Виктор СКРИПНИК: «Хотим еще раз оказаться в еврокубках»

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от матча первого тура УПЛ против «Зари» (поражение 1:3):

– Как команда отошла от вылета из Лиги конференций?

– Мерило – это футбольное поле. Каждый игрок может играть в моей команде, но и наш соперник хочет играть и выигрывать. Сегодня так сложилась игра, что мы проиграли, но, если мы будем опускать руки, это будет неправильно. Неприятно, но можем извлечь из этого уроки, сделать поправки и работать дальше.

Именно это я сказал после игры сегодня. Уже в субботу мы играем следующую игру. Есть только четыре дня для того, чтобы восстановиться, играем против команды, которая уже выиграла в этом сезоне («Верес», - прим.). Будем стараться.

– Какие цели на сезон у «Ворсклы»?

– Всегда хочется лучшего. Мы были в еврокубках, хотим еще раз там оказаться. Но не только мы этого хотим, но и «Заря», и другие команды. Это начало чемпионата, главное, что будет в сентябре и дальше. Весной.

– Довольны ли вы кадровым наполнением или еще ждете новых футболистов?

– Не могу сказать, что ждем. Такое положение в стране, что нужно быть удовлетворенными – и мы довольны – тем, что есть. Те легионеры, которые приезжают к нам, знают обстоятельства и хотят играть за нас. И мы рады, что они это делают. Но всегда хочется лучшего. Как нам, так и соперникам.