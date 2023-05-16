Во вторник, 16 мая, в Милане на «Джузеппе Меацца» проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Интер» и «Милан».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче неделей ранее победил «Интер» со счетом 2:0.

На 74-й минуте Лаутаро Мартинес открыл счет для Интера, использовав голевую передачу Ромелу Лукаку (1:0).

Интер – Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Лаутаро Мартинес, 74 мин.