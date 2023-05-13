Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Украинка в двух сетах справилась с американкой
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) вышла в 1/8 финала грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).
В третьем раунде соревнований вторая ракетка Украины в двух сетах обыграла Софию Кенин (США, WTA 134) за 1 час и 37 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала
Ангелина Калинина (Украина) [30] – София Кенин (США) – 6:4, 6:2
За матч Калинина отдала всего одну подачу и спасла 4 брейк-поинта.
Это была четвертая встреча девушек. Счет равный – 2:2. В 2023 году Ангелина впервые обыграла Софию. Ранее американка побеждала украинку на турнирах в Хобарте и Майами.
В 1/8 финала тысячника в Риме Калинина встретится с победительницей матча Виктория Азаренко – Мэдисон Киз.
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