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  4. Источник: Ингулец сыграет с Шахтером во Львове, горняки оплатят проживание
Украина. Премьер лига
30 апреля 2023, 20:05 | Обновлено 30 апреля 2023, 20:29
781
19

Источник: Ингулец сыграет с Шахтером во Львове, горняки оплатят проживание

Поединок 26-го тура УПЛ запланирован на 13 мая, время начала – 17:00

30 апреля 2023, 20:05 | Обновлено 30 апреля 2023, 20:29
781
19
Источник: Ингулец сыграет с Шахтером во Львове, горняки оплатят проживание
УПЛ

Клуб «Ингулец» согласился на предложение «Шахтера» о переносе матча УПЛ из Петрового во Львов.

Решение лично принимал президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк, информирует ТаТоТаке.

Поединок 26-го тура УПЛ запланирован на 13 мая, время начала – 17:00. Перед этим, 8 мая, «Ингулец» сыграет во Львове с «Рухом».

Горняки все 5 дней будут оплачивать проживание команды «Ингулец» в одной из львовских гостиниц.

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Ингулец - Шахтер Ингулец Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Арена Львов перенос матча
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 19
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Jaime_Lannister
Хто б сумнівався. Шахтар, Петрове - якось ці назви в одному реченні не звучать.
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+6
Gargantua
прошло 5 дней. Поворознюк звонит Ахметову:
- продлять будете?
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+4
Валерий Стебловский
Cудді оплачуються по окремій статті.  Читаєш інтерв"ю Йовичовича і складається враження такої чесної та порядної команди, а на самом ділі, як купували все і вся, так і продовжують.
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+4
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Jaime_Lannister
А тепер чого не поїхали? Єврокубків нема? Чи про Динамо будуть згадувати - «а от вони теж!». А без згадки Динамо - поясніть, їх фани, то чого в Петрове Шахтар не поїде?
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+4
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FunnyCat_____
только проживание оплатят?
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+4
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Remark
Как говорил Срна - все должны быть равны и закон один для всех! 
Очередное подтверждение, что они всегда следуют этому постулату.
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+3
Aleks04
Що казати, базар-ліга. Ось вам і "папа", просто шл**а продажна. Чергові +3 очки для Шахтаря.
А я всім раджу прочитати повідомлення від Причалу. "Шахтер - главный фаворит Чемпионата Львова" https://fcdnipro.com/news/shaxter-glavnyj-favorit-chempionata-lvova-176.htm
l
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+3
avk2307
Надо Шахтеру еще и Александрии оплатить поездку и проживание и тогда вообще можно никуда месяц не ездить  
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+1
aleks8-48
Всё остальное видать Ахметов тоже оплатит,я имею ввиду судьи,расставленные ноги Поворознюка и конечно же за молчаливое согласие ФФУ. Следующий шаг,после победы над врагом самый "народный" клуб оплатит,чтоб все выездные игры проводились на Донбасс-арене. А почему бы и нет? Бабки всем надо. 
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+1
Taste The World
Жалюгідні клоуни
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0
FunnyCat_____
интересно может условный Сити оплатить Бренфорду проживание, чтобы те приехали в удобный горожанам город?
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-1
⬆️
В целях безопасности это правильно. Ведь Поворознюк заявил как ненавидит Шахтёр на весь этэр.  Да и клетка за правыми воротами (если смотреть с центральной трибуны) так и стоит в ожидании узников.  А можно же было давно её порезать для противотанковых ежей.
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-2
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