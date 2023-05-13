В субботу, 13 мая, состоялся матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Шахтер».

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Поединок прошел во Львове на стадионе «Арена Львов». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу донецкой команды.

УПЛ. 26-й тур, 13 мая

Ингулец – Шахтер – 0:2

Голы: Конопля, 51, Павлов, 85 (автогол)

ГОЛ! 0:1 Конопля, 51 мин.

Юхим Конопля замикає подачу з кутового та відкриває рахунок у матчі проти Інгульця 👍🏻#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/Fe6UNaNJDp — Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 13, 2023

ГОЛ! 0:2 Павлов, 85 мин. (автогол)