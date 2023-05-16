Проходит дальше Интер Милан
16.05.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 1 : 0
Лига чемпионов16 мая 2023, 23:59 | Обновлено 17 мая 2023, 00:05
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Интер – Милан – 1:0. Лаутаро Мартинес и путевка в финал. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов
16 мая 2023, 23:59 | Обновлено 17 мая 2023, 00:05
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Во вторник, 16 мая, в Милане на «Джузеппе Меацца» проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Интер» и «Милан».
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В первом матче неделей ранее победил «Интер» со счетом 2:0.
На 74-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счет для Интера, использовав голевую передачу Ромелу Лукаку (1:0).
Интер – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Лаутаро Мартинес, 74 мин.
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Комментарии 1
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Не цікавий фінал цього року, навіть не згадаю коли був настільки передбачуваний переможець... жаль що наполі дуже здав під кінець сезону так би ман-сіті - наполі хоч якась інтрига і цікавість гри були б
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