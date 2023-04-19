Игорь КОСТЮК: «Боль и Яцык уже готовы играть на уровне УПЛ»

Киевское «Динамо» делает ставку на своих футболистов. Здесь очень важна не только работа Академии клуба, но и юношеская команда. Именно она является переходным этапом из юношеского во взрослый футбол.

Игорь Костюк работает наставником U-19 уже пятый сезон. За это время команда выигрывала юношеское первенство, смогла себя показать в юношеской Лиге УЕФА и главное – исправно поставляет кадры в главную.

Игорь Владимирович рассказал о собственных амбициях, потенциале игроков и проблемах юношеского футбола.

– Как оцените выступления команды в юношеском чемпионате Украины?

– У нас смена поколений. Сейчас фактически отходят 2003 и 2004 годы. Из 2005 года в команде 14 игроков. Костяк команды размылся. Идет формирование новой. Такие процессы не проходят безболезненно. Индивидуальные ошибки приводят к потере очков. Это нормальные процессы для молодых футболистов, только начинающих выступления в юношеской команде. Что-то может не выходить, где-то набиваем шишки, но от амбиций не отказываемся. Несмотря на отставание от «Руха», будем бороться за чемпионство.

– Что будет решающим в борьбе за чемпионство?

– Важные личные матчи. У нас во втором круге еще остались матчи против обоих соперников за чемпионство. Есть большое желание отдать «долг» «Руху» за поражение в первом круге. В том матче нам дали два пенальти.

Надо побеждать в каждом матче. Настраиваться на каждого соперника. Отрыв от «Руха» не позволяет его нивелировать только в очной игре. Поэтому важно выигрывать все свои матчи и надеяться, что соперники потеряют очки. Качество игры и результат – это то, к чему мы стремимся.

– По каким критериям происходит отбор игроков в юношескую команду «Динамо»?

– Скорость, работа с мячом и интеллект. Это три момента, которые сейчас являются основными в современном футболе. Они столь же актуальны для юношей.

– Какие самые большие проблемы в юношеском коллективе?

– Нужно поставить ребят на рельсы профессионализма – подготовка к тренировкам, сам тренировочный процесс, восстановление, питание, режим. Это основной момент, потому что в детском футболе есть родители, Академия. Здесь они сами должны следить за этими процессами. Должны брать пример со старших товарищей, которые уже в первой команде. Тренеру нужно постоянно повторять одни и те же вещи.

Приятно, когда совсем молодые ребята прогрессируют, меняются и затем едут в ведущие лиги мира. Это признание того, что удалось к ним найти подход.

– Футболисты, которые перешли в первую команду или уехали в Европу, поддерживают с вами общение?

– Конечно. С тем же Ильей Забарным мы продолжаем общаться. Через два года в юношеской команде он смог показать свой потенциал и заинтересовать Мирчу Луческу сразу после прихода румынского специалиста в клуб.



– На уровне U-19 вы почти не проводите селекции. Это так обстоятельства складываются, или нужно работать с воспитанниками собственной школы?

– В возрасте 16-17 лет у всех есть контракты с клубами, каждый имеет своего агента. В этом возрасте уже трудно заниматься подписанием новых игроков. Не забывайте, что конкуренция за футболистов тоже растет. В последние годы активно работает Академия «Руха». Добавьте сюда еще «Шахтер», «Металлист», «Днепр-1». Поэтому работаем с воспитанниками нашей школы, но если есть возможность подписать талантливого игрока, то никто от этого отказываться не будет.

– Прицениваетесь к игрокам 2006 года рождения, которые сейчас играют в аренде за «Зарю»?

– Конечно. За каждым игроком следим, как они играют в том же юношеском чемпионате. Наблюдаем за всем, начиная от быта, заканчивая чисто футбольными моментами.

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– Насколько важны матчи Юношеской Лиги УЕФА?

– Это большой опыт. Также дополнительные эмоции. Для игроков это раздражитель – «Бенфика», «Бавария», «Барселона». Играть против таких именитых команд даже на юношеском уровне особенно престижно.

Мы подробно разбираем каждого соперника, определяем план на игру. Когда футболисты видят, что тренерские установки действуют, то это объединяет команду изнутри. Это ментальный шаг вперед, понимание не только собственного мастерства и возможностей, но и важности командной игры, тактического построения и его соблюдения в течение матча.

Игроки надеются не только на свое индивидуальное мастерство, но и на тренера, его подготовку к матчу, тактику. Если это все работает, то окрыляет футболистов и приводит к новым возможностям.

– Что для вас как тренера значит Юношеская Лига УЕФА?

– Совокупность факторов – мотивация, интерес, любопытство, ответственность.

Когда мы анализируем соперников, то идет поиск правильной тактики на матч, исходя из сильных и слабых сторон визави. У каждой команды свой стиль. Для тренера каждая такая игра – это развитие.



– Что чувствует наставник, разгромивший «Баварию» или победивший «Барселону», «Бенфику»?

– Осознание, что ты на верном пути. Такие победы делают сильнее. Ты получаешь огромный опыт, добиваешься еще большего взаимодействия с игроками. Если удалось победить, значит, парни поняли твои идеи и требования.

– Общаетесь ли с тренерами соперников в Юношеской Лиге УЕФА?

– Да. Поддерживаю связь с наставником юношеской команды «Баварии» Дани Галмом. Он написал после очных матчей сообщение. Поздравил с победой и хорошей игрой. Мне было приятно. После матча в Ла-Корунье против «Депортиво» тоже написал и сказал, что считает «Динамо» одним из фаворитов прошлогоднего турнира. Когда началась война, он предлагал помощь.

– В матче против «Спортинга» шансов не было?

– Все мы понимаем причины. Эмоциональная составляющая ребят после начала войны была не лучшей. Первый тайм эмоционально перегорели – гимн, флаги, атмосфера на трибунах патриотическая. В перерыве перестроились. Забили гол, могли сравнивать счет. Но чуть-чуть не хватило.

– Какой сильнейший соперник за все годы выступлений в Юношеской Лиге УЕФА?

– «Андерлехт».



– 2003, 2004, 2005 годы в юношеских сборных Украины нет динамовских голкиперов. Как оцените потенциал имеющихся вратарей?

– Сейчас за нас практику получает 20-летний Денис Игнатенко, недавно подписавший новый контракт с клубом. Есть Юра Авраменко 2005 года. У нас есть тренер вратарей Александр Мороз, на постоянном контакте с первой командой и Михаилом Михайловым. Они решают, кто будет тренироваться с первой командой, кто будет играть за нашу. Они между собой совещаются, принимают решения. Это их сфера ответственности.

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– Константин Вивчаренко уже полноценный игрок первой команды. Какой у него потенциал?

– Он профессионал. Очень упрямый и трудолюбивый парень. Понимает, что ему нужно. На каждой тренировке идет к своей цели. Всегда работает на 100 процентов. Для таких игроков нужны доверие и опыт. Костя показал далеко не все свои возможности и может серьезно прогрессировать.

– В прошлом сезоне у вас основной была пара защитников Боль-Дячук. Антону давали большие авансы, но в первой команде играет Максим. В чем здесь причина?

– Это выбор тренера первой команды. Решение, которое следует уважать. Луческу сейчас увидел Дячука в основе. Максим имеет опыт выступлений в УПЛ. Первую часть прошедшего сезона он провел в составе «Александрии». Боль играл только на юношеском и молодежном уровне.

У Антона была тяжелая травма в 2020 году. Он пропустил длительный срок. У него все еще впереди. Надо только не покладая рук работать. Никто не знает, когда у тебя будет шанс проявить себя. Игрок должен быть готов всегда использовать свой шанс.



ФК Динамо. Максим Дячук



– Довольны ли игрой Максима за первую команду?

– Я бы провел аналогии с его приходом к нам – много желания, много эмоций. Немножко не хватает тактически. Сейчас эмоции мешают с холодной головой играть. Нужны практика и опыт. Потенциал у Максима огромный.

– Яцыку и Болю уже по 20 лет. В юношеской команде они уже третий сезон, а в первую полноценно пробиться не смогли. Нет проблем с мотивацией?

– Я считаю, что у обоих уже есть уровень, чтобы играть на уровне УПЛ. Физически, психологически Саша и Антон уже готовы играть на уровне взрослого футбола. У Луческу есть свое видение каждого игрока.

В сложившейся ситуации нужно использовать каждый шанс. Если дают время в первой команде или игровую практику в Ю-19. Следует показывать свой профессионализм и потенциал.

– Владимир Бражко стал одним из лидеров «Зари». Вас удивил его прогресс?

– Нет. Он должен был играть еще раньше, если бы не разрыв крестообразной связки два года назад. Владимир выпал на продолжительное время. Требовалось набирать форму и догонять партнеров. Сейчас Бражко смог показать свои качества. Он способен играть еще сильнее.



– Сейчас в вашей команде в опорной зоне играет сын Олега Саленко – Роман. Как его дела?

– Рома пришел к нам летом. Очень ответственный, физически крепкий, выносливый. Есть гены отца. У него нет опыта выступлений в опорной зоне. Он больше играл в атаке. Саленко не всегда ориентируется и оценивает момент правильно. Потенциал у него большой. Должен работать и прогрессировать. Всё от него зависит. Если сможет перестроиться, будет конкурентным игроком.

– Антон Царенко забил первый гол за взрослую команду в ворота «Миная». У него не большая антропометрия. Рост не помешает ему раскрыть свой потенциал?

– Надеюсь, что футбольный интеллект Антона позволит ему компенсировать невысокий рост. Он очень быстро принимает решения. Важна тактика команды, где эти сильные качества Царенко можно использовать, а слабые скрыть. Я считаю, что у Антона есть хорошие перспективы и он может достичь многого в футболе не только в Украине.



– Насколько важна антропометрия в футболе и особенно в юношеском футболе, когда рост может иметь решающее значение?

– Посмотрите на «Барселону». В свое время Хави, Иньеста были одними из лучших на своих позициях в мире. Сейчас все повторяется с Гави. Скорость, принятие решений становятся главными.

Для детского футбола игроки с хорошей антропометрией могут приносить результат. Проблемы возникают потом, когда они уже переходят в молодежный или профессиональный футбол, когда эти качества не могут делать разницы. Всё измеряется принятием решений, интеллектом. Поэтому здесь палка о двух концах. Для меня важно готовить игроков для взрослого футбола. Здесь интеллект имеет большее значение, чем антропометрия.

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– Андрей Маткевич забил 8 мячей осенью. Что вы скажете о нем?

– Андрей является одним из тех игроков, кто максимально работает на тренировках. Большой профессионал в малых делах. Для него не бывает деталей и мелочей. Это ему возвращается во время матчей.

– Самбу Диалло считают одним из главных активов в «Динамо». Как он оказался в Киеве?

– Самба приехал в Украину в начале марта. На первой тренировке мне понравились его футбольные качества. На следующий день он заболел ковидом. Положительный тест «длился» полтора месяца. Все это время он жил на базе в изоляции до завершения сезона.

Руководители клуба спрашивали, нужен ли мне этот футболист? Я ответил, что хочу посмотреть его более тщательно. То, что я увидел, меня поразило. Было принято решение, чтобы он не возвращался в Сенегал, а остался в Киеве. Он работал индивидуально, пока команда была в отпуске. С первых тренировок после отпуска было ясно, что это талантливый игрок. Очень скоро клуб подписал с ним контракт. Я очень доволен, что такие футболисты переходят в «Динамо».



Getty Images/Global Images Ukraine. Самба Диалло



– Диалло говорит на французском. Как происходит ваше общение?

– На языке футбола. Если у человека есть футбольные качества, то ему легко с каждым тренером. На футбольном поле игрок все понимает. Достаточно расставить фишки на доске, чтобы Самба понял, как играть и тренироваться. А если серьезно, то есть переводчик, который все доносит.

– Он хорошо проявил себя в Юношеской Лиге УЕФА. Писали об интересе со стороны разных команд. Затем Самба «сдал». В чем проблема?

– На сборы зимой 2022 взяли много молодых игроков, а его оставили с юношеской командой. Самба был одним из лидеров и влиял на нашу игру. По-моему, когда его не взяли, это поспособствовало его спаду. Сейчас этот вопрос уже исчерпан.

– Какая ситуация с ним сейчас?

– Он уже в Киеве. Я его видел и говорил на базе. Диалло в хорошем настроении. Приехал из сборной, которая добилась успеха в Африке. Был капитаном команды, забивал. Ждем теперь не худших результатов за клуб.

– Самба с юношеской командой тренируется?

– Он игрок первой команды. Его выступления за юношескую команду зависят от решений Луческу и его желания. До лета он еще может играть за нашу команду, учитывая возраст.

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– В конце 2021 года клуб подписал Мехди Эль-Хамишли. Но он так и не играл за «Динамо». Какова его судьба?

– Думали, что он поможет нам в футбольном плане. Рассчитывали, что он нам поможет. С началом войны он уехал за границу и приостановил контракт

Но у нас высокая конкуренция. Он ее не выдержал. Сейчас он уже не на контракте с «Динамо».

– Игорю Горбачу выдавали большие авансы. Несмотря на проблемы с форвардом, в первой команде Луческу внимания на него не обращает. Он еще не созрел или не может оправдать надежд?

– Конкуренция в первой команде высока. Сейчас свой шанс получает Влад Ванат. Считаю, что Эрик Рамирес сильный нападающий, который еще себя проявит. Владислав Супряга не сказал своего последнего слова.

Горбач получил тяжелую травму, когда только 2004-й год зашел в юношескую команду. Он пропустил полгода. Возможно, где-то потерял свою уверенность и голевое чутье. Возможно, его карьера была бы иной, если бы не проблемы со здоровьем. Я считаю, что потенциал у него есть.



– Как вы относитесь к приглашению иностранцев в юношескую команду?

– Нормально. Это мировая практика современного футбола. Нужно с легионерами работать. Без этого сейчас никак.

Мне очень Джозеф Окороко импонировал. Это как Яя Туре в молодости. Он играл опорником. Когда перешел в U-21, у него начался ARS синдром. Перестал выдерживать нагрузку. Мне было интересно с ним работать, но видите, как сложилось.

– Коллектив нормально принимает иностранцев?

– Абсолютно. Никаких проблем. Все поддерживают и помогают.



ФК Динамо. Игорь Костюк

– Назар Волошин был одним из лидеров юношеской команды. Полгода провел в «Кривбассе». Сейчас пытается закрепиться в первой команде. Опыт УПЛ важен для молодого игрока?

– Конечно. Если в «Динамо» не можешь выдержать конкуренцию, то нужно двигаться по другому пути. Не только Назар, но и Бражко, Дячук – добротные игроки с потенциалом, сейчас наступает их время. Получение опыта в других командах - это нормальная практика для футбольного мира.



– Гио Цитаишвили выдавали большие авансы. Он их не оправдал ни в Украине, ни сейчас в Польше. В чем причина?

– Психология, доверие тренера. Это все на уровне работы наставника с футболистом. Мы знаем, что грузины эмоциональны. Гио – яркий пример тому. Тренер с игроком должен находить общий язык. Футболист должен играть ради команды. Подчиняться командным действиям и работать на результат.

Перед игрой с «Андерлехтом» у меня был разговор с Гио. Я ему объяснил, что он не сможет выдержать все 90 минут матча (за два дня до игры с «Андерлехтом» он сыграл полный матч за U-21 на искусственном покрытии). Нам во втором тайме нужно было усиливать игру. Нужны были его свежесть и креативность. Гио должен был стать джокером. В матче Юношеской Лиги УЕФА против «Андерлехта» Цитаишвили вышел на замену при счете 0:1, забил со штрафного, повлиял на ход игры и переломил ход поединка.

– Обращаются ли к вам тренеры других команд за характеристикой перед тем, как подписывать бывших динамовцев?

– Да. Спрашивают о быте, о работе в коллективе, личных качествах. Если кому-то нужен мой совет, то я всегда открыт. Сейчас Юра Вирт звонил по телефону по поводу Даниила Хондака.

– Назовите подопечных, которые имели потенциал, но не могли его реализовать?

– Надеюсь, что они смогут – это Викентий Волошин, на юношеском уровне отличавшийся. Даниил Скорко, Богдан Билошевский - у них был очень хороший потенциал.

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– Илья Забарный стал самым дорогим трансфером клуба. Вы с ним работали длительное время. Расскажите о нем.

– Если говорить «беспроблемный футболист», то это о нем. Читает твои мысли. Играет так, как я думаю. Он всегда уверен и спокоен. Имеет футбольный интеллект. Это позволило ему стать основным в «Динамо» и сборной.

– Наблюдали ли за тренировками Луческу?

– Да. Большой объем работы. Большая интенсивность тренировок. Неважно, это восстановление или предыгровое. Большое внимание уделяет тактике, особенно в атаке.

– Какая коммуникация с Луческу? Он спрашивает по игрокам или принимает сам решение?

– У него свой взгляд. Он сам решает, кого приглашать из юношеского состава на тренировки. С Мирчей, конечно, общаемся, но коммуникация в основном идет через помощников. Они передают информацию, кто будет тренироваться с первой командой и кто получит игровую практику в юношеской команде.

– Сколько времени вы проводите на базе?

– Утром приезжаю, готовлюсь к тренировке. После этого анализирую тренировку. Прорабатываю статистику, готовлюсь к матчам.

– Сколько раз пересматриваете матчи?

– Один раз, когда делаем монтаж.

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– Вас неоднократно «сватали» в первую команду в свете того, что клуб делает ставку на собственных воспитанников. Как вы относитесь к этой информации?

– Это очень приятно. Там много моих воспитанников. Я понимаю их потенциал, психологию.

– Вы готовы к этому вызову?

– Я к этому двигаюсь. Осенью получил лицензию PRO УЕФА. Это самая высокая тренерская категория. Теперь есть возможность работать на уровне УПЛ и зарубежных чемпионатов. Мне интересен тренерский прогресс, развитие игроков под собственным контролем. Хочется не только работать с ними 2-3 года, но и завоевывать золотые награды, Кубки во взрослом футболе и выступать успешно в еврокубках.

– Сейчас экономическая и политическая ситуация такова, что иностранцев нет. Благодаря своей школе сможет ли поддерживать бренд «Динамо» и быть успешным не только в Украине, но и Европе?

– По-моему, в Украине можно играть своими игроками и добиваться успеха В еврокубках для успеха нужно точечно усиливаться.



– Вы себя причисляете к категории «динамовских сердец»?

– Я к этому спокойно отношусь. Я киевлянин, родился и вырос в столице. «Динамо» и Александр Александрович Шпаков воспитали меня, как игрока. И лично Шпаков приобщился к моему становлению как личности.

Свою тренерскую карьеру я сделал благодаря результатам своей работы, а не получил должность из-за успешной карьеры футболиста. Я работаю по испанской методологии, взятой на вооружение во времена работы в клубе Сергея Реброва. Два года работал с Висенте Гомесом и Унаи Мельгосой, что дало мне осознание этой модели развития футболистов. Но я всегда еще уделял внимание изучению, анализу соперника и тактическим перестроениям.

Из наставников интересно наблюдать эволюцию Пепа Гвардиолы. Начиная с работы в «Барселоне» до «МС», он существенно изменился. Очень импонировало, как тренер сборной Марокко Валид Реграги объединил команду, игроки ему доверились и выполняли требования. Это привело к выходу в полуфинал. Очень нравится построение команд Карло Анчелотти. Со времен «Милана» Андрея Шевченко до современного «Реала»

Тот же Сергей Ребров тоже прошел путь от тренера юношеских команд, помощника до главной команды «Динамо».

– Вы уже пятый сезон работаете с юношеской командой. Каждые два года нужно делать одно и то же – формировать новую команду. Не теряете ли мотивацию и остроту футбола?

– Хочется двигаться дальше. Это нормальное желание для каждого наставника. На себе почувствовать моменты, когда твои футболисты растут вместе с тобой и достигают значительных высот.

– Были ли предложения от других команд?

– Сейчас об этом неуместно говорить. Такие предложения были, но я бы не хотел говорить о них конкретно. Я работаю в «Динамо».



– Поколение воспитанников «Динамо» конца 90-х годов. Вы, Шовковский, Шевченко, Ващук, Федоров, поддерживаете связь?

– Да. С Андреем, Владом общаемся. Сергей в моем штабе. Саша работает помощником главного тренера.

– Как вы пережили, что ваши друзья дошли до полуфинала ЛЧ, а вы остались в стороне?

– Спокойно. Не было зависти. Только радость за друзей.

– Мало знают о Костюке вне футбола. Расскажите немного о себе.

– Свободное время провожу со своей семьей. Любим путешествовать. Когда есть свободное время, то могу поехать на рыбалку.

– Как боретесь с эмоциями после игры?

– У меня маленькая дочь. Она для меня – главный эмоциональный баланс.

Сергей ТИЩЕНКО