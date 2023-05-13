Развернули капитана. Черноморец победил Динамо

Обе команды подошли к матчу с кадровыми проблемами. В составе «Динамо» были дисквалифицированы защитники Александр Тимчик и Денис Попов. Оба футболиста получили предупреждения в поединке предыдущего тура против «Кривбасса», оказавшиеся для них четвертыми в нынешнем сезоне. Вместо них в стартовом составе вышли Дячук и Караваев. Кроме того, сегодня в основе играли Вивчаренко, который заменил Дубинчука, и Волошин, вышедший вместо Кабаева.

Одесситы вынуждены были играть фактически без всех основных игроков левого фланга. Матч пропускали Александр Васильев и Максим Брагару. Также не было Артура Авагимяна, который в последнее время играл на острие атаки. Причина у всех одна – перебор желтых карточек. Вместо них в «старте» вышли Политыло, Хадида и Гучек.

С первых минут матча обе команды начали активно прессинговать на чужой половине поля. Лучше это получалось у «Черноморца». Сложилось впечатление, будто динамовцы были не готовы к такому напору со стороны одесситов. Начало поединка провалила защита киевского клуба, особенно ее центр. Именно оттуда «Черноморец» забил оба гола.

Первый опасный момент гости создали уже на 3-й минуте. Алефиренко с фланга сместился в центр и пробил примерно с 20 метров – Нещерет в падении отразил мяч. Последовал угловой, после которого Нещерет снова выручил свою команду, отбив мяч, который летел под перекладину после удара головой из центра штрафной площадки. Снова угловой – и опять удар головой из центральной зоны – на этот раз голкипер «Динамо» был бессилен, поскольку мяч залетел точно в левый от него угол. Автором гола стал защитник Ермаков.

После гола «Черноморец» не ушел в оборону, продолжил атаковать и прессинговать. В нападении одесситы в основном рассчитывали на скорость и технику Алефиренко и Бадибанги. Именно легионер «Черноморца» сделал передачу с правого фланга в штрафную на Демченко, который из района 11-метровой отметки головой пробил в правый от вратаря угол ворот. 2:0 в пользу одесситов на 11-й минуте – такого начала матча вряд ли кто ожидал.

После такого ошеломляющего старта динамовцы долго приходили в себя. До середины первого тайма преимущество было на стороны гостей. Киевляне за это время не создали ни одного голевого момента. «Динамо» из-за прессинга соперника было вынуждено часто играть через Нещерета, так как варианты пасов вперед перекрывали одесситы. Голкипер часто отдавал неточные дальние передачи.

Первый раз действительно опасно у ворот Паста было на 29-й минуте. Караваев с правого фланга сделал передачу на дальнюю штангу, Волошин замкнул ее несильным ударом с отскоком от газона – мяч попал в штангу, а затем полетел в направлении линии ворот, но защитник выбил его.

До конца первого тайма инициативой владело «Динамо», гости немного сбавили обороты, сыграв по счету. На 37-й минуте «Динамо» провело позиционную атаку. Ванат получил мяч в центре штрафной площадки, между четырех соперников отдал пас вперед на Буяльского, тот пытался попасть в дальний угол - мяч прокатился рядом со штангой. Через минуту Ванат впервые в матче обыграл Салюка, который с первых минут действовал против него персонально, вошел в штрафную и пробил - мяч пролетел мимо дальнего угла ворот.

Начало второго тайма стало полной противоположностью старту первой половины матча. Теперь уже динамовцы быстро забили два гола. На 53-й минуте Бенито и Ванат обыгрались в пас в штрафной, нападающий оказался близко к воротам и переиграл Паста. Салюк в этот раз не справился с Ванатом. Через две минуты Буяльский в центре штрафной сыграл в стеночку с Ванатом и точно пробил под перекладину!

Похоже, в перерыве динамовцы получили серьезную взбучку от Александра Шовковского. Киевляне до середины второго тайма переигрывали «Черноморец». Действовали собранно, дисциплинированно, часто играли в короткий пас, что позволяло создавать опасные моменты. На 57-й минуте Ванат мог вывести киевлян вперед. Нападающий получил мяч у ворот, но удар у него не получился.

Ближе к экватору тайма игра выровнялась, команды действовали на встречных курсах. На 64-й минуте Нещерет спас «Динамо». Ермаков оказался один в штрафной площадке, принял мяч и мощно пробил – Нещерет успел среагировать и руками совершить сейв. Правда, мяч летел недалеко от голкипера.

А на 71-й минуте «Черноморец» забил победный гол. Демченко принял мяч спиной к воротам в районе полукруга штрафной площадки. Игрока одесситов опекал капитан «Динамо» Сидорчук, который был за его спиной. Демченко показал корпусом, что будет уходить вправо, а сам резко развернулся влево и точно пробил в правый от вратаря угол ворот. Сидорчуку, сидя на газоне, оставалось лишь злиться на себя.

Сразу после пропущенного гола Шовковский провел тройную замену. Перрис, Царенко и Дубинчак заметно освежили игру в атаке. Царенко на 90-й минуте мог сравнять счет, но после его классного удара в дальнюю «девятку» мяч прошел немного выше ворот. В целом же в концовке матча динамовцы действовали не так активно, как в начале второго тайма. Возможно, не хватило сил. В итоге «Динамо» потерпело домашнее поражении в свой 96-й день рождения и в день смерти Валерия Васильевича Лобановского.

Если «Заря» в этом туре одержит свою очередную победу, то увеличит отрыв от «Динамо» до 8 очков. И тогда киевлянам можно будет уже забыть о медалях. Кстати, в матче против «Черноморца» прервалась беспроигрышная серия «Динамо» из 7 поединков.

Одесситы продолжают придерживаться своего стиля – не отсиживаются в обороне и много атакуют. Команда Романа Григорчука сейчас показывает классный футбол и заслуживает более высокого места в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Динамо» – «Черноморец» – 2:3

Ванат (53), Буяльский (55) – Ермаков (4), Демченко (11, 71).

Бенито (23), Дячук (56), Дубинчак (72) – Салюк (76).

«Динамо»: Нещерет, Овчаренко (Дубинчак, 71), Дячук, Сирота, Караваев, Сидорчук, Андриевский (Лонвейк, 78), Буяльский, Волошин (Царенко, 71), Бенито (Перрис, 71), Ванат (Рамирес, 82) .

«Черноморец»: Паст, Салюк, Гучек, Путря, Ермаков, Политило, Кузык (Задоя, 88), Демченко, Бадибанга, Алефиренко (Черткоев, 90+2), Хадида (Штогрин, 46, Гладкий, 80).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского

ДИНАМО – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА