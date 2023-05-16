Предсказуемый финалист. Интер и во втором матче обыграл Милан
«Нерадзурри» вышли в финал Лиги чемпионов
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч.
«Интер» – «Милан» – 1:0. Первый матч – 2:0.
Мартинес (74)
Барелла (79), Мартинес (82) – Тьяу (56), Тонали (79), Крунич (82)
«Интер»: Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Мхитарян (Брозович, 44), Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 84), Димарко, Думфрис, Джеко (Лукаку, 66), Мартинес (Корреа, 84)
«Милан»: Меньян, Эрнандес, Томори, Тьяу (Калюлю, 64), Калабрия, Крунич, Тонали, Леау, Диас (Ориги, 76), Мессиас (Салемакерс, 76), Жиру
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Стадион «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
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пы.сы.
получается, Динамо Киев никогда не проигрывали в финале КОК, АСМ тогда никогда не проигрывал полуфиналы этого же турнира, что и киевляне ...
МОЩЬ!!!
ВОТ ЭТО ПУТЬ!!!