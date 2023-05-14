Ворскла и Скрипник: домашние тапки вместо европейских кубков

Летом минувшего года на тренерском мостике «Ворсклы» произошла более чем любопытная по меркам украинской Премьер-лиги перестановка – коучем полтавчан стал экс-наставник «Зари» Виктор Скрипник. Этот специалист, имеющий за плечами солидный немецкий бэкграунд, с луганчанами успел зарекомендовать себя в лучшем виде, хотя из-за определенных проблем так и не добился максимально возможного с точки зрения потенциала его команды результата.

Переход Скрипника в «Ворсклу» изначально воспринимался как минимум в двух ракурсах. Во-первых, тренер открыто дал понять, что не собирается бросать отечественный футбол в тяжелейший момент, когда Украина вынуждена вести освободительную войну против российских оккупантов. Во-вторых, Виктор выразил готовность и амбиции продолжать работу в УПЛ, где видит для себя возможности демонстрировать значительно лучшие результаты.

Под Скрипника летом 2022-го «Ворскла» провела усиление состава, потратив порядка 1,5 миллионов евро на новичков. Трое из них – албанцы Сефери, Тотре и Толи – выглядели, мягко говоря, удивительным выбором, тем более учитывая, что все пришли из одной команды – «Тираны». Кто-то воспринял это как агентские игрища, другие же посчитали, что Скрипнику и руководству «Ворсклы» виднее. Время показало, что лишь с Сефери в Полтаве угадали, а вот остальные албанцы не показали ни серьезного уровня, ни невероятного рвения развиваться в УПЛ.

Ни для кого не секрет, что «Ворскла» по своим финансовым возможностям в последние годы являлась и продолжает являться, несмотря на перманентные проблемы с законом у ее главного инвестора Константина Жеваго, одним из наиболее мощных клубов украинской Премьер-лиги. Поэтому, когда полтавчане приглашали Скрипника и зазывали к себе ряд легионеров (что во время войны событие само по себе далеко не рядовое), было очевидно – задачи ставятся максимальные. Как минимум речь шла о путевке в еврокубки по итогам сезона.

Но на деле «Ворскла» стартовала более чем скромно. Сперва подопечные Скрипника вылетели из квалификации Лиги конференций, проиграв по сумме двух матчей шведскому АИКу (3:2, 0:2), а затем буквально увязли в нижней половине таблицы УПЛ. И это при том, что по игре полтавчане во многих матчах выглядели лучше своих соперников, но буквально всякий раз команде Скрипника чего-то не хватало: то одного точного удара, то концентрации в обороне, то просто улыбки ее величества Фортуны…

К зимнему перерыву полтавчане, казалось бы, понемногу начали демонстрировать первые признаки жизни. Команда выдала неплохой матч против «Шахтера» (2:3), и на паузу ушла на 8-м месте. Впереди были сборы и возможность что-то подкорректировать внутри коллектива, в том числе и при помощи кадровых решений. Именно так в команде появился 32-летний бразилец Рикардо Лопес, призванный заменить получившего тяжелую травму Марлисона, а также усилить атакующий потенциал «Ворсклы». От этого бразильца, признаться, ждали многого – ранее он очень достойно себя показал в чемпионатах Южной Корее и Китая, а потому в УПЛ от опытного Лопеса также ждали как минимум не худших показателей результативности, чем у Марлисона.

Также команду пополнил 21-летний бразильский центрбек Лукас Рамирес, который должен был внести свою лепту в улучшение ситуации в центре обороны команды. Но ни один из бразильцев так ничего существенного и не показал, а «Ворскла» по весне продолжила демонстрировать неубедительные результаты на поле при в целом довольно неплохом уровне футбола. Тренерская рука Скрипника в Полтаве стала видна практически сразу же, и если разбивать игру «Ворсклы» на элементы, то в ряде случаев просматривается очень даже пристойная «картинка», но когда все складывается воедино, то очень часто с точки зрения достижения положительного результата чего-то все-таки не хватает.

Поэтому вряд ли стоит удивляться, когда «Ворскла» сперва проигрывает «Александрии» (0:3), но уже в следующем туре обыгрывает «Ингулец» (1:0), а после и «Черноморец» (1:0) с «Металлистом» (3:2), но затем выдает невнятную безвыигрышную серию из трех поединков против «Руха» (1:1), «Динамо» (1:2) и «Миная» (0:2). Причем после поражения от подопечных Шарана Виктор Скрипник на пресс-конференции сказал прямо и откровенно – мол, проиграли команде, которая больше хотела победить. Чудеса и только…



СК Днепр-1. Ворскла по показателю ожидаемых голов (xG) занимает 5 место в чемпионате, но в таблице полтавчане намного ниже

Именно отсутствие желания победить в каждом матче и над каждым соперником выглядит крайне удивительно. Если опираться на показатель ожидаемых голов (xG), то здесь «Ворскла» занимает пятое место среди всех участников чемпионата. Полтавчане уступают только «Шахтеру» (57,62xG), «Днепру-1» (56,08xG), «Заре» (42,92xG) и «Динамо» (39,02xG). Обратите внимание, что на текущий момент перечисленные четыре команды строго в таком порядке и занимают места с первого по четвертое в турнирной таблице УПЛ. И дальше, по этой логике, должна была бы располагаться «Ворскла», имеющая показатель 38,38xG, но вместо этого реально на пятом месте находится «Александрия», после которой и впереди полтавчан смогли «всунуться» еще и «Колос» с «Кривбассом».

Очевидно, что «Ворскла» является одной из команд в нынешней УПЛ, которая реально реализовывает свои моменты значительно хуже, чем создает их в теории. В частности, разница между ожидаемыми голами и реально забитыми для полтавчан составляет 9,38. Не в пользу реального показателя, конечно. Но ведь очень похожая ситуация еще у двух коллективов чемпионата – «Колоса» (8,4) и «Кривбасса» (10,43), которым это не мешает располагаться даже выше «Ворсклы».

Усугубляет картину дисбаланса то обстоятельство, что «Ворскла» является одной из худших команд нынешнего чемпионата по такому показателю как допущенные ожидаемые голы. Он для подопечных Скрипника равен 40,6xGA, а это лучше только, чем у «Металлиста» (47,02xGA) и «Металлиста 1925» (46,64xGA). Стоит ли говорить, что «Днепр-1» (20,3xGA), «Шахтер» (20,83xGA), «Динамо» (22,07xGA), «Заря» (28,99xGA) и даже «Александрия» (27,89xGA) находятся внизу списка, если ранжировать по этому показателю?..

Поэтому сколько угодно можно сетовать, что «Ворскле» всегда мешают какие-то мелочи, однако беспристрастная статистика утверждает: команда Скрипника имеет в сухом остатке на текущий момент ровно столько, сколько заслуживает. В современном футболе практически невозможно быть успешным, делая ставку только на один компонент игры – атаку или оборону. Особенно, если в коллективе нет звезд первой величины, способных в одиночку решать исход поединков даже тогда, когда остальная команда утром встала, как принято говорить в таких случаях, «не с той ноги».

В начале сезона Виктор Скрипник говорил, что «Ворскла» хочет вернуться в еврокубки. Тогда же тренер в интервью заявлял, что в целом доволен глубиной состава и кадровым его подбором. А если так, то нынешние результаты полтавчан – это совместная ответственность главного тренера и всех без исключения футболистов. Но если последних летом, вероятно, еще попробуют как-то «потасовать», то вот о будущем Скрипника, кажется, никаких сомнений возникать не может – он останется дорабатывать по контракту, заключенному до лета 2025-го. Хотя бы потому, что сам коуч расторгать договор не станет, как это уже было с ним в «Заре», а клубу в сложившихся реалиях банально не до таких масштабных перестроек – куда проще ограничиться лишь футболистами…

Что также не вызывает ни малейших сомнений, так это пролет «Ворсклы» мимо еврокубков на следующий сезон. Теоретически шансы заскочить на пятое место у полтавчан, конечно, еще есть, но по факту отыграть 9 очков у «Александрии» – задача почти нереальная. Вот и придется в следующем сезоне Скрипнику и футболистам «Ворсклы» сидеть дома, запасаясь комфортными тапками и забывая о еврокубках.

Хотя… Шанс посрамить автора этих строк у игроков «Ворсклы» все еще есть. Для этого они могут то ли повесить эти слова себе на дверь в раздевалке в виде мотивации, то ли просто заглянуть в турнирную таблицу, но начать нужно с пяти побед в оставшихся пяти матчах – тогда точно удастся обойти и «Колос», и «Кривбасс», и, возможно, оступится даже «Александрия». Нужно только заставить ее, как и остальных соперников, нервничать. А то до этого «Ворскла» в сезоне-2022/23 заставляла нервничать до хрипоты в голосе и седин на висках только своих самых преданных болельщиков, и никого другого…