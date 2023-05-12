Динамо Киев

В субботу, 13 мая, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и одесский «Черноморец». Начало матча на киевском стадионе «Динамо» им. В. Лобановского назначено на 14:00.

Чем ближе окончание чемпионата, тем выше вероятность того, что «Динамо» останется без медалей. Киевляне на 5 очков отстают от третьего места, на котором идет «Заря», а она во втором круге очков почти не теряет. Чтобы рассчитывать не призовое место, динамовцам нужно выигрывать во всех оставшихся матчах и надеяться на осечки «Зари». Предыдущие 3 матча чемпионата киевский клуб выиграл. Беспроигрышная серия «Динамо» составляет 7 матчей.

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«Черноморец» во втором круге демонстрирует интересный, преимущественно атакующий футбол. В десяти матчах весенней части чемпионата команда одержала 4 победы, по 3 раза проиграла и сыграла вничью.

История противостояния «Динамо» и «Черноморца» насчитывает 53 матча. Киевский клуб победил 40 раз, одесский – 5 раз. Ничейный исход был зафиксирован в 8 поединках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.