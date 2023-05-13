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Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 18:54 | Обновлено 13 мая 2023, 20:21
2951
36

Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру

Президент «Ингульца» обещал «треснуть» донецкую команду, но не получилось

13 мая 2023, 18:54 | Обновлено 13 мая 2023, 20:21
2951
36
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
УПЛ

Всем уже хорошо известна история о том, почему сегодняшний матч проходил во Львове, а не в Петрово, поэтому в очередной раз не будем вспоминать о пресловутой коробке передач автобуса «Ингульца». Отметим только, что Александр Поворознюк обещал доказать всем, что эта ситуация является стечением обстоятельств, а его команда должна была, по его словам, чтобы отбросить все подозрения, «треснуть» «Шахтер».

Главный тренер «казаков» выпустил совсем неожиданный состав на поле. Во-первых, многие футболисты основы остались на скамье запасных, а во вторых, команда играла в три центральных защитника.

Первый тайм вообще не запомнился ничем по плану голевых моментов. «Шахтер» несколько первых минут попытался забить гол после позиционной игры, но игроки настолько медленно передвигались по полю, что защитники «Ингульца» спокойно «перекусывали» все такие попытки. Тактика забросов на Матвиенко с Коноплей, на которую «горняки» перешли позже, тоже не приносила дивидендов – крайние защитники выполняли прострелы, но кто их должен был замыкать, если Траоре не было даже в заявке, а у Келси другие футбольные добродетели?

УПЛ

За неимением острых моментов приходилось искать что-то интересное в других ситуациях. Например, запомнился «дружеский огонь» в исполнении футболистов обеих команд – Матвиенко со штрафного с хорошей позиции попал в Судакова, а чуть позже и Бондаренко пробивал, но препятствием стал тот же Судаков. А в «Ингульца» «френдли файер» был в исполнении Головкина – штрафной с шестнадцати можно было бы разыграть и лучше.

Кстати, в «Шахтере» штрафные с опасных позиций исполнял Матвиенко почему-то. Это явно не его козырь – удары были либо очень легкими, либо попадали в своих весь матч.

Тайм второй начался с гола. На ровном месте его привез себе кипер петровской команды – если бы он дальний удар Бондаря отразил не неуверенно перед собой, а как-то иначе, то не было бы и углового. Стандарт исполнял Матвиенко и навесил точно на голову Конопле, подрезавшего мяч под дальнюю штангу с левого угла вратарской. Где был Мельничук, игравший с Ефимом, неизвестно.

УПЛ

«Ингулец» попытался пойти вперед. У него возник неплохой момент, когда Мельничук пробивал после паса Марусича, но Швед помешал Максиму нормально прицелиться и тот не попал в ворота. В «Шахтере» с похожей позиции бил Крыськив, но в створ тоже не попал.

А дальше «Ингулец» остался в меньшинстве. Кипер Паламарчук далеко вышел и сбил обыгравшего его Сикана. Были подозрения на оффсайд и симуляцию форварда, повтор показал, что оффсайда не было, а относительно симуляции вопросы остались, контакт вроде бы и был, но минимален. Как бы то ни было, Игорь Пасхал оставил номинальных хозяев в меньшинстве. Как исполнил штрафной Николай Матвиенко, читайте выше.

УПЛ

Но счет все же был удвоен – Тотовицкий пробежал по левому флангу и простреливал на Сикана, но Павлов так прервал пас коленом, что мяч дезориентировал Билыка и влетел в сетку. Игру можно было заканчивать.

«Шахтер» одержал победу и на пять очков оторвался от «Днепра-1», но тот еще свой матч в туре еще будет играть.

  • Самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Ингулец» - «Шахтер» - 0:2.

Конопля, 51, Павлов, 84, аг.

Осипенко, 23 - Бондаренко, 90+4.

Паламарчук, 78 (фол последней надежды).

«Ингулец»: Паламарчук - Сидоренко (Билык, 81), Павлов, Кучеренко, Смоляков - Коробенко - Головкин (Козак, 68), Осипенко (Мельничук, 46), Запорожец, Козыренко (Д. Кравчук, 86) - Ситало (Марусич, 68).

«Шахтер»: Трубин - Конопля (Гочолеишвили, 60), Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 69), Матвиенко - Степаненко - Зубков (Швед, 69), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Тотовицкий, 73) - Келси (Сикан, 60).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

«Арена Львов» (Львов).

ИНГУЛЕЦ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 36
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avk2307
эволюция комментариев боллельщиков Шахтера:
Восточная Барселона - нет равных
Играем нормально- результат есть
Играем нормально - реализация подводит
Плохо но на классе победили
Плохо но на классе победили
Стараемся, но нам мешают( надо ВАР, но принципиально не заказываем)
Чемпионом должна быть команда у которой есть деньги и перспективы , а так все равны
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+5
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avk2307
Ну и теперь представьте эту игру в Петрово .И с Львовом на Скифе....
Будет разница ? Стоит того коробка? Пойдет Поворозюк за Львовом мне кажется , это знаковый момент как и для Львова. Команда могла сыграть на своих условиях и отказалась и видит Бог дальше по накатанной..
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+2
FunnyCat_____
кстати сравните сколько донецких было на ветке ДК и сколько тут -  это к вопросу о самом популярном клубе страны 
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+2
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FunnyCat_____
Интересно, а где эта Баранка, которая у нас там якобы за комитет честной игры отвечает?
ее не смущает, что до матча одна команда зовет, вопреки регламенту, вторую к себе на стадион обещая оплатить все неудобства , а после этого буки выкатывают коф 101?
Там павелка еще не разродился в фейсбуке ?
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+2
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Springfield
Это его характерная черта характера.
 Шёл 2020 год...
 "Шахтер" уже вылетел из Кубка Украины, поэтому наша задача — выйти в
финал с "Динамо" и треснуть их там. Когда-то у Ленина спросили:
"Владимир Ильич, вы подняли такую массу населения на революцию. Вы
уверенны в том, что выиграете?". Знаете, что он ответил? "У нас другого
выхода нет". Вот и мы все равно выиграем Кубок Украины", – сказал
Поворознюк для YouTube-канала Petrove TV.
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+2
Remark
Перед кем надо он слово свое сдержал! 
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+2
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bonv
поворознюк і слово? 
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+2
Андрей Трегубов
С победой!!!Но как то слабо,не уверено вся весна!!!Надо что то делать!Не прогресса!Заря даже не заметит с кем играла!!!
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+1
СК Пенальти-1
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+1
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avk2307
Нє ну тріснули ж , тільки не Шахтар , а самі тріснули. Коробка в порядку, їдем 
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+1
Maks Krot
Всех болельщиков шахты  с победой,в первом тайме нужно начинать играть только,а не во втором ,а то мог быть валидол как в последних матчах.Выиграли на классе молодцы ну не легко было .Крыськиву здоровья ,и чтобы травма не была тяжёлой главное .Удачи Шахтёр в оставшихся матчах и чемпионства будет за нами !!Только Шахтёр Донецк только победа !!!
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0
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FunnyCat_____
Все что стоит знать об этом матче : на победу Ингульца коф был 101 
——————
Коробка передач отработал каждую вложенную в нее копейку 
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
СК Пенальти-1
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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-1
BUROSTAVOK
Раз,Два,Три ШАХТЕРУШКА дави!!!!)))
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-3
ALKOSruLKA
дупа "трісла" в Поворознюка скоріше
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-3
AK.228
Класний бойовий матч!
Як би не перший гол Коноплі - було б дуже важко…
Що там прогнозували та скулили дінамівські міньони щодо зазделегить злитого інгульцем матчу - незрозуміло 
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
Злий Глобинець
Впевнено, добротно, на класі. Але реалізація моментів все одно "шкутильгає". Може у наступних матчах прорве?
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-4
AK.228
Шахтар з перемогою!!
Вафлетрон-фанька та інші дінамівські міньоні - продовжуйте скулити далі 
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-8
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Бонуси Красникова петровці не отримали
Но бігали як навіжені 
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-10
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