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Динамо Киев
13.05.2023 14:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
12 мая 2023, 19:54 | Обновлено 12 мая 2023, 20:04
477
2

Динамо – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне впервые сыграют дома под руководством Александра Шовковского

12 мая 2023, 19:54 | Обновлено 12 мая 2023, 20:04
477
2
Динамо – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо Киев

В субботу, 13 мая, в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского состоится матч 26-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Динамо» и «Черноморец». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Динамо

Киевское «Динамо» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 4-е место. В активе у команды 50 очков после 25 встреч – 15 побед, 5 ничьих, 5 поражений.

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Предстоящая игра станет для киевской команды исторической. Она впервые сыграет на своем поле под руководством Александра Шовковского, который во главе команды заменяет Мирчу Луческу, находящего на больничном после операции. На сегодня киевляне провели под началом экс-голкипера команды три поединка. И все – на выезде. В них «Динамо» одержало победы с общим счетом 6:2.

В дебютной игре при Шовковском динамовцы переиграли «Металлист» (3:1), после чего нашли управу на «Ворсклу» (2:1). В туре недельной давности киевляне одержали в Кривом Роге победу над «Кривбассом» - 1:0. Эта победная серия сменила у команды череду матчей из двух ничьих – «Рух» (1:1) и «Шахтер» (1:1).

В целом же, у «Динамо» продолжается беспроигрышная серия из семи матчей – 5 побед, 2 ничьи. В последний раз киевляне оступились в УПЛ 18 марта, когда проиграли 0:1 на своем поле «Заре».

На игру у «Динамо» дисквалифицированных игроков нет.

Черноморец

Одесский «Черноморец» в турнирной таблице чемпионата Украины располагается на 11-й позиции. У него 26 очков после 25 игр. В шести матчах «моряки» победили и 8 раз сыграли вничью, потерпели 11 поражений.

Вот уже в пяти турах кряду команда чередует победы с поражениями. Серия началась с поражения 0:1 от «Ворсклы». Далее последовала победа 3:2 над «Кривбассом», а также неудача в матче с «Зарей» (1:3). Затем была победа над «Колосом» дома со счетом 3:0 и вновь неудача – также на своем поле в противостоянии с «Днепром-1» (1:2).

А до этого у «Черноморца» со старта весенней части сезона была череда из пяти матчей без провалов – 2 победы, 3 ничьи.

Тренерский штаб Романа Григорчука в поединке с «Динамо» будет решать дилемму отсутствия из-за дисквалификации сразу трех игроков – Авагимяна, Брагару и Васильева.

История взаимоотношений

Команды провели между собой в чемпионате Украины 53 поединка.

На счету у «Динамо» 40 побед, «Черноморец» выиграл в пяти встречах, восемь игра завершились вничью. Мячи 123:39 в пользу киевлян.

В матче первого круга нынешнего сезона со счетом 3:0 победило «Динамо».

Любопытно, что голевая серия «Динамо» в матчах с «Черноморцем» продолжается с 2007 года вот уже 25 матчей – 60 голов.

Фемида

Матч будет судить Виталий Романов из Днепра.

На линиях ему будут помогать Виталий Скобля из Сум и Евгений Данильченко из Луганска. Четвертый арбитр – Дмитрий Кривушкин из Харькова. Наблюдатель арбитража – Олег Зубарев из Славянска. Система ВАР на мате задействована не будет.

Ориентировочные составы

Динамо: Нещерет – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Андриевский, Бенито, Кабаев, Буяльский, Ванат.

Черноморец: Паст – Гучек, Ермаков, Салюк, Путря, Хадида, Демченко, Кузык, Бадибанга, Алефиренко, Войтиховский.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут сыграть лучше, чем гости. Ко всему, команды должны порадовать результативностью. Как следствие, нашей ставкой будет – победа первой команды с ТБ 2,5 в матче.

13 мая, суббота

«Динамо» – «Черноморец»
Киев. «Динамо» имени Лобановского. 14:00
Арбитр – Виталий Романов (Днепр)
ТВ-трансляция – 2+2, YouTube-канал ФК «Динамо» Киев
ДИНАМО – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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FunnyCat_____
Надеюсь увидеть Шапаренко и Перриса с первых минут! Удачи ДК!!!
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0
Александр Белогубко
на ДК надо усилить защиту Селин-Белый а в атаку Войтиховского и молодых игроков --только не ШТОГРИНА-ПОЛИТЫЛО-ГЛАДКОГО ОНИ НЕ КАКИЕ --ПУСТЫШКИ 
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0
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