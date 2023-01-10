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Украина. Премьер лига
10 января 2023, 13:05 |
422
1

Президент Ворсклы внес залог в 1 миллион евро, но не может покидать Францию

Константин Жеваго остается в Куршевеле

10 января 2023, 13:05 |
422
1
Президент Ворсклы внес залог в 1 миллион евро, но не может покидать Францию
FERREXPO. Константин Жеваго

Подозреваемый в растрате украинский бизнесмен и президент футбольного клуба «Ворскла» Константин Жеваго внес залог в 1 миллион евро и вышел из-под стражи. При этом он не может покидать материковую Францию.

Сообщается, что сейчас он проживает в Куршевеле.

Французский суд в четверг 5 января перенес слушания по экстрадиции украинского бизнесмена и бывшего народного депутата в Украину на 19 января.

Миллиардер в суде заявил, что дело против него является политическим. Жеваго предложил внести залог в миллион евро, а также другие гарантии. Суд предоставил ему такую возможность.

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коррупция арест суд Константин Жеваго Ворскла Полтава российско-украинская война
Источник Украинская правда
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Ivan Vismutenko
Напрашивается аналогия по созвучию Куршевель,  Буковель.  Какая разница.   Мужик на курорте отдыхает,   хорошо лыжи смазал,  а ему мешают.
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