Франция отказала Украине в экстрадиции владельца Ворсклы
Константин Жеваго останется во Франции
Суд города Шамбери (Франция) отказал Украине в экстрадиции бизнесмена и владельца футбольного клуба «Ворскла» Константина Жеваго. Такое решение было принято сегодня, 30 марта.
Жеваго обвиняют в растрате 113 миллионов долларов АО «Банк Финансы и Кредит», которым он когда-то владел. Также он был объявлен в международный розыск. Он был арестован в конце декабря прошлого года на альпийском горнолыжном курорте Куршевель.
Позже его отпустили под залог в 1 миллион евро, но запретили покидать территорию Франции.
По мнению Жеваго, решение суда «подтверждает, что дело против него является политическим и не имеет юридической основы».
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Тут два варианта - или суд во Франции коррупционный или наши сфабриковали дело. Третьего варианта вроде ж нет?)
- футбольний клуб Жеваго - посередній та слабкий на європейській арені;
- місто, регіон (область) та держава, в якому працює Жеваго - бідні та найбільш відсталі в Європі, гірше за Румунію, Болгарію
- їх бізнес в чесній, професійній конкуренції програє як західним компаніям, так і східним;
- його банк збанкрутував
- яхта на якій плаває Жеваго - це результат висококласної праці або німців, або нідерландців.
Тому заздрити таким як Жеваго нема чого. Бо в реальності там мінімум реальних досягнень, а переважно сірість, боязливість, паразитизм та провали.
Такі як Жеваго - кинули у важкий час своє місто, свою область, свою державу.
Це не еліта, це ....