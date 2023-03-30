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  4. Франция отказала Украине в экстрадиции владельца Ворсклы
Украина. Премьер лига
30 марта 2023, 16:20 |
679
6

Франция отказала Украине в экстрадиции владельца Ворсклы

Константин Жеваго останется во Франции

30 марта 2023, 16:20 |
679
6
Франция отказала Украине в экстрадиции владельца Ворсклы
FERREXPO. Константин Жеваго

Суд города Шамбери (Франция) отказал Украине в экстрадиции бизнесмена и владельца футбольного клуба «Ворскла» Константина Жеваго. Такое решение было принято сегодня, 30 марта.

Жеваго обвиняют в растрате 113 миллионов долларов АО «Банк Финансы и Кредит», которым он когда-то владел. Также он был объявлен в международный розыск. Он был арестован в конце декабря прошлого года на альпийском горнолыжном курорте Куршевель.

Позже его отпустили под залог в 1 миллион евро, но запретили покидать территорию Франции.

По мнению Жеваго, решение суда «подтверждает, что дело против него является политическим и не имеет юридической основы».

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Источник Украинская правда
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Комментарии 6
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kadaad
Интересно сколько он занес в этот "суд"!?
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+3
Crimea
Виправданий, чесний та вільний! Навчайтесь, холопи)
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+3
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Злий Глобинець
Це ще раз підтверджує нерівність і несправедливість, що панує у сучасному світі. Де питання не можна вирішити за великі гроші, вирішують за дуже великі гроші.
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+2
Remark
Бугагашеньки! 
Тут два варианта - или суд во Франции коррупционный или наши  сфабриковали дело. Третьего варианта вроде ж нет?)
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0
Nick.Grabowski
Таким як Жеваго особливо нічим в житті пишатися:
- футбольний клуб Жеваго - посередній та слабкий на європейській арені;
- місто, регіон (область) та держава, в якому працює Жеваго - бідні та найбільш відсталі в Європі, гірше за Румунію, Болгарію
- їх бізнес в чесній, професійній конкуренції програє як західним компаніям, так і східним;
- його банк збанкрутував
- яхта на якій плаває Жеваго - це результат висококласної праці або німців, або нідерландців.
Тому заздрити таким як Жеваго нема чого. Бо в реальності там мінімум реальних досягнень, а переважно сірість, боязливість, паразитизм та провали. 
Такі як Жеваго - кинули у важкий час своє місто, свою область, свою державу. 
Це не еліта, це .... 
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-1
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