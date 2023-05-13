Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Развернули капитана. Черноморец победил Динамо
Чемпионат Украины
Динамо Киев
13.05.2023 14:00 – FT 2 : 3
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 15:54 | Обновлено 13 мая 2023, 17:00
4421
111

Развернули капитана. Черноморец победил Динамо

В свой день рождения киевский клуб потерпел домашнее поражение

13 мая 2023, 15:54 | Обновлено 13 мая 2023, 17:00
4421
111
Развернули капитана. Черноморец победил Динамо
ФК «Динамо»

Обе команды подошли к матчу с кадровыми проблемами. В составе «Динамо» были дисквалифицированы защитники Александр Тимчик и Денис Попов. Оба футболиста получили предупреждения в поединке предыдущего тура против «Кривбасса», оказавшиеся для них четвертыми в нынешнем сезоне. Вместо них в стартовом составе вышли Дячук и Караваев. Кроме того, сегодня в основе играли Вивчаренко, который заменил Дубинчука, и Волошин, вышедший вместо Кабаева.

Одесситы вынуждены были играть фактически без всех основных игроков левого фланга. Матч пропускали Александр Васильев и Максим Брагару. Также не было Артура Авагимяна, который в последнее время играл на острие атаки. Причина у всех одна – перебор желтых карточек. Вместо них в «старте» вышли Политыло, Хадида и Гучек.

С первых минут матча обе команды начали активно прессинговать на чужой половине поля. Лучше это получалось у «Черноморца». Сложилось впечатление, будто динамовцы были не готовы к такому напору со стороны одесситов. Начало поединка провалила защита киевского клуба, особенно ее центр. Именно оттуда «Черноморец» забил оба гола.

Первый опасный момент гости создали уже на 3-й минуте. Алефиренко с фланга сместился в центр и пробил примерно с 20 метров – Нещерет в падении отразил мяч. Последовал угловой, после которого Нещерет снова выручил свою команду, отбив мяч, который летел под перекладину после удара головой из центра штрафной площадки. Снова угловой – и опять удар головой из центральной зоны – на этот раз голкипер «Динамо» был бессилен, поскольку мяч залетел точно в левый от него угол. Автором гола стал защитник Ермаков.

После гола «Черноморец» не ушел в оборону, продолжил атаковать и прессинговать. В нападении одесситы в основном рассчитывали на скорость и технику Алефиренко и Бадибанги. Именно легионер «Черноморца» сделал передачу с правого фланга в штрафную на Демченко, который из района 11-метровой отметки головой пробил в правый от вратаря угол ворот. 2:0 в пользу одесситов на 11-й минуте – такого начала матча вряд ли кто ожидал.

После такого ошеломляющего старта динамовцы долго приходили в себя. До середины первого тайма преимущество было на стороны гостей. Киевляне за это время не создали ни одного голевого момента. «Динамо» из-за прессинга соперника было вынуждено часто играть через Нещерета, так как варианты пасов вперед перекрывали одесситы. Голкипер часто отдавал неточные дальние передачи.

Первый раз действительно опасно у ворот Паста было на 29-й минуте. Караваев с правого фланга сделал передачу на дальнюю штангу, Волошин замкнул ее несильным ударом с отскоком от газона – мяч попал в штангу, а затем полетел в направлении линии ворот, но защитник выбил его.

До конца первого тайма инициативой владело «Динамо», гости немного сбавили обороты, сыграв по счету. На 37-й минуте «Динамо» провело позиционную атаку. Ванат получил мяч в центре штрафной площадки, между четырех соперников отдал пас вперед на Буяльского, тот пытался попасть в дальний угол - мяч прокатился рядом со штангой. Через минуту Ванат впервые в матче обыграл Салюка, который с первых минут действовал против него персонально, вошел в штрафную и пробил - мяч пролетел мимо дальнего угла ворот.

Начало второго тайма стало полной противоположностью старту первой половины матча. Теперь уже динамовцы быстро забили два гола. На 53-й минуте Бенито и Ванат обыгрались в пас в штрафной, нападающий оказался близко к воротам и переиграл Паста. Салюк в этот раз не справился с Ванатом. Через две минуты Буяльский в центре штрафной сыграл в стеночку с Ванатом и точно пробил под перекладину!

Похоже, в перерыве динамовцы получили серьезную взбучку от Александра Шовковского. Киевляне до середины второго тайма переигрывали «Черноморец». Действовали собранно, дисциплинированно, часто играли в короткий пас, что позволяло создавать опасные моменты. На 57-й минуте Ванат мог вывести киевлян вперед. Нападающий получил мяч у ворот, но удар у него не получился.

Ближе к экватору тайма игра выровнялась, команды действовали на встречных курсах. На 64-й минуте Нещерет спас «Динамо». Ермаков оказался один в штрафной площадке, принял мяч и мощно пробил – Нещерет успел среагировать и руками совершить сейв. Правда, мяч летел недалеко от голкипера.

А на 71-й минуте «Черноморец» забил победный гол. Демченко принял мяч спиной к воротам в районе полукруга штрафной площадки. Игрока одесситов опекал капитан «Динамо» Сидорчук, который был за его спиной. Демченко показал корпусом, что будет уходить вправо, а сам резко развернулся влево и точно пробил в правый от вратаря угол ворот. Сидорчуку, сидя на газоне, оставалось лишь злиться на себя.

Сразу после пропущенного гола Шовковский провел тройную замену. Перрис, Царенко и Дубинчак заметно освежили игру в атаке. Царенко на 90-й минуте мог сравнять счет, но после его классного удара в дальнюю «девятку» мяч прошел немного выше ворот. В целом же в концовке матча динамовцы действовали не так активно, как в начале второго тайма. Возможно, не хватило сил. В итоге «Динамо» потерпело домашнее поражении в свой 96-й день рождения и в день смерти Валерия Васильевича Лобановского.

Если «Заря» в этом туре одержит свою очередную победу, то увеличит отрыв от «Динамо» до 8 очков. И тогда киевлянам можно будет уже забыть о медалях. Кстати, в матче против «Черноморца» прервалась беспроигрышная серия «Динамо» из 7 поединков.

Одесситы продолжают придерживаться своего стиля – не отсиживаются в обороне и много атакуют. Команда Романа Григорчука сейчас показывает классный футбол и заслуживает более высокого места в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Динамо» – «Черноморец» – 2:3

Ванат (53), Буяльский (55) – Ермаков (4), Демченко (11, 71).

Бенито (23), Дячук (56), Дубинчак (72) – Салюк (76).

«Динамо»: Нещерет, Овчаренко (Дубинчак, 71), Дячук, Сирота, Караваев, Сидорчук, Андриевский (Лонвейк, 78), Буяльский, Волошин (Царенко, 71), Бенито (Перрис, 71), Ванат (Рамирес, 82) .

«Черноморец»: Паст, Салюк, Гучек, Путря, Ермаков, Политило, Кузык (Задоя, 88), Демченко, Бадибанга, Алефиренко (Черткоев, 90+2), Хадида (Штогрин, 46, Гладкий, 80).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского

ДИНАМО – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Ингулец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ингулец – Шахтер. Ракицкий и Келси выйдут в основе
ВИДЕО. Победный гол Демченко в ворота Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
Футбол | 13 мая 2023, 08:45 11
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом
За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом

По нашим подсчетам, «Шахтер» опередит «Днепр-1» на одно очко

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13 мая 2023, 00:05 3
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая

Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Футбол | 12.05.2023, 19:17
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
СУЛЬШЕР: «Предлагал МЮ Холанда за 4,5 млн, но они даже не стали слушать»
Футбол | 13.05.2023, 11:44
СУЛЬШЕР: «Предлагал МЮ Холанда за 4,5 млн, но они даже не стали слушать»
СУЛЬШЕР: «Предлагал МЮ Холанда за 4,5 млн, но они даже не стали слушать»
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Теннис | 12.05.2023, 21:25
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Комментарии 111
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Максов
Григорчук буде запалювати в наступному сезоні! До речі, був би хороший тренер для збірної...
Ответить
+12
Remark
Григорчука бы в сорную, а не вот это вот недоразумение с тремя местами роботы)))
Ответить
+11
🔱Avtoigor🔱
Вітаю Динамо Київ та всіх вболівальників з 96-річчам  
Гарний поєдинок хоч і програли
Вітаю Чорноморець з перемогою, команда почала набирати обертів. Сподобалась гра обох команд
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
rrkalina
Ай,молодцы! Порадовали знатно! Григорчуку-просто браво. В очередной раз слепил  команду из г-на и палок.Красавцы просто. ВКДК-с днем рождения 
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Фань, ти признайся мені
Де ти спав під парканом?
Чого пика в лайні? 
І смердиш перегаром?  
Ответить
+5
yuriy_kent
Вітаю Зорю з лігою европи. А у Одеси таки чудова команда
Ответить
+4
AK.228
дінамо, з днем народження!!! 
Вітання з Харкова 😂😂
Ответить
+3
Показать Скрыть 4 ответа
Remark
По игре справедливым был бы ничейный счет. Свои два 100% момента Динамо упустило в первом тайме и результат первого тайма должен был быть 2-2, а не 0-2.
Но в любом случае Черноморец с победой, они молодцы!!! Единственный минус этой команды - оборона. С этим нужно что-то решать. Столько сколько они, и так часто как они только Львов и Метал пропускает. Было бы норм оборона, смотри бы и за еврокубки бы боролись!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Springfield
И особенно понравилось как Ч-ц убивал время на последних минутах. Это же классика. Прибежали к флажку и начали морочить ему голову. И кто? Ермаков и Демченко.
Ответить
+2
Владислав Антонов
Чорноморець дуже порадував, такі міцні колективи, як він, Ворскла та Кривбас - це лише на благо лізі.
А Динамо хоч нафармить євроочки в ЛК, команда не безталанна, але потрібен час, щоб вийти на більш-менш пристойний рівень. І з Шовковським шансів на це більше, ніж з Луческу.
Ответить
+2
Springfield
Ч-ц взял три реванша за домашние поражения!  Это то,  что я только вспомнил. Ч-Кр 0:1, Ч-Верес 0:1, Ч-ДК 0:3.  Верес получил 1:3, а Кр и ДК по 2:3. И ещё  Ингульца обыграли в Петровововово.))
 Матч конечно интересный вышел. Особенно для нейтрального зрителя. 5 голов и сюжетная линия. Типа выставочный матч звёзд Киева и курорта.
 Дядя Рома вспомнил персоналку.  Прогадал или нет?  Ванат то забил, но его заменили, как выжатый лимон.  Салюка затащили из Второй лиги!  Из села Заря!  Команда Балканы.  Вот это пример для других ФК.
 И это Было как  Хачереди против Ибрагимовича.  Златан тоже забил.   Но шведы проиграли, как и Динамо в ДР - грустный праздник.
 Знал бы Ротань будущее! 5 ничьих точно лишние.
Ответить
+2
Андрей Трегубов
Поздравляю Моряков с заслуженной победой над мажорами!Красивая и содержательная игра получилась!!!С адреналином!!!
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Умник
Одно радует
Никаких Караваевых Андриевских гармашей бойко шепелевых наконец то не увидим.
Есть прекрасные ребята царенко бражко яцик малиш.
Ответить
+2
Показать Скрыть 9 ответов
Vladislav Pohily
Динамо, як Динамо. Очікувати на щось нове із цим тренерським штабом і, найголовніше, підбором гравців - марна справа.
Ответить
+2
FunnyCat_____
Как для УПЛ довольно интересная и главное динамичная игра!
Григорчук по возможностям делает очень боевую команду, удачи ему в дальнейшем.
Динамо же.... надеюсь что очередное 4 место немножео приведет суркисов в чувство  и они если уже не могут усилить команду, то перестанут держать в ней баласт.
Часть игроков летом нужно отпустить на все 4 стороны и это в интересах клуба!!!
 _____
Ну а так, с Днем Рождения самый Титулованный и Популярный клуб Украины,  за черной полосой будет и белая 
_____
Поздравления в виде воя от адептов макеевского родничка принимаются в комментариях к этому посту!
Можете прикоснуться к великому и поздравить Динамо!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Zanregent
Думаю как раз бы Григорчук в Динамо бы сделал команду,но он не пойдёт
Ответить
+1
sahka1981
Та нічого такого неочікованного і страшного. Після серії перемог ДК вже почали співати оди для Сашо, але ж перемоги були не зовсім впевнені мяко кажучи, зараз показали свій рівень. Зорю і так навряд чи доганяли б, а що 4 що 5 місце без різниці та сама ЛК, та і зрозуміло що на 4 буде ДК (буде повторення атирекорду, але для кротячій ботві яка тут так безмежно радіє слід пам'ятаии про свій антирекорд 10 чи 11...). Гра більше нічійна, але 3  гол практично самі собі вигадали, завдяки Нещерету, ну і Караваєв на початку начудив. Що вразило так це перші хвилин 20, таке відчуття що грали проти команди з Бундесліги, а не проти Чорноморця. Слід відмітити роботу Григорчука, гарну команду зліпив і це ще лідери пропускали через перебір карток.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
СК Пенальти-1
Фаньтик плакса ,ты ещё живой или шпрот за второй бутылкой только побежал ?
Ответить
0
etorfine
Вот это фаню размотало по всей ветке...
Подгорело жёстко
Зачем так позориться?))
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Iigor6583
Багато в Динамо розвелось всяких проходимців, нерухомі інфузорії туфельки. Ну а Дячук, Андрієвський, Сидорчук... це взагалі  баласт.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
12.05.2023, 22:34
Хоккей
ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа
ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа
12.05.2023, 12:27 14
Футбол
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
12.05.2023, 09:22 4
Футбол
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
11.05.2023, 18:41 50
Футбол
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
Как Леброн и Карри книгу рекордов плей-офф НБА переписывают?
12.05.2023, 11:39 2
Баскетбол
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
12.05.2023, 22:43
Другие виды
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
12.05.2023, 23:12
Бокс
Наибольший отрыв в истории. В Англии назвали лучшего футболиста года
Наибольший отрыв в истории. В Англии назвали лучшего футболиста года
13.05.2023, 01:59 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности