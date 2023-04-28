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Чемпионат Украины
Колос К
28.04.2023 15:00 – FT 1 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 17:20 | Обновлено 28 апреля 2023, 17:23
1151
0

Колос – Шахтер – 1:3. Ответили после перерыва. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка чемпионата Украины

28 апреля 2023, 17:20 | Обновлено 28 апреля 2023, 17:23
1151
0
Колос – Шахтер – 1:3. Ответили после перерыва. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В пятницу, 28 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги в Ковалевке встретились «Колос» и «Шахтер». Со счетом 3:1 волевую победу одержали «горняки».

Во втором тайме игры голы Бондаренко, Траоре и Келси стало ответом «Шахтера» на гол Ориховского в середине первой 45-минутки, который дал «Колосу» фору.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

«Колос» – «Шахтер» – 1:3

Голи: Ориховский, 13 - Бондаренко, 47 пен, Траоре, 52, Келси, 80.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Келси (Шахтер Донецк).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
47’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Ориховский (Колос К).
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Источник Sport.ua
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