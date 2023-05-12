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13.05.2023 17:00 - : -
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Украина. Премьер лига
12 мая 2023, 21:16 | Обновлено 12 мая 2023, 21:17
156
0

Ингулец – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26 тура Украинской Премьер-лиги

12 мая 2023, 21:16 | Обновлено 12 мая 2023, 21:17
156
0
Ингулец – Шахтер. Текстовая трансляция матча
УПЛ
12 мая в 21:10 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В субботу, 13 мая, состоится поединок 26 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть петровский «Ингулец» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало - в 17:00.

Автобус петровской команды испытывает проблемы с коробкой передач. Неожиданно от этого все (кроме «Днепра-1) извлекли выгоду - «Ингульцу» не надо ехать далеко домой (напомним, в прошлом туре подопечные Ковальца играли во Львове), неделя проживания для них будет бесплатной (оплатить расходы вызвался «Шахтер»). Для «Шахтера» ситуация аналогичная – не надо трястись на своем автобусе (пусть и с рабочей коробкой) и ехать в Петрово, президент соперников согласился играть там, где удобно «горнякам». А это выгодно в контексте экономии сил в чемпионской гонке.

  • Самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» - «Шахтер» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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