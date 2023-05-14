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  4. Динамо проиграло в день рождения, Магучих взяла 2 метра, Калинина – в ударе
Другие новости
14 мая 2023, 08:35 | Обновлено 14 мая 2023, 08:37
1812
0

Динамо проиграло в день рождения, Магучих взяла 2 метра, Калинина – в ударе

Главные новости за 13 мая на Sport.ua

14 мая 2023, 08:35 | Обновлено 14 мая 2023, 08:37
1812
0
Динамо проиграло в день рождения, Магучих взяла 2 метра, Калинина – в ударе
ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 13 мая.

1A. Развернули капитана. Черноморец победил Динамо
В свой день рождения киевский клуб потерпел домашнее поражение

1B. Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Президент «Ингульца» обещал «треснуть» донецкую команду, но не получилось

2. Марсель выкупит Малиновского у Аталанты и подпишет с ним контракт на 3 года
Украинец останется во французской Лиге 1

3A. Челси без Мудрика сыграл вничью с Ноттингемом, фиаско Борнмута с Забарным
13 мая состоялись 5 матчей 36-го тура АПЛ

3B. С ассистом Цыганкова. Жирона отыгралась с 0:2 в матче с Реалом Сосьедад
Игра завершилась со счетом 2:2

4. Источник: Ванат дисквалифицирован на 3 матча. Его обвиняют в сексизме
4 марта форвард киевлян раскритиковал работу Катерины Монзуль

5. Два метра! Магучих установила лучший результат сезона в мире
Украинка выиграла первый летний старт в прыжках в высоту

6. Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Украинка в двух сетах справилась с американкой

7. Женская сборная Украины уступила в товарищеском матче в Испании
Украинская сборная играла без лидера команды Алины Ягуповой

8. Швеция выиграла Евровидение 2023 в Ливерпуле. Украина – на шестой позиции
Украинский коллектив TVORCHI выступил на конкурсе с песней Heart of Steel

9A. Две минуты боя. Украинец Игорь Потеря потерпел второе поражение в UFC
Поединок против новозеландца Карлоса Ульберга завершился уже в 1-м раунде

9B. Бой, которого устали ждать. Почему Кроуфорд и Спенс никак не договорятся
Похоже, что поединок чемпионов в полусредней весовой категории все-таки состоится

10A. За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
По нашим подсчетам, «Шахтер» опередит «Днепр-1» на одно очко

10B. Ворскла и Скрипник: домашние тапки вместо европейских кубков
Сотрудничество, от которого многого ждали может завершиться абсолютной неудачей

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главные новости
Источник Sport.ua
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