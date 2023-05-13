ШОВКОВСКИЙ: «В день смерти Лобановского всегда почему-то плохо играем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Шовковский поделился впечатлениями от матча с «Черноморцем» (2:3) в рамках 26-го тура чемпионата Украины.

- Прежде всего, хочу поздравить «Черноморец» с победой. Игра состоит из двух таймов. В первом тайме, как и в последних матчах, мы допустили очень много ошибок и дали большую фору сопернику. Уже на 11-й минуте уступать в счете в два мяча... Хотя и предупреждали, и показывали, и говорили, как играет соперник, его сильные качества... К сожалению, допустили досадные ошибки, пропустили два мяча, растерялись.

Во втором тайме исправили ситуацию, отыгрались, но опять же грубые ошибки в конечном итоге не позволили нам ни выиграть, ни сыграть вничью. В первом тайме у нас также были моменты, которые не удалось реализовать. Но игра в первую очередь состоит из забитых и пропущенных мячей. Поэтому будем работать над своими ошибками.

- Почему в этом сезоне получается так, что «Динамо» лучше играет на выезде, чем дома? Это уже третье поражение на своем поле в нынешнем году, при этом перед этим было три подряд гостевых победы под вашим руководством

- Вы знаете, мы сами себе также задаем этот вопрос, почему на выезде мы играем более удачно и уверенно. Пока что я не могу ответить на него.

- Почему, сравняв счет, команда остановилась? Тренер «Черноморца» сказал, что его подопечные показали сегодня идеальную игру. Почему «Динамо» позволило одесситам показать идеальную игру?

- Безусловно, команда играет так, как ей позволяет соперник. Если взять первые минуты второго тайма, то я тоже могу сказать, что мы играли великолепно. Но, повторюсь, игра состоит из двух таймов, от стартового свистка до финального. Но начинать играть еще до начала матча – на тренировках, во время подготовки. А победы – в первую очередь ментально – приобретаются еще до начала поединков. К сожалению, мы почему-то включаемся в игру уже по ходу. Я неоднократно повторял, и футболистам в том числе, что мы не имеем права начинать играть с 5-й, 10-й, 20-й минуты. Будем разбираться и работать над этим.

- Предыдущие победы под вашим руководством были одержаны над командами, которые находятся не в лучшей форме. «Черноморец», кроме лидеров, считают одним из самых неудобных соперников...

- Я считаю, что мы допустили ошибки, которые на 11-й минуте поставили нас в очень неудобное положение. Если бы не было этих первых 11 минут, то была бы совсем другая игра, не было бы той растерянности у ребят. Я говорил, что мы не имеем права уступать своим соперникам в таких компонентах, как желание, мотивация и борьба. Это те компоненты, которые выравнивают все команды. Дальше уже идет индивидуальное мастерство. В реализации моментов и индивидуальной игре в обороне мы, к сожалению, допустили сегодня очень много ошибок.

- Стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал Владислава Ваната на три матча. Что известно клубу и будет ли подаваться апелляция?

- Пока у нас нет решения КДК, поэтому я не могу ничего комментировать. Оно пока на словах, но документа мы еще не видели.

- Сегодня день смерти Валерия Лобановского. Какое место занимает этот великий тренер в вашей жизни?

- Сегодня я приводил несколько высказываний уважаемого Мэтра – и до матча, и уже после игры. Он оставил очень большой отпечаток в моей жизни, в моем понимании футбола, восприятии себя в футболе. Сейчас другие времена, ребята не видели и не общались с Валерием Васильевичем, знают о нем только по воспоминаниям, книгам, видеоматериалам, и лишь таким образом могут прикоснуться к тренеру такой величины мирового масштаба, как Лобановский.

Если говорить обо мне лично, то я заметил тенденцию, что мы всегда почему-то в этот день плохо играем.