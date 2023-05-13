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  4. Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
WTA
13 мая 2023, 16:42 | Обновлено 13 мая 2023, 16:45
2250
8

Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме

Украинка в двух сетах справилась с американкой

13 мая 2023, 16:42 | Обновлено 13 мая 2023, 16:45
2250
8
Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) вышла в 1/8 финала грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В третьем раунде соревнований вторая ракетка Украины в двух сетах обыграла Софию Кенин (США, WTA 134) за 1 час и 37 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) [30] – София Кенин (США) – 6:4, 6:2

За матч Калинина отдала всего одну подачу и спасла 4 брейк-поинта.

Это была четвертая встреча девушек. Счет равный – 2:2. В 2023 году Ангелина впервые обыграла Софию. Ранее американка побеждала украинку на турнирах в Хобарте и Майами.

В 1/8 финала тысячника в Риме Калинина встретится с победительницей матча Виктория Азаренко – Мэдисон Киз.

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Ангелина Калинина София Кенин WTA Рим
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Andrian Harandzha
Не знаю як там далі, бо зазвичай такі матчі забирають багато сили, але завдяки таким матчам спортсмен росте! Молодець)
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+11
Stanislav Matusevych
Друга поспіль після Лесі історія про те, як стабільність перемагає потужність. Навіть перерва на дощ не змінила розклад сил, і доволі швидко все закінчилося. Тим краще. Але простих суперників уже не залишилося, і кожна наступна суперниця буде проти Ангеліни фавориткою.
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+9
ptolemeus
Лаптєнога посипалась після 4 гейму, Кенін посипалась десь після 8 гейму. Щастить на суперниць нашій Гелі!
Але це не відміняє її заслуги в цьому.
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+6
Pasha007
Молодчинка...Слава Україні 
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+5
Павло Бубенко
З перемогою!
Ответить
+4
Володимир Коваленко
Намагається грати різноманітніше . Це дається взнаки.
Ответить
+3
KirTheKing
дальше Калинина идет по сетке второй ракетки мира..
Ответить
+2
Fdail
Ну Мадрид не пішов, може хоч з Римом щось вийде )). Софія може й сама матч віддала , але впевненості повинно придати.
Ответить
+2
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