Во вторник, 16-го мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Интер» и «Милан». Поединок пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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На прошлой неделе команды провели первую дуэль, которая завершилась победой «Интера» со счетом 2:0. После этого в рамках очередного тура Серии А «россонери» проиграли «Специи» со счетом 0:2, а «нерадзурри» обыграли «Сассуоло» – 2:0. В текущем сезоне миланские клубы встречались четыре раза: одну победу одержал «Милан» и трижды «черно-синие» обыгрывали своего принципиального соперника.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Милан», за которой можно следить в украинской версии сайта.