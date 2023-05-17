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16.05.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 1 : 0
Милан
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Лига чемпионов
17 мая 2023, 01:47 | Обновлено 17 мая 2023, 02:06
434
0

Симоне ИНДЗАГИ: «У нас два финала! Интер навел шорох во всех турнирах»

В ближайшее время «Интер» сыграет в финалах Лиги чемпионов и Кубка Италии

17 мая 2023, 01:47 | Обновлено 17 мая 2023, 02:06
434
0
Симоне ИНДЗАГИ: «У нас два финала! Интер навел шорох во всех турнирах»
УЕФА. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Через пару дней осознаем, чего достигли. Это была наша мечта. Но мы всегда в нее верили. Мы проделали невероятный путь. Победа в таком полуфинальном дерби не может не радовать.

Я никогда не делал обещаний и не буду начинать. Но я знаю, что мы навели шорох во всех турнирах. С 1 апреля по 16 мая мы играем каждый третий день, но наградой стали два финала. И мы здорово прибавили в чемпионате. Ребята – молодцы!»

В ближайшее время «Интер» сыграет в финалах Лиги чемпионов и Кубка Италии.

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Назван лучший игрок полуфинального матча ЛЧ между Интером и Миланом
Милан Интер Милан пресс-конференция Лига чемпионов Интер - Милан Симоне Индзаги
Источник УЕФА
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