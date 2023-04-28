В пятницу, 28 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги в Ковалевке встретились «Колос» и «Шахтер». Со счетом 3:1 волевую победу одержали «горняки».

Во втором тайме игры голы Бондаренко, Траоре и Келси стало ответом «Шахтера» на гол Ориховского в середине первой 45-минутки, который дал «Колосу» фору.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

«Колос» – «Шахтер» – 1:3

Голи: Ориховский, 13 - Бондаренко, 47 пен, Траоре, 52, Келси, 80.