Франция отказала Украине в экстрадиции владельца Ворсклы

Суд города Шамбери (Франция) отказал Украине в экстрадиции бизнесмена и владельца футбольного клуба «Ворскла» Константина Жеваго. Такое решение было принято сегодня, 30 марта.

Жеваго обвиняют в растрате 113 миллионов долларов АО «Банк Финансы и Кредит», которым он когда-то владел. Также он был объявлен в международный розыск. Он был арестован в конце декабря прошлого года на альпийском горнолыжном курорте Куршевель.

Позже его отпустили под залог в 1 миллион евро, но запретили покидать территорию Франции.

По мнению Жеваго, решение суда «подтверждает, что дело против него является политическим и не имеет юридической основы».