Хаддерсфилд», «Дерби», «Блэкберн», «Бристоль Сити»), а затем продали за 3,8 миллиона евро (в «Бристоль Сити» летом 2019-го). С тех пор Кейси еще дважды менял клуб – на условиях аренды отыграл сезон за «Суонси», а летом минувшего года свободным агентом перешел в «Ковентри», где в рамках Чемпионшипа имеет стабильную игровую практику и даже шанс через матчи плей-офф завоевать путевку в АПЛ.

Нападающий – Тэмми Абрахам

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На 85-й минуте в финале против «Шахтера» Абрахам заменил Мусонду. Спустя восемь лет первый является одним из ключевых футболистов «Ромы», а второй, как уже упоминалось, пытается хоть как-то не угаснуть в «Леванте»… К слову, перед трансфером в «Рому» за 40 миллионов евро летом 2021-го, Абрахам успел на правах аренды поиграть за «Бристоль Сити», «Суонси» и «Астон Виллу», а также провести 82 матча (30 голов и 12 ассистов) за первую команду «Челси». Поговаривают, что нынче «синие» оценивают целесообразность возвращения 25-летнего Тэмми обратно, тем более, что у них есть такая возможность, прописанная в договоре с римлянами изначально (правда, речь идет о сумме в 80 миллионов евро). Так что посмотрим – возможно, летом Лофтус-Чик перестанет быть «одиноким» полпредом победного состава «Челси» U-19 в финале Юношеской лиги УЕФА-2014/15 в нынешней первой команде клуба…