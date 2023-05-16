Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Милан. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
Интер Милан
16.05.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:0 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
16 мая 2023, 04:16 |
10
0

Интер – Милан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/2 финала Лиги чемпионов

16 мая 2023, 04:16 |
10
0
Интер – Милан. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 16-го мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Интер» и «Милан». Поединок пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На прошлой неделе команды провели первую дуэль, которая завершилась победой «Интера» со счетом 2:0. После этого в рамках очередного тура Серии А «россонери» проиграли «Специи» со счетом 0:2, а «нерадзурри» обыграли «Сассуоло» – 2:0. В текущем сезоне миланские клубы встречались четыре раза: одну победу одержал «Милан» и трижды «черно-синие» обыгрывали своего принципиального соперника.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Милан», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Милан
Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Милан Интер Милан Лига чемпионов Интер - Милан текстовая трансляция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
Футбол | 15 мая 2023, 21:23 9
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги

По данным агента Александра Панков, Дмитрий Чигринский покинет «Ионикос»

ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров
Футбол | 15 мая 2023, 17:01 1
ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров
ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров

Гаэль Клиши отличился за швейцарский «Серветт»

Сергей КРАВЧЕНКО: «Думаю, Ротаню дадут дисквалификацию не на 1 игру»
Футбол | 16.05.2023, 03:20
Сергей КРАВЧЕНКО: «Думаю, Ротаню дадут дисквалификацию не на 1 игру»
Сергей КРАВЧЕНКО: «Думаю, Ротаню дадут дисквалификацию не на 1 игру»
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Бокс | 15.05.2023, 11:22
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
Футбол | 15.05.2023, 14:45
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отец Фьюри назвал единственный бой, о котором грезит Тайсон
Отец Фьюри назвал единственный бой, о котором грезит Тайсон
15.05.2023, 09:38 4
Бокс
Украинская гимнастка пояснила, почему решила выступать за Израиль
Украинская гимнастка пояснила, почему решила выступать за Израиль
15.05.2023, 07:55 5
Художественная гимнастика
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
14.05.2023, 20:31 42
Футбол
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
14.05.2023, 18:22 5
Футбол
Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе
Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе
14.05.2023, 18:54 14
Футбол
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
14.05.2023, 17:29 9
Футбол
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
Усик сделал аккуратный прогноз на бой между Джошуа и Уайлдером
14.05.2023, 17:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности