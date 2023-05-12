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Украина. Премьер лига
12 мая 2023, 14:12 |
518
0

Ингулец – Шахтер. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Проживание «Ингульца» во Львове оплачивает «Шахтер»

12 мая 2023, 14:12 |
518
0
Ингулец – Шахтер. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 13 мая, «Ингулец» на «Арене Львов» будет принимать «Шахтер». Начало матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги назначено на 17:00.

Ингулец

Весеннюю часть чемпионата клуб из Петрового начал с выездной победы над киевским «Динамо». В следующих трех турах «Ингулец» выиграл еще дважды, потерпев при этом лишь одно поражение. А затем результаты подопечных Сергея Ковальца пошли на спад: одна победа, две ничьи и четыре поражения. В этих матчах «Ингулец» забил только один гол. «Засуха» в атаке команды из Петрового держится уже 435 минут. «Шахтер» явно не самый удобный соперник для того, чтобы прервать безголевую серию. Да и не пропустить будет сложно: донецкий клуб забивает голы в 24 играх подряд.

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Что интересно, матч прошлого тура «Ингулец» также проводил во Львове и остался в этом городе до поединка с «горняками». Проживание команды из Петрового оплачивает… «Шахтер». Именно донецкий клуб был инициатором переноса матча из Петрового во Львов.

Шахтер

В прошлом туре «Шахтер» потерял очки в матче с «Александрией». Существовала вероятность, что к 26-му туру донецкий клуб подойдет уже не единоличным лидером чемпионата. Но та же «Александрия» помогла «горнякам». Подопечные Руслана Ротаня 11 мая в пропущенном матче первого тура сыграли вничью «Днепром-1» с тем же счетом 1:1, что и с «Шахтером». Таким образом, донецкий и днепровский клубы сейчас разделяют два очка.

«Шахтеру» предстоит тяжелое концовка чемпионата. В последних трех турах донецкий клуб сыграет «Днепром-1», жаждущим отобрать чемпионское звание у «горняков», с луганской «Зарей», которая находится в прекрасной форме и выиграла 9 из 10 матчей второго круга, а также крепкой «Ворсклой» из Полтавы. До этого подопечные Игоря Йовичевича встретятся с «Ингульцом» и ровненским «Вересом». В этих матчах «Шахтеру» терять очки никак нельзя, чтобы к поединкам с прямыми конкурентами подойти с преимуществом в очках.

В матче прошлого тура с «Александрией» травму получил нападающий «горняков» Лассина Траоре. На этой неделе он тренировался по индивидуальной программе. Компанию ему составляли Иван Петряк и Дмитрий Ризнык, которые восстанавливаются после повреждений.

Статистика матчей

«Шахтер» и «Ингулец» четырежды встречались в УПЛ. Во всех поединках победу праздновал донецкий клуб. Разница голов – 7:1. Еще один матч не состоялся. Это была встреча первого круга сезона 2020/2021. Ее отменили из-за состояния поля в Кропивницком, в результате чего «Ингульцу» было засчитано техническое поражение.

Ориентировочные составы

«Ингулец»: Паламарчук, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Смоляков, Сидоренко, Клименко, Кухарук, Запорожец, Одарюк, Ситало.

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Швед, Бондаренко, Зубков, Судаков, Келси.

Прогноз на противостояние

Безусловно, фаворит матча – «Шахтер». Скорее всего, «горняки» победят без особых проблем. Поставим на счет 3:0 в пользу донецкого клуба.

13 мая, суббота

«Ингулец» – «Шахтер»
Львов. Стадион «Арена Львов». 17:00
ТВ-трансляция на ОТТ-платформе «Setanta Sports»
Арбитр: Игор Пасхал (Херсон)
ИНГУЛЕЦ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:3

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Источник Sport.ua
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