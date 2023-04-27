В пятницу, 28 апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся коваливский «Колос» и донецкий «Шахтер». Начало матча на стадионе «Колос» в селе Коваливка Киевской области назначено на 15:00.

Колос

В прошлом туре прервалась трехматчевая беспроигрышная серия коваливского клуба. В этих поединках команда не пропустила ни одного гола. В матче против «Зари» закончилась сухая серия голкипера «Колоса» Евгения Волынца, который сохранял свои ворота в неприкосновенности в течение 382 минут – рекорд в истории клуба. В целом в семи играх второго круга коваливцы пропустили только трижды.

Если в обороне у команды Ярослава Вишняка дела обстоят более-менее нормально, то с нападением – серьезные проблемы. Матч против «Зари» атакующая группа футболистов коваливского клуба провела откровенно слабо. «Колос» почти тайм играл в большинстве, но смог создать только пару опасных моментов. И это при том, что коваливскому клубу нужно было отыгрываться. Статистика подтверждает проблемы «Колоса» в атаке: лишь 19 результативных ударов в 22 матчах, то есть меньше одного гола за игру.

Накануне матча прошлого тура «Колос» потерял из-за травм нападающего Дениса Безбородько и полузащитника Евгения Смирного. Пока не известно, восстановились ли они после повреждений. Зато снова сможет играть отбывший дисквалификацию защитник Никита Кравченко.

Перед 23-м туром «Колос» с 30 очками занимает 6 место. В спину коваливцам дышат «Ворскла» (29 очков) и «Кривбасс» (28 очков).

Шахтер

«Колосу» предстоит играть против команды с лучшей атакой и обороной. «Шахтер» забил больше всех в нынешнем чемпионате – 53, и пропустил меньше всех – 16.

На прошлой неделе «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо» и прервал свою трехматчевую победную серию. Зато продолжается другая серия: горняки забивают в течение 21 матча подряд, что является четвертым результатом в клубной истории. Еще один матч – и серия войдет в топ-10 исторического рейтинга чемпионатов Украины. Возглавляет его также «Шахтер», причем рекордная серия растянулась почти на два года: с 28 августа 2015 года до 22 июля 2017 года.

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У «Шахтера» в понедельник Александр Зубков вернулся к тренировкам в общей группе. Не восстановились пока после травм Марьян Швед, Иван Петряк, Невен Джурасек, Дмитрий Ризнык, Дмитрий Крыськив.

Есть в составе «Шахтера» и пополнение: контракт с клубом подписал полузащитник молодежной сборной Эквадора Дениль Кастильо.

«Шахтер» лидирует в чемпионате, опережая идущий вторым «Днепр-1» на пять очков: 53 против 48. Однако у конкурента есть еще матч в запасе.

Статистика матчей

«Колос» и «Шахтер» играли между собой 8 раз. 7 раз победил донецкий клуб, 1 матч завершился вничью. В матче первого круга «Шахтер» выиграл со счетом 3:0.

Ориентировочные составы

«Колос»: Волынец, Черноморец, Чоботенко, Гончаренко, Кравченко, Богданов, Милько, Ориховский, Ильин, Мякушко, Лысенко.

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Тотовицкий, Келси, Сикан.

Прогноз на противостояние

Безусловно, фаворит предстоящего матча «Шахтер». «Колос» наверняка проявит характер и постарается навязать борьбу лидеру чемпиона. Победят, вероятно, подопечные Игоря Йовичевича со счетом 2:0.

28 апреля, пятница