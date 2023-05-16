Александр ЯЦЫК: «В детстве равнялся на Хави и Иньесту»

Перед началом войны «Динамо» играло в Ла-Корунье матч 1/16 Юношеской Лиги УЕФА. Киевляне имели большие кадровые проблемы, быстро пропустили, оказались в большинстве. Украинская команда владела игровым и территориальным преимуществом, но до остроты у ворот испанцев доходило очень редко. Ответственность в свои руки взял капитан «Динамо» Александр Яцык, красивым дальним ударом сравнявший счет в матче. Настоящий лидер, настоящий капитан.

Сегодня Яцыку – 20. Он уже в обойме первой команды. В ближайшем будущем есть все шансы выстрелить и стать ключевым игроком уже первой команды.

– Вы пропустили почти две недели. Как ваше здоровье?

– Было микроповреждение после матча с «Шахтером», подвернув ногу. Сделал УЗИ. Сказали, нужно дать отдых несколько дней. Врачи прогнозировали, что смогу выйти в общую группу после матча с «Металлистом». Но еще пару дней нужно позаниматься индивидуально. Теперь уже все хорошо.



– В юношеском чемпионате «Динамо» на 5 очков отстает от «Руха». Есть еще шансы побороться за чемпионство?

– Мы будем бороться, пока есть хоть какие-то шансы победить. К каждому матчу подходить с максимальным настроем и мотивацией. Нужно следить за своей игрой, побеждать в каждом матче и надеяться на потери очков львовской командой.

– Какой фактор будет главным в борьбе за чемпионство?

– Командный дух. Если коллектив сплочен, игроки друг за друга и тренера, то все равно, кто играет напротив. По зубам любая команда.

– В очных матчах против «Руха» поражение и ничья. В чем причина?

– Я считаю, что нам чуть-чуть не повезло в матче первого круга во Львове. По-моему, судейство было немного предвзятым. Не поставили пенальти в ворота «Руха» на первых минутах, когда мяч попал в руку в штрафной площади игроку хозяев. Нам дали два одиннадцатиметровых. В Киеве не хватило реализации.



– Как в целом оцените уровень чемпионата U-19 во время войны?

– Уровень немного упал. Заходят ребята из Академий. Много молодых игроков в каждой команде. Когда я начинал играть за юношескую команду, то был костяк из футболистов, уже имеющих опыт выступлений на таком уровне. Так было в каждой команде. Сейчас больше из Академии совсем молодые ребята начинают играть. Это общая тенденция для всех клубов.

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– Первенство U-19 – это турнир, который дает возможность засветиться, реально ли здесь прогрессировать?

– Одно без другого невозможно. Молодежь хочет себя показать, потому что только делает первые шаги на таком уровне. Парни постарше должны набирать кондиции, чтобы иметь возможность претендовать на взрослый футбол. Кто еще не дотягивает по разным причинам до первой команды, должен получать игровую практику.

– Вы – один из старожилов юношеской команды, выступаете в чемпионате U-19 третий сезон. Чувствуете дополнительную ответственность?

– Да. Я, Антон Боль, Навин Малыш должны помогать младшим игрокам. Мы должны быть не только лидерами на поле, но и в раздевалке. Подсказывать молодым партнерам, помогать настраиваться, поддерживать, когда не все выходит. Это обычные вещи для футбола. В свое время я делал первые шаги на этом уровне, и старшие ребята мне помогали.

– Насколько важен для юношеского футбола результат?

– 50 на 50. Конечно, хочется побеждать, становиться чемпионом. Но без ошибок нет прогресса. Все люди ошибаются и делают из ошибок выводы, учатся этому.



– В прошлом сезоне «Динамо» наделало шума в Юношеской Лиге УЕФА. Вы ожидали, что в первом матче удастся разгромить будущего победителя турнира «Бенфику»?

– Честно говоря, я не думал, что мы так удачно выступим на стадии группового этапа. Мы договорились с ребятами, что каждую игру каждый момент будем играть до конца. Когда мы забили первый быстрый гол в ворота португальцев, он дал нам веру в себя. Как следствие, четыре победы в группе Юношеской Лиги УЕФА.

– Что чувствует футболист, побеждающий «Барселону», «Баварию», «Бенфику»?

– Это очень положительные эмоции. Мы все были очень счастливы. Поняли, что на этом уровне можем зайти далеко и даже сразиться за сам трофей. В именитых командах тоже играют такие же молодые футболисты. Можно и нужно с ними играть. Главное – верить в свои силы и работать.



ФК Динамо. Александр Яцык



– К матчу плей-офф с «Депортиво» подходили с большими кадровыми потерями (без Бражко, Нещерета, Бенедюка, Боля и Волошина). Не было ли страха за результат?

– Нет. Мы никого не боялись. Верили, что сможем пройти эту команду.

Конечно, играть без пяти ведущих игроков непросто, но есть другие футболисты, которые также хотят играть на таком уровне и получить возможность проявить себя.

– «Риасор» – культовый стадион для болельщиков начала 2000-х годов, когда «Депортиво» играл в ЛЧ с Валероном, Пандиани. Вы впервые играли на таком большом стадионе да еще при зрителях. Какие эмоции, когда выходишь на большой стадион?

– Коленки не тряслись. Была только одна мысль – победить.

Мы впервые играли на большом стадионе, на матче было 20 тысяч болельщиков. Мы быстро приспособились к этому и начали выполнять указания тренера. Нас не сломал гол в наши ворота в первом тайме, большой стадион, болельщики «Депортиво».



– Как вы решились на удар (Яцик сравнял счет в матче красивым ударом с дальнего расстояния)?

– Мы второй тайм начали контролировать мяч, потому что соперник остался в меньшинстве. На позиции, с которой нанес удар, оказался в третий раз за игру. Первые два раза делал передачу на дальнюю штангу. Перед ударом первая мысль – подавать. Там три защитника соперника и наш форвард. Перспективы не было. Надо бить в дальний угол. Залетело.

– Откуда такой сильный удар?

– Работа над собой. Когда я только пришел, то мало что получалось. Я мало играл. Три матча мог отсидеть. Выходил на поле и сам дорабатывал.

– В начале матча вратарь киевлян Даниил Игнатенко ошибся. Не было ли страха, что он «поплывет»?

– Нет, мы сразу всей командой его поддержали. Он знал, что он не один. Даня быстро справился с эмоциями и стал героем послематчевой серии пенальти.



– Против какой команды было труднее всего играть в Юношеской Лиге?

– Матч в Лиссабоне против «Бенфики». Вторая игра – «Спортинг» уже в плей-офф. Мы были больше месяца без футбола, началась война. Потеряли игровой тонус. О моральном состоянии говорить вообще нет смысла. Было тяжело собраться на матч в Румынии.

Я помню, как выходил на поле. Было непонимание. В голове было только, что началась война. Мысли были не футбольные.

– Шансов в матче со «Спортингом» не было?

– Я бы так не сказал. Мы неплохо сыграли второй тайм. С мыслей о войне переключились на футбол. Мы взяли мяч под контроль после перерыва. «Спортингу» было очень тяжело. Было бы больше времени, мы бы смогли отыграться (игра завершилась победой португальцев 2:1).



– Многие эксперты называли «Динамо» главным претендентом на победу в Юношеской Лиге УЕФА сезона 2021/22. Чувствовали, что можете выиграть этот турнир?

– У нас была задача дойти до финала четырех турнира. По ходу турнира только прибавлялись силы и уверенность, что мы можем больше. У нашего наставника Игоря Костюка уже есть огромный опыт в этом турнире. Подобралась хорошая команда по составу. Кто-то уже играл в этом турнире.

– Следите ли за теми соперниками, с которыми играли в этом турнире?

– Если честно, то нет. Следил только за вингером «Барселоны» Илиасом Акомачем. Сейчас он пока не перешел во взрослый футбол и играет за вторую команду каталонцев. В матчах против «Динамо» его игра очень понравилась. Очень техничный и быстрый игрок.

– Насколько полезным турниром является Юношеская Лига УЕФА?

– Это большой опыт. Другие настрой, эмоции, внимание. Присутствие зрителей. Возникает ответственность перед болельщиками.



– Есть проблема, что в этом сезоне «Динамо» осталось без Юношеской Лиги УЕФА?

– Да. Молодым игрокам такой турнир идет только на пользу в плане становления. Возможность сыграть на международном уровне с сильными соперниками никогда не будет лишней. Чтобы тебя заметили.

***



– Игорь Костюк. В чем его фишка?

– Он никогда не кричит. Он аргументировано подсказывает. Он любит свою работу и отдается ей по полной.

К нему всегда можно подойти не только по футбольным вопросам. Поделиться своими проблемами или получить совет. Он сам все это видит и чувствует. Если у игрока что-то не выходит, много общается с ним. Сам пытается помочь. Расспросит, поговорит, даст совет.

– Костюк шесть лет работает в юношеской команде. Готов ли он стать тренером первой команды?

– Может спокойно получить свой шанс. Просто нужно его дождаться. У него все получится. Этот шанс обязательно будет.

– То, что Игорь Костюк играл в середине поля, помогает вам?

– Он научил меня всему. Я не играл на позиции опорного всегда. Я играл левого вингера и форварда. Уже при Игоре Владимировиче начал играть в середине поля.

– Какие современные требования к центральному полузащитнику?

– Комплекс качеств – видение поля, передача, отбор, быстрое принятие решения, развитие атаки.

– Охарактеризуете Костюка тремя словами?

– Эмоциональный, искренний, требовательный.

– Много разговоров о Самбе Диалло. Он говорит только на французском. Каков он в обиходе?

– Никогда с ним никаких проблем не было. Молодой футболист, только из другой страны. На футбольном поле он иногда может не контролировать свои эмоции. Общаться с ним трудно, потому что язык он не выучил. У нас мало кто знает французский. К нему никаких вопросов у ребят не возникало.

– После получения улучшенного контракта Самба изменился?

– Для меня он каким был, таким и остался. Ничего нового в его поведении нет. Возможно, что-то изменилось в личной жизни Диалло. Мы не так тесно дружим, чтобы я об этом знал.

***



– Летом 2022 года сборная Украины была в шаге от путевки на Евро U-19. Удалось победить Норвегию, Нидерланды и сыграть вничью с Сербией. Только благодаря большему количеству желтых карточек вы не поехали на финальную часть в Израиль. Благодаря чему удалось так успешно выступить, когда в стране была война и не проводились никакие матчи?

– Владимир Езерский провел очень хорошую работу. Нас хорошо подготовили. Разбирали каждого соперника. Наигрывали определенные комбинации. Эмоции, накопившиеся за время войны, выплеснулись на футбольное поле. Каждый бился за страну.

Динамовцы имели хоть какую-то форму. Сначала мы готовились к матчу Юношеской Лиги УЕФА против «Спортинга», затем тренировались с первой командой.

– Не расстроились, что только из-за большего количества карточек не поехали на Евро?

– Конечно, было непросто. С Нидерландами могли забивать гораздо больше и благодаря лучшей разнице забитых мячей проходить дальше. В первом тайме пропустили. Тренерский штаб произвел замены в перерыве, которые сразу улучшили игру. Очень скоро мы оказались в большинстве. Забили дважды и имели еще моменты. На последней секунде Навин Малыш попал в штангу. Мяч вылетел в поле и сразу прозвучал финальный свисток. Все упали на газон. Отдали все силы, чтобы пройти.



– В юношеской команде уже третий сезон. Не теряете мотивации?

– Здесь зависит не все от меня, но и от тренерского штаба. Насколько они видят меня в первой команде. Я стараюсь работать по полной. Доказывать, что я достоин играть за первую команду. Если нужно сыграть за юношескую команду, не вижу в этом проблемы.

***



– Какой у вас сейчас статус в клубе?

– Игрок первой команды, тренирующийся с командой, живущий на новой базе. За юношескую команду играю ради получения игровой практики. Это решает главный тренер. Сколько времени мне предстоит сыграть.

– С кем вместе живете на базе?

– С Денисом Бойко. Он уже опытный футболист. Можно с ним всегда поговорить, посоветоваться.

– Тренировочный процесс первой и юношеской команды сильно отличаются?

– Да. В первую очередь, физическими нагрузками. Во взрослом футболе больше физики. Там уже взрослые игроки.

– Вы уже дебютировали в УПЛ. Какие впечатления?

– Замечательные. Я думаю, что могу играть на этом уровне. Мне нужно немного опыта и доверия, поддержки, и все у меня получится.



ФК Динамо. Александр Яцык во время дебютного матча в УПЛ



– Летом нужно определяться, либо первая команда, либо аренда. В U-19 уже играть нельзя. Если будет аренда, не считаете ли это проблемой?

– Не вижу в этом ничего плохого. Владимир Бражко, Назар Волошин в текущем сезоне набирались опыта в УПЛ. Аренда пошла им на пользу. Но хочу играть за «Динамо». Я знаю, что могу играть за первую команду.

– Была информация, что вами интересовались «Кривбасс» и «Заря». Это достоверная информация?

– Оспаривать я ее не буду. Клуб решил так. Ничего не остается, как работать дальше.

– После начала войны была неопределенность. Не проявляли ли интерес к вам европейские команды?

– Официальных предложений не было от клубов из-за границы. Разговоры велись, что-то слышал, но не больше... у меня контракт с «Динамо». Концентрирую себя только на выступлениях за столичный клуб.

– Сколько еще у вас контракт с «Динамо»?

– Еще три года.



– Довольны ли отношением клуба, финансовым аспектом?

– Да. Никаких проблем нет. В клубе ко мне относятся хорошо. Надеются, что я смогу раскрыться. Мне ничего не остается, как работать над собой и благодарить своей игрой.

– Кто ваш агент?

– Вадим Шаблий. Мы с ним работаем уже два года. Сейчас еще продлили на такой же срок. Я доволен его работой. Мы с ним много общаемся. У нас прекрасные личные отношения.

***

– Расскажите о себе. Кто ваши родители?

– Мои родители – очень простые люди. Мама работает продавцом. Отец – в рекламе. Родных братьев и сестер нет. На футбол меня привел дедушка. Он из Днепра. Болеет за две команды – «Динамо» и «Днепр». Первый свой матч вживую – между этими командами на «Олимпийском». Киевляне победили 2:0. С тех пор я стал болеть за «Динамо».

– Приходят ли родители поддержать вас на стадион?

– Нет. Отец не слишком интересуется футболом. Ему не очень нравилось, что я занимаюсь этим видом спорта. Мама поддерживала. Но она особенно не вдается в детали.

– Живете с родителями?

– Отдельно. Со своей девушкой.

– Какие европейские чемпионаты нравятся?

– АПЛ, Бундеслига и Ла Лига.

– На кого равнялись в детстве? На кого сейчас равняетесь?

– В детстве – Хави и Иньеста. Хотя я болею за «Реал». Сейчас больше всего импонируют Кевин Де Брюйне и Лука Модрич.



– Мирча Луческу. Было ли с ним общение?

– Вызывает на разговоры. Подсказывает. Говорит, в чем нужно прибавлять.

– Луческу видит на какой позиции?

– В опорной зоне. На месте играющего опорника, где до травмы действовал Николай Шапаренко.

– Тренировки с первой командой. Как относятся к вам старожилы?

– Все поддерживают. Могут напихать, когда что-то не выходит. Но это все по-хорошему. Они много помогают, подсказывают. Возникает уверенность в себе.

– Самый сильный соперник, против которого играли?

– На сборах в Турции играли с «Марибором». Против меня действовал Йосип Иличич. Хотя он уже немолод, но действовать против него было очень тяжело. У нас 1:1 или 2:1 по отборам мяча в мою пользу. Йосипу немного нужно себя привести себя в порядок в плане фигуры.

– Вы были на нескольких сборах первой команды. Насколько это полезно молодому игроку?

– Это перспектива зацепиться за первую команду. Первый и второй сбор были как опыт. Сейчас должен бороться за первые 18 или 11.

– Что главное при переходе из юношеского во взрослый футбол?

– Психология. Нужно не сломаться, если у тебя что-то не выходит, не опускать руки. Просто работать дальше. Делать от себя все зависящее.

– «Динамо» делает ставку на собственных игроков. Это мотивация для молодых игроков?

– Все молодые ребята работают на максимуме, потому что понимают, что у каждого будет шанс. Игорь Костюк говорит перед каждой игрой, что все в ваших руках. Те, кто был в прошлом году в юношеской команде, перешли в первую команду. Ничего невозможного нет. Нужно работать над собой.

***



– Как вы начинали и как попали в «Динамо»?

– Первая команда – ДЮСШ-22. Потом оттуда я перешел в «Смену-Оболонь». Откуда попал в систему «Динамо».

На уровне ДЮФЛ U-16 мы были в группе с «Динамо», «Шахтером» и «Карпатами». В последнем туре играли с «горняками». Провел хорошую игру. На матче присутствовал Александр Петраков, возглавлявший тогда сборную Украины 2003 года рождения. Получил вызов в сборную U-17. Был еще на игре главный тренер «Оболони» Сергей Ковалец. Команда тогда играла в Первой лиге. После матча мы пообщались. Он приглашал меня тренироваться со взрослой командой. Потом был отпуск. Через неделю возник вариант с просмотром в «Динамо», где я остался.



ФК Динамо

– Кто-то из «Оболони» пробился во взрослый футбол?

– Алекс Чидомере. Он сейчас в «Металлисте». Но он на год старше.

– Как вам работалось с Петраковым?

– Об Александре Васильевиче могу сказать только хорошие слова. Он очень хороший мотиватор. Очень честный и порядочный человек. Все говорит в глаза. Петраков играл в три центральных защитника. Для меня эта схема не была проблемной. Я понимал требования тренера. У «Динамо» два опорных. У Петракова было два опорника.



– Кто ваши лучшие друзья в «Динамо»?

– Со всеми ребятами очень хороший контакт. Больше всего общаюсь с Назаром Балабой и Владимиром Шепелевым.

– Почему играете под шестым номером?

– Это мой любимый номер. Этого числа у мамы день рождения. Мама для меня – самый ценный человек на свете. Когда я был в U-19, я сразу взял шестой номер и все пошло вверх.

– Каков Александр Яцик вне футбольного поля?

– Я больше отдыхаю, люблю пообщаться с друзьями. Люблю рыбалку. Раньше больше читал, сейчас меньше.

– Какая у вас футбольная мечта?

– Я ставлю цель поехать в топ-чемпионат и пробиться в национальную команду.

Cергей ТИЩЕНКО