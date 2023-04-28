28.04.2023 15:00 – FT 1 : 3
Украина. Премьер лига28 апреля 2023, 17:20 | Обновлено 28 апреля 2023, 17:23
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Колос – Шахтер – 1:3. Ответили после перерыва. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка чемпионата Украины
28 апреля 2023, 17:20 | Обновлено 28 апреля 2023, 17:23
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В пятницу, 28 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги в Ковалевке встретились «Колос» и «Шахтер». Со счетом 3:1 волевую победу одержали «горняки».
Во втором тайме игры голы Бондаренко, Траоре и Келси стало ответом «Шахтера» на гол Ориховского в середине первой 45-минутки, который дал «Колосу» фору.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур
«Колос» – «Шахтер» – 1:3
Голи: Ориховский, 13 - Бондаренко, 47 пен, Траоре, 52, Келси, 80.
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
47’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Колос К).
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