Президент Ворсклы внес залог в 1 миллион евро, но не может покидать Францию

Подозреваемый в растрате украинский бизнесмен и президент футбольного клуба «Ворскла» Константин Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из-под стражи. При этом он не может покидать материковую Францию.



Сообщается, что сейчас он проживает в Куршевеле.



Французский суд в четверг 5 января перенес слушания по экстрадиции украинского бизнесмена и бывшего народного депутата в Украину на 19 января.



Миллиардер в суде заявил, что дело против него является политическим. Жеваго предложил внести залог в миллион евро, а также другие гарантии. Суд предоставил ему такую возможность.