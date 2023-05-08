Виктор СКРИПНИК: «Проиграли команде, которая больше хотела победить»

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал поражение 0:2 от «Миная» в 25-м туре УПЛ:

– Выиграла та команда, которая больше этого хотела. А мы не смогли показать то, что показывали в нескольких предыдущих матчах. Не играли в атакующий футбол. «Минай» поздравляю с победой. Не вспомню какой-то наш шанс, после которого мы могли забить. В первом тайме был выход четырех против двух – и это все.

Настраивались, что будет такая игра, которую предлагает «Минай»: стандарты, компактный футбол, второй мяч. Все по делу. Проиграли команде, которая больше желала победить. Выводы сделаем и будем двигаться дальше.

– Оба матча против «Миная» в этом сезоне вы провели на «Минай-Арене». И было два разных рисунка игры. Согласны?

– У нас сегодня приехало на матч семнадцать футболистов, из них двое – вратари. Травмы, карточки были, не хватало футболистов. Но для тех, кто играл с молодежки – это хорошая школа. Мы настраивались на борьбу, но в итоге ее проиграли. Это было главным фактором.