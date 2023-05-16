Интер Милан

Во вторник, 16 мая, в Милан на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют миланский «Интер» и «Милан». Стартовый свисток французского рефери Клемана Тюрпена из Уллена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Интер



Еще в середине марта мысль о том, что миланский «Интер» сумеет достичь высоких стадий Лиги чемпионов УЕФА была бы воспринята фанатами с определенной степенью недоверия. Более того, итальянская пресса уже вовсю начала поиски замены для Симеоне Индзаги, так как его проект во главе «нерадзурри» всем казался логически завершенным на промежуточном этапе реализации. Однако матчи четвертьфинала против лиссабонской «Бенфики» все изменили – команда обыграла очень амбициозного соперника, воспряла духом и начала давать качественно новые результаты.

Дошло до того, что в предыдущих семи матчах «Интер» не уступал своим соперникам и даже не терял очки на внутренней арене. Соперники при этом были отнюдь не середняками турнирной таблицы, а самыми настоящими конкурентами в борьбе за места в еврокубковой зоне. Конечно, догнать «Наполи» никому в этом сезоне не было под силу, но «змеи» теперь преследуют туринский «Ювентус» и есть все основания полагать, что не остановятся на этом пути даже при условии выхода в финал Лиги чемпионов.

А для совершения этого феноменального прорыва у «Интера» уже фактически все готово. Начало первого матча против «Милана» стало настоящим откровением для всего футбольного мира, так как мы ожидали увидеть фантастическое напряжение в Евродерби, как его прозвали в самой Италии, а в итоге увидели два быстрых гола от номинальных гостей «Сан Сиро», после чего футболисты Индзаги мастерски удержали преимущество. Настолько мастерски, что иных вариантов для соперников, кроме как взять оппонента его же оружием, и придумать для «Милана» сложно.

Милан



Что можно изменить в игре команды меньше чем за неделю, когда посреди этого срока еще и приходится решать проблемы на внутренней арене? Наверное, ничего, кроме психологических моментов, но и тут команда Стефано Пьоли крупно прогорела. «Милан» не был похож на самого себя в первом тайме против «Интера», а после перерыва, хотя и начал выглядеть более привлекательно, все равно не наиграл даже на один мяч. А затем наступила пора матчей чемпионата на выходных и «россонери» проиграли «Специи». Вновь со счетом 0:2, но уже хоть с каким-то равномерным преимуществом по ходу встречи.

Этот результат вызвал слишком много вопросов к команде Пьоли, так как на данный момент «Милан» идет пятым в чемпионате с отставанием в четыре пункта до зоны Лиги чемпионов и всего тремя матчами до официального завершения футбольного года Серии A. При этом, команде Стефано Пьоли необходимо сыграть против туринского «Ювентуса», что идет исключительно на пользу позициям римского «Лацио». Велик риск того, что в следующем сезоне «россонери» вновь окажутся вне главного клубного турнира Старого Света.

Однако этот сезон еще можно спасти. Для этого в состав «Милана» в предстоящей игре вернется португальский нападающий Рафаэль Леау, а команда с ним и без него – две совершенно разные истории. Преимущество соперников в два мяча не является абсолютным и достаточно легко преодолимо, если команда Пьоли подберет правильное время для своих ударов. Вот только беда в том, что результативность как раз и является одной из главных проблем гостей предстоящей игры в последнее время. К примеру, более двух голов они забивали лишь однажды за последние семь месяцев – в том самом матче против «Наполи» (4:0), который шокировал футбольную Европу. Но повторит ли этот подвиг команда Пьоли вновь?

Слова перед игрой



Главный тренер «Интера» Симоне ИНДЗАГИ: «Мы могли забить больше двух мячей, но матч все равно удался. Мы ведем в противостоянии перед ответным матчем, который проведем дома, перед нашими болельщиками. Знаем, что нужно приложить еще немало усилий, чтобы наша мечта осуществилась».

Главный тренер «Милан» Стефано ПЬОЛИ: ««Интер» превосходил нас, нам пришлось нелегко, как тактически, так и психологически. Мы разочарованы, но хотим изменить результат в ответной игре. Надо поднять планку и играть больше так, как мы играли во второй половине».

Ориентировочные составы



«Интер»: Онана – Бастони, Ачерби, Дармиан – Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Думфрис – Джеко, Лаутаро.

«Милан»: Меньян – Эрнандес, Кьер, Томори, Калабрия – Крунич, Тонали – Салемакерс, Диас, Леау – Жиру.

Не сыграют: Дальберт, Шкриниар, Корреа – Ибрагимович, Беннасер, Крунич, Мессиас, Флоренци.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре мы увидим несколько забитых мячей. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.

16 мая, вторник