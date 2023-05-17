Симоне ИНДЗАГИ: «У нас два финала! Интер навел шорох во всех турнирах»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Через пару дней осознаем, чего достигли. Это была наша мечта. Но мы всегда в нее верили. Мы проделали невероятный путь. Победа в таком полуфинальном дерби не может не радовать.

Я никогда не делал обещаний и не буду начинать. Но я знаю, что мы навели шорох во всех турнирах. С 1 апреля по 16 мая мы играем каждый третий день, но наградой стали два финала. И мы здорово прибавили в чемпионате. Ребята – молодцы!»

В ближайшее время «Интер» сыграет в финалах Лиги чемпионов и Кубка Италии.