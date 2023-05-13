Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) вышла в 1/8 финала грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия).

В третьем раунде соревнований вторая ракетка Украины в двух сетах обыграла Софию Кенин (США, WTA 134) за 1 час и 37 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) [30] – София Кенин (США) – 6:4, 6:2

За матч Калинина отдала всего одну подачу и спасла 4 брейк-поинта.

Это была четвертая встреча девушек. Счет равный – 2:2. В 2023 году Ангелина впервые обыграла Софию. Ранее американка побеждала украинку на турнирах в Хобарте и Майами.

В 1/8 финала тысячника в Риме Калинина встретится с победительницей матча Виктория Азаренко – Мэдисон Киз.