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Лига Чемпионов
Проходит дальше Интер Милан
16.05.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 1 : 0
Милан
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Лига чемпионов
16 мая 2023, 23:53 | Обновлено 16 мая 2023, 23:57
572
7

Предсказуемый финалист. Интер и во втором матче обыграл Милан

«Нерадзурри» вышли в финал Лиги чемпионов

16 мая 2023, 23:53 | Обновлено 16 мая 2023, 23:57
572
7
Предсказуемый финалист. Интер и во втором матче обыграл Милан
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч.

«Интер» – «Милан» – 1:0. Первый матч – 2:0.

Мартинес (74)

Барелла (79), Мартинес (82) – Тьяу (56), Тонали (79), Крунич (82)

«Интер»: Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Мхитарян (Брозович, 44), Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 84), Димарко, Думфрис, Джеко (Лукаку, 66), Мартинес (Корреа, 84)

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Томори, Тьяу (Калюлю, 64), Калабрия, Крунич, Тонали, Леау, Диас (Ориги, 76), Мессиас (Салемакерс, 76), Жиру

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

ИНТЕР – МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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romanchik.8409
Милан унылое гавнище 
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+2
igor shmuylo
Не кто не хотел умирать . Интер играл от обороны  на атаках , Милан просто не какой . За 90 мин, не чего не создать. И еще была первая игра .тут результат был очевиден еше до игры .зря потрачено время .   
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+1
Макс Максов
Мілан взагалі нічого не показав, за два матчі... Як вони взагалі Наполі пройшли!?
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+1
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InterVsWorld
только 5 клубов выбивали Милан на стадии полуфинала в ЕК:
РМА 55-56 (КЕЧ/ЛЧ)
ТТХ 71-72 (КУ/ЛЕ)
БД 01-02 (КУ/ЛЕ)
Барса 05-06 (КЕЧ/ЛЧ) не проигрывали полуфиналы в битве за ушастый на протяж. полу-века фактически, пока одному судье не надоело
ИНТЕР 22/23 (КЕЧ/ЛЧ)
пы.сы.
получается, Динамо Киев никогда не проигрывали в финале КОК, АСМ тогда никогда не проигрывал полуфиналы этого же турнира, что и киевляне ...
МОЩЬ!!!
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0
InterVsWorld
самый некогда титулованный клуб Италии в КЕЧ (1956- ) .... сыграет только во втором финале периода ЛЧ (92/93 - ) .....
ВОТ ЭТО ПУТЬ!!!
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0
Дебил
Урааааааааа!!!  Посмотрев это скучное зрелище, стало ясно что родной Шахтер таки сыграет в ЛЧ напрямую!!!!!  Теперь даже если финалушку выиграет этот Принтер (хотя с Реалом и Сити это вряд ли), это все равно ничего не меняет, так как Интер скорее всего напрямую попадет в ЛЧ  Шанс на то что они профукают четвертое место и при этом победят в финале ничтожно низкий, поэтому фанаты динамки, можете открывать шампанское и поздравлять великий Шахтёр!  Ну и не забудьте отрепетировать гимн ЛК, ахахахахахахаххахахахаха 
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-1
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