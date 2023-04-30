Украина. Премьер лига30 апреля 2023, 20:05 | Обновлено 30 апреля 2023, 20:29
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Источник: Ингулец сыграет с Шахтером во Львове, горняки оплатят проживание
Поединок 26-го тура УПЛ запланирован на 13 мая, время начала – 17:00
30 апреля 2023, 20:05 | Обновлено 30 апреля 2023, 20:29
781
19
Клуб «Ингулец» согласился на предложение «Шахтера» о переносе матча УПЛ из Петрового во Львов.
Решение лично принимал президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк, информирует ТаТоТаке.
Поединок 26-го тура УПЛ запланирован на 13 мая, время начала – 17:00. Перед этим, 8 мая, «Ингулец» сыграет во Львове с «Рухом».
Горняки все 5 дней будут оплачивать проживание команды «Ингулец» в одной из львовских гостиниц.
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- продлять будете?
Очередное подтверждение, что они всегда следуют этому постулату.
А я всім раджу прочитати повідомлення від Причалу. "Шахтер - главный фаворит Чемпионата Львова" https://fcdnipro.com/news/shaxter-glavnyj-favorit-chempionata-lvova-176.htm
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