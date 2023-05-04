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Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 21:00 | Обновлено 04 мая 2023, 21:17
253
2

ПОВОРОЗНЮК: «Это я попросил сыграть во Львове. Приедем и треснем Шахтер»

Президент «Ингульца» рассказал, по какой причине перенесен домашний матч

04 мая 2023, 21:00 | Обновлено 04 мая 2023, 21:17
253
2
ПОВОРОЗНЮК: «Это я попросил сыграть во Львове. Приедем и треснем Шахтер»
YouTube. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк сообщил, что сам попросил перенести матч его команды против «Шахтера» во Львов:

«Во-первых, это действительно будет так. Только я не понимаю! Я еще ни одного письма не давал, а об этом знает уже вся Украина. Действительно будет так, потому что я так решил. Я – человек, который финансирует клуб. Считаю так – так оно и будет. А если кому-то уж очень интересно, то на это есть субъективные причины.

Хочу даже это объяснить, я не боюсь. У нас есть 2 автобуса, в одном из которых коробка – на исходе. Эту коробку можно сделать только во Львове. Нужно поехать, оставить автобус минимум на неделю. Вот мы сами и попросили «Шахтер», чтобы мы приехали на «Рух», поставили автобус, пожили там неделю. Его отремонтируют, и мы спокойно поедем на нем домой. Не отремонтируют – поедем поездом. Это такое решение. А получается, что хотят найти в чем-то подоплеку.

В чем отличие? «Днепр-1» нам звонил и просил приехать в Ужгород. Если бы это было во Львове, мы бы с «Днепром-1» так договорились, если бы он пошел нам навстречу. Это мы попросили Шахтер.

Почему вы не говорите, как Днепр-1 выиграл у нас? Тогда, получается, нам, середнячкам, нет разницы куда ехать. Мы поедем туда – нас прибьют. Приехали домой – нас прибили. Что же вы не говорите, как Иванов судил игру? Есть предвзятость, а есть ошибка. Когда нет последовательности – это предвзятость. Почему не поставили пенальти в ворота Днепра-1, а поставили в сторону Ингульца?

Почему не говорите о другом? Ищете где-то, но уходите от основной проблемы. Почему вчера гол не засчитали Миная в ворота Шахтера? А вы бегаете, ищете там что-нибудь. Я – человек, финансирующий клуб. Как я посчитаю нужным – так и будет.

Не ходите далеко. Возьмите на уровне УПЛ и УАФ примите решение, что табу, что никаких договоренностей между командами не может быть. Только игра на запасном стадионе, и никаких Львовов, Киевов, Ужгородов. Решение не принято – значит, у двух президентов есть вариант договориться. Тем более, что инициатива была от меня. Я так просил, потому что мне так выгодно.

Вы говорили все о «Динамо», что Поворознюк договорился с Суркисом о результате. Мы приехали в Киев, хлопнули их и уехали. Думаю, что все вопросы закроются тогда, когда мы приедем во Львов, треснем «Шахтер» и поедем в Петрово. Все вопросы будут закрыты. Не могу понять, за что вы переживаете? Хотите принять участие в финансировании футбольного клуба Ингулец? Ну тогда обращайтесь ко мне, будем вместе решать эти вопросы».

ПОВОРОЗНЮК: «Это я попросил сыграть во Львове. Приедем и треснем Шахтер»

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Источник ФК Ингулец
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Комментарии 2
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Gargantua
Ахметов помогает в финансировании ФК Ингулец а вы лезете
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0
Вася Пупкин
Правильно сказав, поки немає чіткого регламенту - президенти будуть домовлятися і мають на це право.
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