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  4. Виктор СКРИПНИК: «Проиграли команде, которая больше хотела победить»
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 17:22 | Обновлено 08 мая 2023, 17:54
451
1

Виктор СКРИПНИК: «Проиграли команде, которая больше хотела победить»

Тренер «Ворсклы» – о поражении от «Миная»

08 мая 2023, 17:22 | Обновлено 08 мая 2023, 17:54
451
1
Виктор СКРИПНИК: «Проиграли команде, которая больше хотела победить»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал поражение 0:2 от «Миная» в 25-м туре УПЛ:

– Выиграла та команда, которая больше этого хотела. А мы не смогли показать то, что показывали в нескольких предыдущих матчах. Не играли в атакующий футбол. «Минай» поздравляю с победой. Не вспомню какой-то наш шанс, после которого мы могли забить. В первом тайме был выход четырех против двух – и это все.

Настраивались, что будет такая игра, которую предлагает «Минай»: стандарты, компактный футбол, второй мяч. Все по делу. Проиграли команде, которая больше желала победить. Выводы сделаем и будем двигаться дальше.

– Оба матча против «Миная» в этом сезоне вы провели на «Минай-Арене». И было два разных рисунка игры. Согласны?
– У нас сегодня приехало на матч семнадцать футболистов, из них двое – вратари. Травмы, карточки были, не хватало футболистов. Но для тех, кто играл с молодежки – это хорошая школа. Мы настраивались на борьбу, но в итоге ее проиграли. Это было главным фактором.

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава Минай - Ворскла Украинская Премьер-лига
Источник UA-Football
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BekXan
З тебе тренер як з гівна пуля.
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