Источник: Ингулец сыграет с Шахтером во Львове, горняки оплатят проживание

Клуб «Ингулец» согласился на предложение «Шахтера» о переносе матча УПЛ из Петрового во Львов.

Решение лично принимал президент клуба «Ингулец» Александр Поворознюк, информирует ТаТоТаке.

Поединок 26-го тура УПЛ запланирован на 13 мая, время начала – 17:00. Перед этим, 8 мая, «Ингулец» сыграет во Львове с «Рухом».

Горняки все 5 дней будут оплачивать проживание команды «Ингулец» в одной из львовских гостиниц.