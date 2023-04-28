ЙОВИЧЕВИЧ: «Цена ошибки большая. Ум и сердце – две стороны золотой медали»

Главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич дал оценку матчу 23-го тура УПЛ против «Колоса» в Ковалевке (3:1).

– Первый тайм был непростым – «Шахтер» пропустил и не мог забить, но во второй половине удалось поразить ворота соперника трижды. Что изменилось?

– Мы изменились, потому что все зависит от нас. Мы – на первом месте и сражаемся за самые высокие цели. «Колос» – хорошая команда со своими сильными качествами. К примеру, это стандартные положения: 15 из своих 20 голов они забили после стандартов. Плюс контратака, дающая им жизнь, плюс положительный результат, дающий им энергию. Мы ожидали тяжелый и напряженный матч. Еще раз говорю, что каждая игра – это как финал для нас. Мы растем как команда с каждым матчем и приобретаем опыт, но хотим через тот путь осознавать, что мы делаем, проходя сквозь стрессовые ситуации. Это еще один момент, где мы прогрессируем как команда, но понимаем, что цена ошибки очень велика, и это где-то может сказаться на нашей игре.

К тому же, когда ты «горишь» в счете, то уже некуда деваться – надо двигаться дальше, взять еще больше контроля, взять тот момент в руки, голову и сердце, чтобы перевернуть результат. На самом деле, если кто может таким образом сделать разницу на футбольном поле, то это мы. Это не случайность, не исключение, это просто так и есть – все зависит от нас, от нашей игры, нашей мотивации, нашего технического исполнения. Чтобы мы так сложны с ментальной и тактической точки зрения игры, как сегодня, доводили до конца, как мы хотим. Каждый матч будет таким, как этот – и с «Минаем», и с «Александрией», и лобовой матч с «Днепром-1», и с «Зарей».

Каждый матч из этих семи «финалов» будет стресс-зоной. Но мы сами себя загнали в эту стресс-зону, потому что никто такого от нас не ожидал в начале чемпионата, как вы знаете. Поэтому я считаю, что это привилегия – когда прошел такой путь и за семь туров до конца можешь достичь самой высокой цели, которую ты несешь в сердце. А я думаю, что ум и сердце – это две стороны одной медали. Золотая медаль. И самые большие мечты всегда находятся в сердце, поэтому ты двигаешься дальше. Насколько больше эмоций – настолько лучше движение и больше желания победить.

Сегодня три очень важных очка для нас на непростом поле. Ибо вы знаете сами, я уважаю «Колос» и всегда уважал. Они в этом году забили мало, но и пропускают мало – после нас и «Днепра-1» они третья команда, которая меньше всего пропускала. Именно поэтому забить здесь три мяча – почетно. Могу похвалить команду за характер и за второй тайм, который показал, что это действительно тот путь, который мы хотим удержать до конца. Хочется так проводить не 25–30 минут, а целый матч. Поэтому требую от моих ребят целый матч играть, как сегодня во втором тайме. И это требование. И я знаю, что они могут это сделать.