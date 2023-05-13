Развернули капитана. Черноморец победил Динамо
В свой день рождения киевский клуб потерпел домашнее поражение
Обе команды подошли к матчу с кадровыми проблемами. В составе «Динамо» были дисквалифицированы защитники Александр Тимчик и Денис Попов. Оба футболиста получили предупреждения в поединке предыдущего тура против «Кривбасса», оказавшиеся для них четвертыми в нынешнем сезоне. Вместо них в стартовом составе вышли Дячук и Караваев. Кроме того, сегодня в основе играли Вивчаренко, который заменил Дубинчука, и Волошин, вышедший вместо Кабаева.
Одесситы вынуждены были играть фактически без всех основных игроков левого фланга. Матч пропускали Александр Васильев и Максим Брагару. Также не было Артура Авагимяна, который в последнее время играл на острие атаки. Причина у всех одна – перебор желтых карточек. Вместо них в «старте» вышли Политыло, Хадида и Гучек.
С первых минут матча обе команды начали активно прессинговать на чужой половине поля. Лучше это получалось у «Черноморца». Сложилось впечатление, будто динамовцы были не готовы к такому напору со стороны одесситов. Начало поединка провалила защита киевского клуба, особенно ее центр. Именно оттуда «Черноморец» забил оба гола.
Первый опасный момент гости создали уже на 3-й минуте. Алефиренко с фланга сместился в центр и пробил примерно с 20 метров – Нещерет в падении отразил мяч. Последовал угловой, после которого Нещерет снова выручил свою команду, отбив мяч, который летел под перекладину после удара головой из центра штрафной площадки. Снова угловой – и опять удар головой из центральной зоны – на этот раз голкипер «Динамо» был бессилен, поскольку мяч залетел точно в левый от него угол. Автором гола стал защитник Ермаков.
После гола «Черноморец» не ушел в оборону, продолжил атаковать и прессинговать. В нападении одесситы в основном рассчитывали на скорость и технику Алефиренко и Бадибанги. Именно легионер «Черноморца» сделал передачу с правого фланга в штрафную на Демченко, который из района 11-метровой отметки головой пробил в правый от вратаря угол ворот. 2:0 в пользу одесситов на 11-й минуте – такого начала матча вряд ли кто ожидал.
После такого ошеломляющего старта динамовцы долго приходили в себя. До середины первого тайма преимущество было на стороны гостей. Киевляне за это время не создали ни одного голевого момента. «Динамо» из-за прессинга соперника было вынуждено часто играть через Нещерета, так как варианты пасов вперед перекрывали одесситы. Голкипер часто отдавал неточные дальние передачи.
Первый раз действительно опасно у ворот Паста было на 29-й минуте. Караваев с правого фланга сделал передачу на дальнюю штангу, Волошин замкнул ее несильным ударом с отскоком от газона – мяч попал в штангу, а затем полетел в направлении линии ворот, но защитник выбил его.
До конца первого тайма инициативой владело «Динамо», гости немного сбавили обороты, сыграв по счету. На 37-й минуте «Динамо» провело позиционную атаку. Ванат получил мяч в центре штрафной площадки, между четырех соперников отдал пас вперед на Буяльского, тот пытался попасть в дальний угол - мяч прокатился рядом со штангой. Через минуту Ванат впервые в матче обыграл Салюка, который с первых минут действовал против него персонально, вошел в штрафную и пробил - мяч пролетел мимо дальнего угла ворот.
Начало второго тайма стало полной противоположностью старту первой половины матча. Теперь уже динамовцы быстро забили два гола. На 53-й минуте Бенито и Ванат обыгрались в пас в штрафной, нападающий оказался близко к воротам и переиграл Паста. Салюк в этот раз не справился с Ванатом. Через две минуты Буяльский в центре штрафной сыграл в стеночку с Ванатом и точно пробил под перекладину!
Похоже, в перерыве динамовцы получили серьезную взбучку от Александра Шовковского. Киевляне до середины второго тайма переигрывали «Черноморец». Действовали собранно, дисциплинированно, часто играли в короткий пас, что позволяло создавать опасные моменты. На 57-й минуте Ванат мог вывести киевлян вперед. Нападающий получил мяч у ворот, но удар у него не получился.
Ближе к экватору тайма игра выровнялась, команды действовали на встречных курсах. На 64-й минуте Нещерет спас «Динамо». Ермаков оказался один в штрафной площадке, принял мяч и мощно пробил – Нещерет успел среагировать и руками совершить сейв. Правда, мяч летел недалеко от голкипера.
А на 71-й минуте «Черноморец» забил победный гол. Демченко принял мяч спиной к воротам в районе полукруга штрафной площадки. Игрока одесситов опекал капитан «Динамо» Сидорчук, который был за его спиной. Демченко показал корпусом, что будет уходить вправо, а сам резко развернулся влево и точно пробил в правый от вратаря угол ворот. Сидорчуку, сидя на газоне, оставалось лишь злиться на себя.
Сразу после пропущенного гола Шовковский провел тройную замену. Перрис, Царенко и Дубинчак заметно освежили игру в атаке. Царенко на 90-й минуте мог сравнять счет, но после его классного удара в дальнюю «девятку» мяч прошел немного выше ворот. В целом же в концовке матча динамовцы действовали не так активно, как в начале второго тайма. Возможно, не хватило сил. В итоге «Динамо» потерпело домашнее поражении в свой 96-й день рождения и в день смерти Валерия Васильевича Лобановского.
Если «Заря» в этом туре одержит свою очередную победу, то увеличит отрыв от «Динамо» до 8 очков. И тогда киевлянам можно будет уже забыть о медалях. Кстати, в матче против «Черноморца» прервалась беспроигрышная серия «Динамо» из 7 поединков.
Одесситы продолжают придерживаться своего стиля – не отсиживаются в обороне и много атакуют. Команда Романа Григорчука сейчас показывает классный футбол и заслуживает более высокого места в турнирной таблице.
Украинская Премьер-лига. 26-й тур.
«Динамо» – «Черноморец» – 2:3
Ванат (53), Буяльский (55) – Ермаков (4), Демченко (11, 71).
Бенито (23), Дячук (56), Дубинчак (72) – Салюк (76).
«Динамо»: Нещерет, Овчаренко (Дубинчак, 71), Дячук, Сирота, Караваев, Сидорчук, Андриевский (Лонвейк, 78), Буяльский, Волошин (Царенко, 71), Бенито (Перрис, 71), Ванат (Рамирес, 82) .
«Черноморец»: Паст, Салюк, Гучек, Путря, Ермаков, Политило, Кузык (Задоя, 88), Демченко, Бадибанга, Алефиренко (Черткоев, 90+2), Хадида (Штогрин, 46, Гладкий, 80).
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского
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Гарний поєдинок хоч і програли
Вітаю Чорноморець з перемогою, команда почала набирати обертів. Сподобалась гра обох команд
Де ти спав під парканом?
Чого пика в лайні?
І смердиш перегаром?
Вітання з Харкова 😂😂
Но в любом случае Черноморец с победой, они молодцы!!! Единственный минус этой команды - оборона. С этим нужно что-то решать. Столько сколько они, и так часто как они только Львов и Метал пропускает. Было бы норм оборона, смотри бы и за еврокубки бы боролись!
А Динамо хоч нафармить євроочки в ЛК, команда не безталанна, але потрібен час, щоб вийти на більш-менш пристойний рівень. І з Шовковським шансів на це більше, ніж з Луческу.
Матч конечно интересный вышел. Особенно для нейтрального зрителя. 5 голов и сюжетная линия. Типа выставочный матч звёзд Киева и курорта.
Дядя Рома вспомнил персоналку. Прогадал или нет? Ванат то забил, но его заменили, как выжатый лимон. Салюка затащили из Второй лиги! Из села Заря! Команда Балканы. Вот это пример для других ФК.
И это Было как Хачереди против Ибрагимовича. Златан тоже забил. Но шведы проиграли, как и Динамо в ДР - грустный праздник.
Знал бы Ротань будущее! 5 ничьих точно лишние.
Никаких Караваевых Андриевских гармашей бойко шепелевых наконец то не увидим.
Есть прекрасные ребята царенко бражко яцик малиш.
Григорчук по возможностям делает очень боевую команду, удачи ему в дальнейшем.
Динамо же.... надеюсь что очередное 4 место немножео приведет суркисов в чувство и они если уже не могут усилить команду, то перестанут держать в ней баласт.
Часть игроков летом нужно отпустить на все 4 стороны и это в интересах клуба!!!
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Ну а так, с Днем Рождения самый Титулованный и Популярный клуб Украины, за черной полосой будет и белая
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Поздравления в виде воя от адептов макеевского родничка принимаются в комментариях к этому посту!
Можете прикоснуться к великому и поздравить Динамо!
Подгорело жёстко
Зачем так позориться?))