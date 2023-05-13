Всем уже хорошо известна история о том, почему сегодняшний матч проходил во Львове, а не в Петрово, поэтому в очередной раз не будем вспоминать о пресловутой коробке передач автобуса «Ингульца». Отметим только, что Александр Поворознюк обещал доказать всем, что эта ситуация является стечением обстоятельств, а его команда должна была, по его словам, чтобы отбросить все подозрения, «треснуть» «Шахтер».

Главный тренер «казаков» выпустил совсем неожиданный состав на поле. Во-первых, многие футболисты основы остались на скамье запасных, а во вторых, команда играла в три центральных защитника.

Первый тайм вообще не запомнился ничем по плану голевых моментов. «Шахтер» несколько первых минут попытался забить гол после позиционной игры, но игроки настолько медленно передвигались по полю, что защитники «Ингульца» спокойно «перекусывали» все такие попытки. Тактика забросов на Матвиенко с Коноплей, на которую «горняки» перешли позже, тоже не приносила дивидендов – крайние защитники выполняли прострелы, но кто их должен был замыкать, если Траоре не было даже в заявке, а у Келси другие футбольные добродетели?

УПЛ

За неимением острых моментов приходилось искать что-то интересное в других ситуациях. Например, запомнился «дружеский огонь» в исполнении футболистов обеих команд – Матвиенко со штрафного с хорошей позиции попал в Судакова, а чуть позже и Бондаренко пробивал, но препятствием стал тот же Судаков. А в «Ингульца» «френдли файер» был в исполнении Головкина – штрафной с шестнадцати можно было бы разыграть и лучше.

Кстати, в «Шахтере» штрафные с опасных позиций исполнял Матвиенко почему-то. Это явно не его козырь – удары были либо очень легкими, либо попадали в своих весь матч.

Тайм второй начался с гола. На ровном месте его привез себе кипер петровской команды – если бы он дальний удар Бондаря отразил не неуверенно перед собой, а как-то иначе, то не было бы и углового. Стандарт исполнял Матвиенко и навесил точно на голову Конопле, подрезавшего мяч под дальнюю штангу с левого угла вратарской. Где был Мельничук, игравший с Ефимом, неизвестно.

УПЛ

«Ингулец» попытался пойти вперед. У него возник неплохой момент, когда Мельничук пробивал после паса Марусича, но Швед помешал Максиму нормально прицелиться и тот не попал в ворота. В «Шахтере» с похожей позиции бил Крыськив, но в створ тоже не попал.

А дальше «Ингулец» остался в меньшинстве. Кипер Паламарчук далеко вышел и сбил обыгравшего его Сикана. Были подозрения на оффсайд и симуляцию форварда, повтор показал, что оффсайда не было, а относительно симуляции вопросы остались, контакт вроде бы и был, но минимален. Как бы то ни было, Игорь Пасхал оставил номинальных хозяев в меньшинстве. Как исполнил штрафной Николай Матвиенко, читайте выше.

УПЛ

Но счет все же был удвоен – Тотовицкий пробежал по левому флангу и простреливал на Сикана, но Павлов так прервал пас коленом, что мяч дезориентировал Билыка и влетел в сетку. Игру можно было заканчивать.

«Шахтер» одержал победу и на пять очков оторвался от «Днепра-1», но тот еще свой матч в туре еще будет играть.

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Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Ингулец» - «Шахтер» - 0:2.

Конопля, 51, Павлов, 84, аг.

Осипенко, 23 - Бондаренко, 90+4.

Паламарчук, 78 (фол последней надежды).

«Ингулец»: Паламарчук - Сидоренко (Билык, 81), Павлов, Кучеренко, Смоляков - Коробенко - Головкин (Козак, 68), Осипенко (Мельничук, 46), Запорожец, Козыренко (Д. Кравчук, 86) - Ситало (Марусич, 68).

«Шахтер»: Трубин - Конопля (Гочолеишвили, 60), Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 69), Матвиенко - Степаненко - Зубков (Швед, 69), Бондаренко, Судаков, Крыськив (Тотовицкий, 73) - Келси (Сикан, 60).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

«Арена Львов» (Львов).

ИНГУЛЕЦ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА