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  4. Ингулец – Шахтер – 0:2. Победа со вкусом чемпионства. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Ингулец
13.05.2023 17:00 – FT 0 : 2
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 19:16 | Обновлено 13 мая 2023, 19:44
2295
0

Ингулец – Шахтер – 0:2. Победа со вкусом чемпионства. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 26-го тура УПЛ

13 мая 2023, 19:16 | Обновлено 13 мая 2023, 19:44
2295
0
Ингулец – Шахтер – 0:2. Победа со вкусом чемпионства. Видео голов и обзор
УПЛ

В субботу, 13 мая, состоялся матч 26-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Ингулец» и «Шахтер».

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Поединок прошел во Львове на стадионе «Арена Львов». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу донецкой команды.

УПЛ. 26-й тур, 13 мая

Ингулец – Шахтер – 0:2

Голы: Конопля, 51, Павлов, 85 (автогол)

ГОЛ! 0:1 Конопля, 51 мин.

ГОЛ! 0:2 Павлов, 85 мин. (автогол)

События матча

85’
ГОЛ ! Автогол забил Виталий Павлов (Ингулец).
78’
Алексей Паламарчук (Ингулец) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Ефим Конопля (Шахтер Донецк).
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Ингулец Шахтер Донецк Ингулец - Шахтер видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ефим Конопля
Источник Sport.ua
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